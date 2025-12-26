Vasseur: "En 2026 lo importante no será Australia, sino el desarrollo"

Atrás queda la temporada 2025, que también se llevará consigo el reglamento técnico de efecto suelo para dar paso al nuevo, que redefinirá las formas y dimensiones de los monoplazas de Fórmula 1.

Entre la temporada pasada y la nueva hay poco más que un abrir y cerrar de ojos. Los equipos y pilotos tienen muy poco tiempo para descansar y prepararse para la temporada 2026, que comenzará a finales del mes de enero con el shakedown de 4 días en Montmelò, Barcelona, ya con los nuevos monoplazas.

A la espera de ver cómo serán los nuevos coches, hay quien ya ha querido hacer una interpretación sobre el inicio de la nueva temporada. Se trata de Frédéric Vasseur.

El director del equipo Ferrari, recién salido de una temporada que deportivamente ha sido horrible, quiere una redención inmediata de su escudería. Pero también dice que lo importante no será tanto la posición en el Gran Premio de Australia, la primera carrera de 2026, sino la capacidad de reacción ante cualquier problema y especialmente la capacidad de desarrollo.

En definitiva, todo aquello que ha marcado la diferencia incluso hasta 2025. Precisamente el Cavallino Rampante deberá reaccionar también desde este punto de vista.

"Saben perfectamente que nuestro deporte es una comparación. Yo puedo hacer un buen trabajo, pero si alguien lo hace mejor, quedo como un tonto. Eso significa que nos centramos en nuestro proyecto, lo desarrollamos, vamos al límite e intentamos hacerlo lo mejor posible, y sin duda cuanto más tiempo dediques al proyecto, mejor será el resultado".

"Pero no sé si McLaren, Red Bull o Alpine están por delante de nosotros. Nadie lo sabe, y creo que lo más importante es no perder el tiempo intentando averiguar si los demás están delante o detrás. Lo sabremos en Barcelona... No. En Bahrein no estoy seguro, pero digamos que en Australia, ya sí".

"Otro punto es que el año que viene no será la primera imagen de la temporada lo importante, no será la clasificación en Australia lo importante, será el desarrollo y la capacidad de desarrollarse rápidamente".

"Nosotros tenemos claro que la temporada no terminará en Australia, no importa si somos primeros o décimos, pero será un largo camino hasta el final, será un largo camino para todos", concluyó Fred Vasseur.

Lewis Hamilton, Ferrari Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images vía Getty Images