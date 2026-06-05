Victorias en Mónaco F1 por posición de salida: ¿es TAN importante la pole?

Históricamente se ha dicho que la pole es más de media victoria en el GP de Mónaco de F1, y aquí analizamos cómo eso es una verdad a medias, o más bien cómo antes no era una verdad absoluta pero ahora está cerca de serlo.

La importancia de la pole en Mónaco: ¿gana siempre el que sale primero en F1?

Aunque pueda parecer lo contrario, la respuesta es NO históricamente, y SÍ en las últimas décadas. La Fórmula 1 ha disputado ya 71 carreras en Mónaco y 'solo' en 33 ha ganado el piloto que salía primero (es decir, el autor de la pole ha ganado el 46,48% de las veces). De hecho, en 22 carreras de esas 71 el poleman luego abandonó en carrera (el 30,99%).

Pero eso ha cambiado en la historia reciente, y de las últimas 21 carreras del GP de Mónaco, 18 victorias fueron saliendo desde la primera fila de parrilla y 15 saliendo desde la pole position. Por ello, la FIA creó para 2025 la regla de dos paradas obligatorias durante la carrera, esperando crear numerosos escenarios en cuanto a estrategia que altere el orden establecido tras la clasificación. Pero... no funcionó, y ganó Norris saliendo primero. De hecho, para este 2026 ya no existe esa regla.

En las últimas dos décadas, solo Leclerc en 2021 abandonó tras la pole en Mónaco.

A su vez, de 71 carreras de F1 en Mónaco, ha ganado en 61 ocasiones (todas menos diez) un piloto que salía en el top 3, es decir, el 85,92% de las carreras en Mónaco las ha ganado alguien que partía primero, segundo o tercero.

Fuera del top 5, es decir, saliendo sexto o peor en el GP de Mónaco solo han ganado tres pilotos: aquella histórica de Olivier Panis saliendo 14º en 1996, la de Jochen Rindt saliendo octavo en la edición de 1970 y Maurice Trintignant desde la novena plaza en 1955).

Victorias en Mónaco desde posición de salida

33 victorias saliendo primero en el GP de Mónaco

16 victorias saliendo segundo en el GP de Mónaco

12 victorias saliendo tercero en el GP de Mónaco

3 victorias saliendo cuarto en el GP de Mónaco

4 victorias saliendo quinto en el GP de Mónaco

1 victoria saliendo 8º (Jochen Rindt en 1970)

1 victoria saliendo 9º (Maurice Trintignant en 1955)

1 victoria saliendo 14º (Olivier Panis en 1996)

Nunca ha ganado nadie en Mónaco saliendo 6º, 7º, 10º o peor (salvo 14º).

Porcentaje de victorias en Mónaco según posición de salida

Ganó en Mónaco el piloto que salió primero en el 46,48% de las carreras

Ganó en Mónaco el piloto que salió 2º en el 22,54% de las carreras

Ganó en Mónaco el piloto que salió 3º en el 16,9% de las carreras

Ganó en Mónaco el piloto que salió 4º en el 4,23% de las carreras

Ganó en Mónaco el piloto que salió 5º en el 5,63% de las carreras

Ganó en Mónaco el piloto que salió 8º en el 1,41% de las carreras

Ganó en Mónaco el piloto que salió 9º en el 1,41% de las carreras

Ganó en Mónaco el piloto que salió 14º en el 1,41% de las carreras

Curiosidades e historia reciente de las posiciones de salida del GP de Mónaco

Además de 20 abandonos del poleman en el GP de Mónaco y "solo" 33 ganadores desde la pole de 71 carreras en Mónaco, hay otros números que destacan. Por ejemplo, han ganado más pilotos (cuatro) saliendo quintos en el GP de Mónaco que saliendo cuartos (solo tres triunfos, Jean-Pierre Beltoise en 1972, Graham Hill en 1969 y Denny Hulme en 1967).

Saliendo quintos ganaron Maurice Trintignant en 1955, Patrick Depaillier en 1978, Keke Rosberg en 1983 y Alain Prost en 1985.

Por tanto, solo tres victorias en los últimos 20 años saliendo tercero en Mónaco, ninguna victoria en más de 50 años saliendo cuarto en Mónaco y ninguna victoria en casi 40 años en Mónaco saliendo quinto.