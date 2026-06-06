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Previo
MotoGP GP de Hungría

A qué hora es la carrera de MotoGP en Balaton Park y cómo verla en TV

Apunta a qué hora es, este domingo 7 de junio, la octava carrera larga de MotoGP 2026, la del Gran Premio de Hungría en Balaton Park, y cómo verla por la tele.

Rubén Carballo Rosa
Editado:
Marc Márquez, Ducati Team

Marc Márquez, Ducati Team

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Momento del fuego real en el Gran Premio de Hungría de MotoGP. Tras la jornada del sábado, que ha repartido los primeros puntos, el circuito de Balaton Park celebra este domingo, 7 de junio, el plato fuerte del octavo fin de semana de competición de la temporada 2026, la carrera larga de la categoría reina. Mira los horarios del domingo de carreras al completo y cómo verlo todo en directo por la televisión.

Márquez, triunfador en la sprint:

A qué hora es la carrera de MotoGP del GP de Hungría 2026 en Balaton Park

  • A qué hora es la carrera del GP de Hungría de MotoGP 2026 en Balaton: a las 14:00h

La octava carrera larga de la temporada 2026 de MotoGP, en Balaton Park con motivo del Gran Premio de Hungría, empezará este domingo, 7 de junio, a la hora habitual de las 14:00 de la tarde para España, y también en horario local. Será a un total de 26 vueltas. Antes de la prueba principal del fin de semana, este domingo también habrá un último entrenamiento de 10 minutos, el Warm Up, a partir de las 09:40 horas de la mañana.

Cómo ver por la tele la carrera del domingo de MotoGP en Hungría

Como en el resto de la temporada 2026, el domingo de carreras del Gran Premio de Hungría, desde primera hora de la mañana, se verá principalmente en directo por la televisión a través de DAZN. Puedes acceder a la retransmisión de la octava cita del curso en las propias aplicaciones de la plataforma (para Smart TV, ordenadores, móviles, tablets, con paquetes como 'Motor' o 'Premium') o en el canal lineal DAZN MotoGP, disponible en Movistar+ y Orange TV. 

Para la cita húngara, también tendrás otra opción para verla en la televisión, el VideoPass, la plataforma de pago del propio campeonato, que cuenta con comentarios en inglés y todas las sesiones en directo, además de contenido extra.

Por último, pero no por ello menos importante, ya sabes que nuestra web, Motorsport.com, es tu mejor opción para no perderte nada, ya que contamos con periodistas desplazados al Balaton Park para seguir toda la acción, con retransmisiones en directo, crónicas, las declaraciones y todas las noticias.

A cuántas vueltas es la carrera larga de MotoGP 2026 en Hungría

La carrera principal de MotoGP del domingo, la del Gran Premio de Hungría, será a un total de 26 vueltas al circuito de Balaton Park, concretamente tres más que las 23 que se completaron en Mugello hace 7 días.

A qué hora es la carrera de Moto2 2026 en Hungría

El domingo de carreras del Gran Premio de Hungría contará con la octava carrera del año en Moto2, justo antes de MotoGP. La carrera de la categoría intermedia será a las 12:15 horas de la tarde, a un total de 22 vueltas al Balaton Park.

Recuerda:

A qué hora es la carrera de Moto3 2026 en Hungría

La carrera de Moto3 en Balaton Park será la primera de la jornada dominical, como es costumbre. La prueba principal de la categoría pequeña, la octava del curso, comenzará a las 11:00 horas de la mañana, siendo programada a 20 vueltas.

Apunta:

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