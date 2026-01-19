Ocon sobre la F1 2026: "Podemos olvidar todo lo que hemos aprendido desde los karts"

El piloto de Haas F1 Esteban Ocon cree que la profunda revisión de los motores híbridos de la categoría hará que los pilotos "puedan olvidar todo lo que hemos aprendido desde los karts sobre cómo ir rápido".

La F1 está al borde del mayor cambio reglamentario en décadas, con la llegada de la aerodinámica activa y un componente eléctrico mucho mayor en los V6 turbo híbridos. El nuevo reglamento ha recibido hasta ahora opiniones dispares por parte de los pilotos que han probado estas nuevas máquinas en el simulador, aunque la primera indicación real llegará cuando los coches rueden en pista a pleno rendimiento en el shakedown de Barcelona la próxima semana, seguido de dos test oficiales en Bahrein.

Pero tras probar por primera vez su Haas VF-26 en el mundo virtual antes de Navidad, Ocon asegura que los pilotos tendrán que reprogramar su forma de pensar para sacar el máximo partido a la gestión de la energía del sistema híbrido.

"Es una forma muy particular de conducir el coche. Va a haber mucha más gestión por el lado del motor y del sistema híbrido", explicó Ocon cuando Haas presentó el lunes su monoplaza de 2026. "El coche en sí se sentía bastante bien. El equilibrio era decente, aunque, por supuesto, fue nuestro primer contacto en el simulador, así que necesitamos ver cómo es en la realidad, pero el nivel de agarre era bueno".

"Claramente, el mayor cambio viene por el lado del motor, y eso va a ser clave para que estemos preparados. Es un reto emocionante y es una forma de pilotar diferente a la de antes. Creo que podemos olvidar todo lo que hemos aprendido desde los karts sobre cómo ir rápido, pero será interesante aprender un nuevo estilo de conducción y, con suerte, encontrar velocidad con él".

Ocon, que afronta su novena temporada completa en la F1 y su segunda campaña con la escudería estadounidense, considera que la experiencia de haber vivido distintas eras de la categoría puede jugar a su favor, tras haber realizado su primer test de F1 en 2012 con un Lotus propulsado por un motor V8.

"Este es, sin duda, el mayor cambio de reglamento al que me he enfrentado nunca", afirmó. "La primera vez que piloté un Fórmula 1 fue en la era de los V8, luego pasamos al sistema híbrido, donde entonces rodé un día en Valencia y después fui a Abu Dhabi para unos Libres 1. Probablemente fue un cambio similar al que vamos a afrontar ahora, pero, como he dicho, tenemos que olvidar todo lo anterior".

"Tenemos que volver a aprenderlo todo desde cero, así que creo que la experiencia ayuda a adaptarse rápido, pero hay que adaptarlo todo. Todos nuestros sentidos, la forma en la que sentimos el coche… tendremos que pensar mucho más mientras pilotamos sobre qué hacer para ir más rápido. Es emocionante y va a ser interesante".

En la línea de los comentarios del jefe de Ferrari, Fred Vasseur, y de otros protagonistas del paddock, el piloto de 29 años espera que el orden competitivo inicial en la primera carrera de 2026 en Australia sufra muchos cambios, dado el rápido progreso que se espera de los equipos.

"Diría que para la tercera o cuarta carrera tendremos alguna indicación, pero no será el orden definitivo porque va a haber mucho desarrollo, especialmente en este primer año", señaló el ganador del Gran Premio de Hungría 2021. "Sin duda merece la pena sumar todos los puntos que puedas lo antes posible, pero incluso si no estamos exactamente donde queremos al principio, todavía habrá oportunidades más adelante, a mitad de temporada, cuando muchos equipos traigan actualizaciones".

Te puede interesar: Fórmula 1 Haas F1 da un paso clave: un nuevo simulador propio a partir de junio