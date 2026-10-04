La FIA explica el increíble problema de los coches de F1 en Sepang y se excusa

La Fórmula 1 vivió un momento declarado por muchos como 'ridículo histórico' cuando, en su primera carrera sobre mojado con esta generación de coches (y tras un retraso de 40 minutos por lluvia), varios monoplazas se quedaron detenidos durante las dos primeras vueltas de formación del GP de Bahrein en Malasia de este domingo.

Durante una caótica vuelta de formación, pilotos de la primera fila como Max Verstappen y Lewis Hamilton sufrieron un fallo que hizo que el acelerador de sus coches dejara de responder, y ondeó la bandera roja.

Y después de confirmar que fue un problema de software en los nuevos motores, Nikolas Tombazis, representante de la FIA, declaró: "Los errores en el software no siempre, cómo decirlo, se deben a que algo sea demasiado complicado. A veces se trata de un descuido. Por eso el software se prueba de forma mucho más exhaustiva, y no conseguimos probar el software tan exhaustivamente como nos habría gustado, porque este año ha habido muy pocas sesiones de test en pista mojada, y se dio una combinación de circunstancias que provocó que este error se activara".

Ahondando más en lo ocurrido después de señalar la falta de test que ha llevado a esto, explicó: "Básicamente, en la vuelta de formación, algunos coches circulaban muy despacio, casi se detuvieron por completo. Se produjo una especie de efecto acordeón entre los coches, y algunos se detuvieron casi por completo. Y ese fallo impidió que se restableciera la potencia y que los coches volvieran a arrancar".

"Creo que si hubiéramos realizado un poco más de pruebas, probablemente habríamos logrado detectarlo a tiempo y no habríamos tenido esa situación".

Tombazis elogió cómo la FIA reaccionó, y reveló que recuperar el sistema de los softwares llevó un tiempo superior al cuarto de hora: "Una vez que se produjo el problema, nuestros chicos se dieron cuenta muy rápidamente de lo que estaba pasando y tuvieron que trabajar bajo una gran presión de tiempo para preparar una actualización del software, que se envió a los equipos, y estos tuvieron que instalarla en sus coches. Todo eso llevó unos 20 minutos. Puede que a los espectadores que esperaban la carrera en las gradas y al resto de personas les parecieran cinco horas, lo cual es comprensible, y lo sentimos mucho. Pero creo que fue una reacción bastante rápida, teniendo en cuenta el problema".

Nikolas Tombazis, FIA Foto de: Kym Illman / Getty Images

El de la FIA insistió en que la falta de pruebas acabó ocasionando que este problema fuera público, y que de hecho, aunque se han hecho test durante el año con estos coches, nunca han sido a una velocidad tan baja como la que llevaban los monoplazas que fallaron en las vueltas de formación de Sepang.

"Hay diferentes configuraciones, pero no se probaron lo suficiente. Normalmente, el software tiene que someterse a pruebas mucho más exhaustivas. Y, por desgracia —bueno, no sé si es una desgracia o no—, este año hemos tenido, en general, muy buen tiempo. Y esa ha sido la razón por la que ocurrió tan tarde".

Concretamente, en la 16ª carrera de la temporada...

Además, a la hora de compartir culpas, Tombazis recordó: "Para que quede claro, el software lo desarrolla la FIA en colaboración con los equipos. Forma parte del código estándar que tenemos y que es común a todos los coches. Así que, sí, somos el organismo regulador y tenemos esta responsabilidad, pero este software lo desarrollan la FIA, el proveedor de la ECU estándar, los equipos y los fabricantes de unidades de potencia, todos en colaboración. Ninguno de ellos previó el problema. Es claramente software de la FIA y obviamente, desempeñamos un papel importante en ello. Tenemos que hacerlo mejor, pero se trata de un software desarrollado de forma colaborativa por todo el sector de la Fórmula 1".