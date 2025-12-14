Haas F1 da un paso clave: un nuevo simulador propio a partir de junio

En una época en la que los equipos punteros pueden contar con plantillas cercanas a las 1.500 personas, una escudería como Haas, que habitualmente ha conseguido luchar de forma estable en la zona media del pelotón con menos de 400 empleados, es casi como un pequeño milagro.

No es sólo una cuestión de números, sino de recursos. Ciertamente, la asociación con Ferrari permite a Haas eliminar la necesidad de ciertas figuras técnicas, al menos desde un punto de vista cuantitativo. Eso no quita que conseguir ciertos resultados con una infraestructura menos avanzada y con una plantilla más reducida que la de sus rivales siga siendo un mérito a subrayar.

En los últimos años, Haas ha llevado a cabo una campaña de inversión, no sólo para reforzar su plantilla, sino también para mejorar sus instalaciones. La llegada de nuevos patrocinadores, entre ellos Toyota, que a partir del año que viene será el patrocinador principal en lugar de MoneyGram, ha garantizado una importante contribución económica. Recursos que la escudería ha invertido en lo necesario para que el equipo sea más sólido y competitivo.

Hoy, por ejemplo, Haas cuenta con los recursos necesarios para iniciar un programa de pruebas TPC con coches de al menos dos años de antigüedad, ofreciendo así a los pilotos de Toyota la oportunidad de familiarizarse realmente con el mundo de la Fórmula 1.

Pero gracias a los fondos garantizados por el acuerdo con el fabricante japonés, además de desarrollar algunos componentes en Colonia, la escudería americana podrá por fin montar un simulador en sus instalaciones de Banbury, en Inglaterra.

Hasta ahora, de hecho, Haas sólo ha podido contar con el simulador de Ferrari, utilizado a través de una especie de contrato de alquiler que garantiza un número determinado de días durante el año. Por supuesto, esto forma parte de un acuerdo más amplio, pero está muy claro que depender de instalaciones externas conlleva limitaciones inevitables en el trabajo diario.

No en vano, Haas prefirió hacer esperar a sus dos pilotos antes de probar el monoplaza de 2026 en el simulador. Con sólo unos pocos días disponibles durante el año, el equipo estadounidense optó por centrar sus esfuerzos en alcanzar sus objetivos en el campeonato de constructores de 2025.

El simulador de Racing Bulls en Faenza: hoy en día, todos los equipos hacen de esta herramienta un elemento clave en su desarrollo y preparación para los Grandes Premios. Foto de: Racing Bulls

Disponer de un nuevo simulador, actualmente en construcción, ofrecerá a los pilotos del equipo estadounidense la posibilidad de trabajar con mayor continuidad, incluso entre grandes premios. Por esa misma razón, representa un paso crucial: manteniendo la asociación con Ferrari como pilar del proyecto, Haas podrá contar con un margen extra de autonomía, un paso hacia una mayor competitividad de la escudería.

El nuevo simulador debería estar operativo entre mayo y junio de 2026, salvo retrasos relacionados con la fase de calibración, que podría alargarse más de lo previsto. Mientras tanto, ya está en marcha la recopilación de datos comparativos para preparar el terreno de cara a la finalización e instalación del simulador en la fábrica de Banbury: un paso que debería facilitar todo el proceso.

"Es muy importante, porque tenemos acceso a un simulador de Ferrari en Maranello. Pero no es lo ideal, ya que la mayoría de nuestros equipos de ingenieros están en el Reino Unido y los días disponibles son limitados, al estar en Italia. Desde el punto de vista logístico, es muy complicado", explicó el ahora director del equipo Haas, Ayao Komatsu, en Abu Dhabi.

En un inicio se dijo que Haas utilizará el propio simulador que Toyota tiene en Colonia, pero utilizarlo conllevaría los mismos "problemas" logísticos que en el caso del de Ferrari.

La esperanza inicial era disponer de este nuevo túnel de viento unos meses antes, para poder empezar a trabajar en el nuevo reglamento. Sin embargo, es evidente que hay determinados plazos técnicos que cumplir: poder tenerlo operativo en junio seguiría siendo un logro importante.

"En realidad, me habría gustado tenerlo al menos seis meses antes, porque con el reglamento del año que viene creo que el simulador será aún más fundamental. No podemos tenerlo enseguida, pero será realmente crucial. Y representa un hito para el equipo poder hacerlo", concluyó Komatsu.