Ganadores y perdedores del GP de Bahrein de F1 2026 en Malasia

En una jornada en la que la Fórmula 1 no salió precisamente bien parada debido al complejo reglamento de 2026, el Gran Premio de Bharein en Malasia pudo ofrecer un espectáculo a la altura, una carrera apasionante con grandes actuaciones y sorpresas.

El inicio del evento se vio empañado por importantes problemas logísticos que afectaron a los espectadores. Y, aunque la situación mejoró a medida durante el fin de semana, el espectáculo en la pista tampoco estuvo exento de contratiempos: la primera carrera de la temporada en condiciones de lluvia se vio lastrada por problemas de software. Así son las cosas en la Fórmula 1 de 2026.

Es una lástima, porque Sepang es, sin duda, uno de los mejores circuitos del calendario. Pero, más allá de los fallos en las unidades de potencia, las condiciones meteorológicas y las intervenciones del coche de seguridad, la victoria fue a parar a manos del piloto y el equipo que se lo merecía, haciendo historia con el primer triunfo de un fabricante de unidades de potencia totalmente nuevo.

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Ganador: Max Verstappen, Red Bull

Max Verstappen ha conseguido varias victorias memorables en su trayectoria como piloto de primer nivel, pero hubo razones específicas por las que la número 72 resultó especialmente significativa.

Existía la sensación de que el Gran Premio de Azerbaiyán sería la mejor oportunidad de Red Bull

para estrenar su casillero de victorias esta temporada. Sin embargo, Red Bull hizo "un gran trabajo echándolo a perder" y Verstappen tuvo que conformarse con el segundo puesto del podio.

Una semana más tarde llegó la sorpresa. La victoria de Verstappen en Malasia —dominando de principio a fin tras salir desde la pole— no fue tan sencilla como cabría esperar, debido a los graves problemas de software de la FIA, las condiciones cambiantes y la aparición del coche de seguridad.

Sin embargo, el 4 de octubre no fue un día trascendental solo para Verstappen. Su 72ª victoria marcó también el primer triunfo de Red Bull Ford Powertrains como fabricante de unidades de potencia. Tras haber ampliado su contrato con Red Bull hasta 2030, el fin de semana en Malasia supuso la recompensa a la confianza que había depositado en ello.

Es un gran logro para las más de 700 personas de RBPT, para sus compañeros de Ford y también para el antiguo jefe de Red Bull en la F1, Christian Horner, quien impulsó la expansión de Red Bull para convertirse en un fabricante de pleno derecho.

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Ashwith S Pai

Perdedor: Mercedes

La visita de Mercedes a la sede de su patrocinador principal, Petronas, solo se puede describir como decepcionante. El rendimiento del W17 actualizado no estuvo a la altura de las expectativas —quizás debido a las condiciones especialmente difíciles del asfalto abrasivo y caluroso de Sepang—.

Pero también parece que el equipo parece haber aumentado la resistencia aerodinámica del coche en las rectas, una consecuencia lógica del incremento de carga aerodinámica.

"Realmente no sabemos si eso nos hizo ir más rápido o peor", dijo Andrea Kimi Antonelli tras terminar tercero. Es muy posible que lo ocurrido en Malasia sea un caso aislado y que el Gran Premio de Singapur del próximo fin de semana ofrezca más pistas sobre el potencial real de la última especificación de Mercedes.

Lo que al equipo le resulta más difícil de aceptar es el reciente problema de fiabilidad de su unidad de potencia: el motor de George Russell falló poco antes del final de la carrera, lo que no solo le costó el podio al piloto británico, sino que también frenó el impulso que había logrado con su victoria en Bakú, alejándolo aún más de la lucha por el título.

Ganador: Fernando Alonso

Ha sido necesaria una combinación particular de circunstancias para que Fernando Alonso y Aston Martin lograran puntuar por tercera vez esta temporada. Sin embargo, aunque en Bakú quedó patente la desventaja del motor Honda, el trazado mucho más equilibrado de Kuala Lumpur puso de manifiesto los avances logrados en el chasis de Aston Martin.

Esto no se debió a la decisión del equipo de empezar con neumáticos de seco —lo que obligó a recurrir al coche de seguridad a mitad de carrera para que Alonso volviera a meterse en la pelea—, sino a que, salvo ese error, Aston Martin supo aprovechar la oportunidad con aplomo.

"No hay muchos fines de semana en los que podamos puntuar, así que en esos no podemos permitirnos errores", dijo Alonso. "No podíamos dejar escapar la ocasión; hemos hecho un buen trabajo, así que me alegro por el equipo y por los puntos logrados".

Con la cita de Singapur en el horizonte —un circuito urbano que, a priori, debería ser favorable al AMR26—, el rendimiento en Malasia ha devuelto el optimismo al veterano y astuto piloto español. "Creo que, sobre el papel, Singapur es un mejor escenario que el de Malasia, así que es algo positivo de cara al próximo fin de semana. Van a ser cinco días emocionantes a la espera de la primera sesión de clasificación".

Apenas unas vueltas después del inicio de la carrera, Lewis Hamilton parecía estar fuera de la pelea, ya que la apuesta de su equipo por los neumáticos de seco en una pista mojada no dio resultado. "Al salir [de boxes], vi toda la estela de agua que levantaba el coche de Max y pensé: 'Vale, se acabó. Mi carrera está en serios apuros'".

Tras quedar rezagado a una distancia superior a la de una parada en boxes en cuestión de dos vueltas, Hamilton sintió que no tenía más remedio que seguir adelante con sus neumáticos blandos.

Sin embargo, una vez que los neumáticos de seco se convirtieron en la opción adecuada, el siete veces campeón del mundo mostró un gran ritmo y fue remontando posiciones, ayudado por un coche de seguridad que le permitió deshacerse de los neumáticos medios, con los que no se sentía nada cómodo.

"Nunca pensé que volveríamos a subir al podio", comentó Hamilton, aunque señaló que habría que hablar más a fondo sobre su desacuerdo con la apuesta del equipo por los neumáticos al inicio de la carrera. "No me iré al casino con ellos", bromeó.

Lewis Hamilton, Ferrari Photo by: Rudy Carezzevoli / Getty Images

Perdedor: McLaren

Mercedes no es el único equipo que llega a Singapur sumido en la confusión. El ritmo excepcional que McLaren mostraba en circuitos de alta carga aerodinámica —como Budapest, Zandvoort o Madrid— parece haberse esfumado, a pesar de que el equipo también ha introducido mejoras recientemente en su coche.

"La situación cambió muy rápidamente", reconoció Andrea Stella al ser preguntado por el retroceso de su equipo. "Debemos analizar nuestro propio desarrollo. No observamos ninguna anomalía en los datos, pero hay que admitir que, potencialmente, algunos rivales han logrado avances mayores con sus coches. Las condiciones aquí en Malasia son muy particulares, así que creo que deberíamos darnos más margen".

A esa falta general de competitividad se sumaron, en el lado del garaje de Lando Norris, problemas recurrentes en la unidad de potencia que restaron velocidad al coche.

En cierto modo, la falta de rendimiento general de McLaren hizo que la decisión de empezar la carrera con neumáticos de seco en ambos monoplazas no resultara tan perjudicial. Oscar Piastri terminó en sexta posición, un puesto acorde a su rendimiento, mientras que Norris se disponía a seguir la estela del australiano hasta que cometió un error con el coche de seguridad en pista en los compases finales.

Al igual que Ferrari y otras escuderías, Stella explicó que a McLaren le sorprendió la lentitud con la que se secaba la pista, a pesar de las altas temperaturas: "En este tipo de asfalto, los neumáticos intermedios se degradaban con mucha rapidez y los neumáticos de seco funcionaban con mucha más facilidad que en prácticamente cualquier otro circuito. Sin embargo, el proceso llevó más vueltas de las que habíamos previsto".

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Ganadores: Racing Bulls

Racing Bulls hizo que una carrera complicada pareciera relativamente sencilla. Eso es lo que se consigue al combinar un coche rápido con un pilotaje sólido y decisiones que estratégicamente son acertadas; Liam Lawson destacó en la zona media.

Lawson está cumpliendo con todo lo que el equipo le pide, pero aún no tiene garantizado un asiento para el año que viene, ya que la escudería se acerca al momento de decidir entre el neozelandés y la estrella de la F2, Nikola Tsolov. En un momento así, un fin de semana como el de Malasia sin duda juega a su favor.

Al volante del otro coche, Arvid Lindblad también tuvo una actuación encomiable: superó una penalización de motor para sumar el último punto disponible, adelantando a Nico Hulkenberg en la última vuelta de la carrera. "Sin duda, hoy hemos hecho bien lo básico", reconoció el jefe del equipo, Alan Permane.

Perdedor: Audi

Varios equipos de la zona media vivieron una tarde frustrante, incluidos Haas y Williams. Pero quizá ninguno tanto como Audi, que estuvo a punto de sumar un punto hasta que Lindblad adelantó a Hulkenberg en la última vuelta.

De hecho, el piloto alemán podría haber logrado un resultado mejor de no haber sido por el coche de seguridad, que arruinó el momento elegido para cambiar de neumáticos.

"Madre mía, en ese momento me comía el volante de la rabia", relató Hulkenberg. "En serio, fue una faena. Me sentía valiente, como un héroe en ese instante y la estrategia estaba funcionando muy bien. Creo que podríamos haber ganado posición frente a varios rivales con un undercut, pero, por desgracia, el coche de seguridad tenía otros planes".

Tampoco fue una tarde afortunada para Gabriel Bortoleto, quien se llevó una penalización de 10 segundos tras chocar con Carlos Sainz. Inicialmente, el brasileño culpó al piloto de Williams por no dejarle espacio, pero cambió de opinión tras ver la repetición.

"Fue un tanto frustrante volver a sufrir un adelantamiento en la última vuelta; ya son dos carreras consecutivas en las que nos superan en el último giro", admitió el director de competición Allan McNish. "Y eso resulta bastante frustrante".