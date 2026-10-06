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Así se vivió desde el coche el fallo de software de la FIA: "Como reiniciar Windows"

Esteban Ocon fue uno de los pilotos atrapados por el insólito fallo de software durante la vuelta de formación del GP de Bahrein en Malasia y explicó con humor cómo consiguió devolver a la vida su Haas.

Pol Hermoso
Editado:
Esteban Ocon, Haas F1 Team

Foto de: Joe Portlock / Getty Images

La Fórmula 1 de 2026 presume de tener los monoplazas tecnológicamente más avanzados de su historia, pero en Sepang uno de ellos volvió a funcionar recurriendo a un remedio mucho más familiar para cualquiera que haya tenido un ordenador: apagar, reiniciar y probar otra vez.

Eso fue, prácticamente de forma literal, lo que tuvo que hacer Esteban Ocon cuando su Haas F1 dejó de responder durante la surrealista vuelta de formación del Gran Premio de Bahrein en Malasia.

El francés fue uno de los numerosos pilotos atrapados por el fallo de software que convirtió los primeros compases de la carrera en una escena difícil de asociar con la categoría reina. Max Verstappen perdió potencia, Lewis Hamilton llegó a detenerse y otros monoplazas fueron cayendo en el mismo problema mientras circulaban detrás del coche de seguridad.

En el caso de Ocon, el síntoma fue tan sencillo como inquietante: pisaba el acelerador y no ocurría nada.

"No estoy demasiado seguro. El acelerador no funcionaba, así que fue bastante curioso. Nunca había visto algo así", relató después de la carrera.

Y entonces llegó su particular solución.

"Hice un reinicio de Windows y todo volvió a funcionar correctamente. Paré el coche, reinicié Windows y volví a arrancar. Fue bastante gracioso", explicó entre risas.

La comparación informática es especialmente apropiada después de conocerse qué sucedió realmente. Las velocidades extremadamente bajas alcanzadas detrás del coche de seguridad hicieron que algunos monoplazas entraran en un bucle relacionado con el software que gestionaba la reducción de potencia eléctrica prevista para condiciones de lluvia.

Una combinación que no había aparecido durante las pruebas previas y que impedía a los coches recuperar la entrega normal de potencia una vez que habían reducido demasiado la velocidad.

El problema obligó a detener el procedimiento de salida y a que la FIA preparase a toda prisa una modificación del software antes de que los equipos pudieran instalarla y la carrera arrancase finalmente.

Ocon acabó encontrándole la gracia al caos

Superado el desconcierto inicial, Ocon incluso tuvo tiempo para tomarse con humor una de las imágenes más extrañas que ha dejado la nueva generación de Fórmula 1.

"Es la primera vez que algo sale mal de esta manera. Los ingenieros seguramente saben mejor qué ocurrió exactamente. No creo que sea algo que vayamos a volver a ver", comentó.

Con los coches avanzando a una velocidad casi impropia de un Fórmula 1, el francés empezó incluso a plantearse una competición diferente.

"Empecé a disfrutar de aquella carrera en primera marcha, viendo quién tenía las relaciones de cambio más largas, quién recorría menos metros. Quería subir a segunda, pero no me permitían seguir avanzando".

Y Ocon encontró rápidamente un precedente: la divertida carrera de karts de LEGO que los pilotos disputaron en Silverstone. "Aquello parecía la carrera de karts de Silverstone. Fue parecido y allí luché por la victoria con Fernando [Alonso], así que quizá habría tenido alguna posibilidad de ganar esta vez".

Una forma bastante más ligera de describir un problema que, durante unos minutos, consiguió algo difícil de imaginar: que varios de los coches más sofisticados del planeta necesitaran esencialmente el mismo consejo que un ordenador bloqueado. Reiniciar y volver a intentarlo.

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