Alonso cuestiona la bandera roja tras la fallida vuelta de formación en Sepang

La Fórmula 1 vivió una situación insólita este domingo en el Circuito Internacional de Sepang, cuando tras la lluvia que obligó a retrasar 40 minutos la salida dejó una vuelta de formación caótica. Primero parecía que se paraba el coche del poleman, el Red Bull de Max Verstappen, aunque luego pudo reanudar la marcha. Peor le fue a Lewis Hamilton, que empezó a perder velocidad hasta quedarse detenido, lo mismo que le ocurrió a Gabriel Bortoleto y a más coches. Y ante esa situación, Dirección de Carrera hizo ondear la bandera roja y mandó a todos los pilotos al pitlane.

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Durante la pausa, se ordenó reordenar la parrilla a su estado inicial, por lo que Hamilton recuperaría la segunda posición, y no fue hasta más de tres cuarto de hora después cuando por fin se dio por iniciado el gran premio.

Hablando con los medios españoles en Sepang, entre los que estaba Motorsport.com España, Alonso cuestionó esa decisión de detener la carrera tras quedarse varios coches detenidos en la vuelta de formación.

"No sé, tendrán que explicarlo porque la verdad es que he tenido abandonos en la mitad de las carreras este año y nunca se paró la carrera porque nosotros abandonábamos, pero parece que estaba Hamilton en la cuneta y hubo estrés y hubo que parar la carrera para que volviese a salir otra vez él", comentó el bicampeón.

Luego, en sus declaraciones en inglés con Motorsport.com Global presente, también le preguntaron qué se le pasó por la cabeza al ver a esos coches fuera, y dijo: "Supongo que lo mismo que se les pasa a ellos por la cabeza cuando ven que el Aston Martin se detiene: por un lado, lástima porque tienen un problema; por otro, algo bueno porque tienes un coche menos en carrera".

"Pero fue una situación muy inusual para todos; estábamos entusiasmados ante una carrera en mojado y luego surge ese tipo de mala suerte para todos. Creo que hay que dar explicaciones. Pero, por nuestra parte, intentamos hacer nuestro trabajo y mantener el coche en marcha".

"Y sí, probablemente la lluvia fue muy bienvenida en cuanto a las oportunidades que nos ofrecía. Incluso nosotros empezamos con neumáticos de seco porque pensábamos que la lluvia ya había pasado. Así que sí, se tardó bastante en reiniciar la carrera. Pero estoy seguro de que hay una explicación. Solo tenemos que encontrarla. Al 100%".

"Quiero decir, esto son carreras. Si es una cuestión de seguridad, lo entiendo. Si hay cinco coches en medio de la pista o algo así, hay que detener la carrera y ver qué está pasando.

Pero creo que ellos se habían salido de la pista; se habían quedado fuera, incluso contra el muro. Solo hacía falta que los comisarios empujaran el coche dos metros y lo retiraran, como ocurre en... bueno, como dije, en el 50% de las carreras. Es la primera vez que veo algo así; como ya he dicho, ahora mismo no tengo toda la información. Así que tal vez haya una explicación clara y todo esté bien; no me preocupa demasiado".

El bicampeón del mundo completó una carrera brillante para conseguir su mejor resultado este año, 8º, manteniendo varias vueltas detrás al campeón del mundo 2025, Lando Norris, que no pudo pasarle con el McLaren tras una inteligentísima defensa de Alonso.

Esto que ha ocurrido este domingo en Malasia, aun así, debe hacer a la Fórmula 1 salir a la palestra. Porque desde principios de año se ha insistido en que todo va bien y que no se entienden las críticas de aficionados, pero la primera carrera sobre mojado ha sacado a la luz nuevos problemas.

Porque el retraso de 40 minutos es algo totalmente comprensible, lo hemos visto otras veces, pero los supuestos fallos de software durante las dos vueltas de formación en mojado provocaron el caos, y fue necesario detener la carrera con bandera roja, con una escena esperpéntica en la que el coche de seguridad entró en boxes en medio del pelotón.

Que esto ocurra en la vuelta de formación del 16º gran premio de la temporada es grave, porque se evidenciaron problemas más propios de un filming day de principios de temporada. Es necesario plantearse seriamente cómo ocurrió esto y cómo se puede solucionar. Los aficionados se quedaron sin una carrera en condiciones de pista mojada a seca, ya que toda la parrilla volvió a usar neumáticos lisos después de 14 vueltas debido a las prolongadas demoras entre la bandera roja y el inicio oficial de la carrera.

Comisarios limpiando la pista mojada Foto de: Bryn Lennon / Formula 1 via Getty Images