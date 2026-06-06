Cómo afronta Sainz el difícil inicio de Williams en 2026: "¿Ha puesto a prueba mi fe? Sin duda"

El piloto de Williams, Carlos Sainz, admitió que la decepcionante temporada 2026 del equipo ha sido toda una sorpresa, pero afirma que el plan de acción que ha puesto en marcha el equipo le ha devuelto la confianza en la escudería.

Cuando Sainz fichó por Williams tras perder su asiento en Ferrari, no cabía duda de que el cambio supondría un paso atrás, al menos durante un periodo considerable, ya que se decantó por Williams, que se embarcaba en una transformación para pasar de ser un equipo de segunda fila, anticuado y con pocos recursos, a un equipo de primer nivel capaz de plantar cara a los cuatro grandes de la Fórmula 1.

Pero mientras que Williams superó con creces las expectativas más optimistas de Sainz en su primer año, 2026 ha dado un giro en la dirección opuesta con un FW48 que se ha quedado muy rezagado debido a la falta de carga aerodinámica y al exceso de peso, a pesar de haber dedicado la mayor parte de 2025 a centrarse en los cambios normativos.

En público, Sainz y el equipo han mantenido la calma, pero está claro, y es comprensible, que ha habido una frustración real porque la escudería de Grove no está logrando los avances esperados después de todo el énfasis que se había puesto en este 2026. El avance de Williams hacia la parte alta de la clasificación siempre iba a ser un proceso gradual a largo plazo, pero eso no hizo que su repentino paso atrás fuera menos impactante, admitió Sainz.

"Creo que reconocemos que, fundamentalmente, incluso sin el problema del peso, este coche no es lo suficientemente bueno para lo que podría haber sido o debería haber sido", fue el veredicto de Sainz en Mónaco, después de que él y su compañero, Alex Albon, sumaran solo siete puntos en las primeras cinco carreras.

"Hablando sin rodeos, este año hemos rendido por debajo de lo esperado en muchísimas áreas y por eso nos hemos topado con un bache bastante grande, porque creo que no esperábamos rendir por debajo de lo esperado en tantas de esas áreas".

Cuando se le preguntó si 2026 había puesto a prueba su fe en su elección de Williams, respondió: "¿Poner a prueba mi fe? Sin duda. Cuando pasas de subir al podio a finales del año pasado a encontrarte de repente donde estábamos —a dos segundos del ritmo a principios de año—, es una gran prueba de fe o un gran golpe para el sistema".

Carlos Sainz no puede escapar de su pasado en Ferrari Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images vía Getty Images

La temporada 2026 ha sido especialmente dolorosa debido al marcado contraste con un 2025 inesperadamente fuerte, cuando el equipo quedó quinto en la clasificación y Sainz logró dos podios sorpresa en Azerbaiyán y Qatar. En retrospectiva, parece que el equipo superó el nivel real de sus capacidades operativas, intentando luego sacar más partido del que sus procesos podían soportar al desarrollar y construir el coche de 2026.

"Creo que el año pasado rendimos por encima de lo esperado como equipo", añadió el español. "El FW47 era un buen coche de carreras, con sus puntos fuertes y débiles, pero sin duda conseguimos crear un coche capaz de subir al podio. En mi primer año con el equipo, no me lo esperaba. Esperaba que fuera quizá un coche sólido de la zona media, pero no que en algunas carreras estuviéramos luchando cara a cara con Mercedes y Ferrari en cuanto a ritmo. Y eso probablemente también elevó mis expectativas para 2026. Luego llegó 2026 y fue casi lo contrario".

El tema más importante ahora es cómo responderá Williams. El jefe del equipo, James Vowles, nunca ha rehuido la idea de que quizá haya impulsado un cambio más sistémico en Williams del que realmente la organización era capaz de asumir. Pero la esperanza es que la crisis de 2026 haya puesto de manifiesto más debilidades que el equipo puede ahora abordar y que, de otro modo, podrían haber pasado desapercibidas.

Sainz ha comparado la situación de Williams con la del equipo McLaren de hace tres años, una analogía muy utilizada, cuando el equipo de Woking languidecía en la parte trasera de la parrilla antes de lograr un rápido progreso.

"Fui el primero en decirle a James y a la dirección que no era lo esperado, pero al mismo tiempo mantuvimos conversaciones muy abiertas y claras sobre dónde empezaron a ir mal las cosas", detalló Sainz.

"Hicimos un análisis muy exhaustivo con algunos miembros muy importantes del equipo, y creo que, una vez que todos entendimos dónde había empezado a ir mal y cómo, me di cuenta muy rápidamente de que, en realidad, podría haber sido positivo para el equipo".

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Carlos Sainz: la mala racha de Williams «no estaba prevista» Foto de: Mert Alper Dervis / Anadolu vía Getty Images

"El camino hacia la recuperación de un equipo nunca es una línea recta. El mejor ejemplo es McLaren a principios de 2023: estaban realmente muy abajo y terminaron el año en lo más alto, y a partir de ahí llegó el gran progreso".

"Esto impulsó algunos cambios muy interesantes dentro del equipo [en términos de] la mentalidad, cambios de enfoque que eran necesarios y que, tal vez, sin ese bache nunca hubiéramos cambiado ni corregido".

"Gracias al impacto de ese bache, James y su equipo pusieron en marcha un plan de acción muy contundente para corregirlos, para borrarlos del sistema. Eso me hizo recuperar mucha fe y confianza en el proyecto", explicó el madrileño.

Mientras tanto, se avecinan más cambios en su coche actual, ya que Williams intenta hacer coincidir estratégicamente sus esfuerzos de reducción de peso con una serie de mejoras aerodinámicas para emplear sus recursos de manera más eficiente.

La próxima temporada, Williams tiene previsto saltarse un año en la lógica de denominación de sus chasis y pasar directamente del FW48 al FW50. Este gesto pretende celebrar el 50º aniversario de su debut en la F1 en 1977. Sainz y Albon también esperan que coincida con que el histórico equipo dé dos pasos adelante en lugar de repetir el paso atrás de 2026.