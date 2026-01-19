Ferrari enseña su primera carta para 2026: así es el nuevo mono de Leclerc y Hamilton

Ferrari ha empezado a enseñar sus cartas para 2026… aunque todavía no sea con un coche. A pocos días de la presentación oficial del SF-26, prevista para el 23 de enero, la Scuderia ha desvelado el mono que vestirán sus pilotos la próxima temporada, un primer guiño estético a una era que promete ser decisiva para el futuro del equipo.

Lo ha hecho, como marca la tendencia actual, a través de sus redes sociales, con un vídeo cuidado al detalle en el que los protagonistas son Charles Leclerc y Lewis Hamilton, ya enfundados en la que será su 'piel' para el primer año del nuevo reglamento técnico.

Rojo… pero con mucho más blanco

La esencia no cambia: el rojo Ferrari sigue siendo el color dominante. Pero esta vez hay un matiz que salta a la vista. El blanco gana un protagonismo notable, especialmente en la zona de los hombros y a través de líneas limpias que recorren el mono, rompiendo con la continuidad cromática de los últimos años.

No se veía tanto blanco en la indumentaria de Ferrari desde hace varias temporadas, y su regreso no parece casual. Más allá de una simple decisión de diseño, el nuevo mono podría anticipar pistas sobre la decoración del SF-26, en un contexto en el que la identidad visual de los equipos también evoluciona al ritmo del reglamento.

Una combinación que, inevitablemente, evoca recuerdos del pasado, cuando Ferrari ya jugó con mayores contrastes cromáticos en etapas anteriores, como en algunos monoplazas pilotados por Fernando Alonso durante su etapa en Maranello.

2026, un punto de inflexión para Ferrari

El mensaje va más allá de lo estético. Ferrari encara una de las transformaciones más profundas de la Fórmula 1 moderna, con nuevas unidades de potencia y un concepto aerodinámico completamente distinto. De hecho, el equipo ya encendió su motor de 2026 hace unos días, una señal clara de que el proyecto está en marcha y de que no quieren llegar tarde a una temporada clave.

Tras un 2025 decepcionante, en el que la Scuderia no cumplió con las expectativas, 2026 aparece como un auténtico año de ‘todo o nada’. Cada gesto cuenta, y este primer vistazo a la imagen que acompañará a Leclerc y Hamilton no es solo una presentación de vestuario: es una declaración de intenciones.

El coche llegará en unos días. De momento, Ferrari ya ha dejado claro que el cambio empieza desde fuera… y que el blanco vuelve a tener algo que decir en Maranello.