Fernando Alonso, la visión del éxito y la 'grandeza'

Pronto se cumplirán 25 años, es decir, cuarto de siglo, desde el debut de Fernando Alonso en la Fórmula 1, allá por 2001. El asturiano arrancará su 23ª temporada en la categoría reina, en la que ha ido madurando como piloto... y por supuesto, como persona.

Cuando en una entrevista en el canal de Youtube de Aston Martin le preguntaron si cambiaría algo de cómo ha vivido su carrera, Alonso dejó una profunda reflexión de cómo, tras ganar los títulos de 2005 y 2006, no se detuvo a saborearlo, pensando ya en los siguientes retos.

"He aprendido que no estarás ahí para siempre. Es muy evidente, cuando las cosas van mal y bien, entiendes que eso es para ese momento y que no durará para siempre, pero sigues creyendo en ese momento que será para siempre. No sé por qué", comenzó.

"Incluso llegas a pensar que ganar carreras será a partir de ese momento la normalidad, ganar campeonatos, que ese es tu destino. Ese tipo de cosas en ese momento. Así que diría que ahora, cuando tenga éxito o si lo tengo en el futuro, disfrutaré más de ese momento porque sé que a la semana siguiente se desvanecerá de alguna manera. Permanecerá para siempre en los libros, pero el sentimiento personal se reducirá drásticamente. Es sólo un momento de subidón".

A la espera de saber si esos éxitos llegarán con Aston Martin en este 2026, con el primer monoplaza que pilotará y que habrá diseñado Adrian Newey, recordó cómo tras su segunda corona con Renault ya pensaba en lo que podría hacer meses después con McLaren: "Probablemente no lo disfruté tanto como debería en el pasado. Mentalmente vas y te transportas al futuro y solo piensas en el próximo campeonato. Gané el campeonato en 2006 y pensaba, 'vale, ahora voy a McLaren en 2007, así que tengo que adaptarme".

"Siempre. Y no disfrutaba del momento porque pensaba de alguna manera que esa era la normalidad. Así que con el tiempo y con la madurez, aprendes esas cosas".

Fernando Alonso, Renault, Brasil 2005

Cuando el entrevistador le comenta si pararse demasiado a celebrar te quita el foco de poder lograr más, el bicampeón admitió que hay que encontrar ese equilibrio para alcanzar la grandeza.

"Creo que es un punto interesante porque probablemente no alcanzarás la grandeza si disfrutas del éxito. Entonces, ¿qué sentido tiene? Creo que hay que combinar ambas cosas. La grandeza sólo se puede alcanzar si buscas constantemente el siguiente éxito. Para marcar la diferencia en un deporte ultracompetitivo, significa que tienes que hacer algo extraordinario y tienes que hacer algo que probablemente nunca se haya hecho antes. Hay que estar siempre en un estado de ánimo constante de sacrificarlo todo por el siguiente éxito y eso es muy difícil de hacer en la vida".

Por tanto, Alonso deja un mensaje, que se daría a su 'yo' del pasado, o a cualquiera que busque el éxito mayor... incluso más allá del campeonato principal: "Tienes que disfrutar del camino... La Fórmula 1 es mi vida y es un deporte muy grande en el mundo, pero sigue siendo muy, muy pequeño si lo comparas con lo que el automovilismo puede ofrecer y con lo que un piloto puede llegar a ser. Puedes ser una persona mucho más completa y un piloto mucho más completo si amplías un poco la visión fuera de la Fórmula 1".

"La grandeza es la mejor versión de ti mismo en ese momento y nunca dejar de buscar algo mejor. Eso es la grandeza para mí".