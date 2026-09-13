Norris estalla tras perder por el VSC: "Es una norma que no debería decidir carreras"
Lando Norris cargó contra la norma del VSC tras perder una victoria que sentía suya en el GP de España de F1 2026 y aseguró que "no debería decidir una carrera".
Lando Norris, McLaren
Foto de: James Sutton / LAT Images via Getty Images
Lando Norris abandonó Madring con uno de esos terceros puestos que saben mucho menos a podio que a victoria perdida. El británico había hecho probablemente todo lo que estaba en sus manos: una vuelta extraordinaria para lograr la pole el sábado, una carrera prácticamente perfecta el domingo y ritmo suficiente para escaparse en cabeza. Hasta que apareció un Virtual Safety Car en el peor segundo posible. Y esta vez Norris no se conformó con hablar de mala suerte: "Es una norma que no debería decidir una carrera".
Durante el primer tramo del GP de España, Norris confirmó que la pole del sábado no había sido un espejismo. El McLaren tenía ritmo. Mucho. Mientras detrás Andrea Kimi Antonelli, Max Verstappen y Lewis Hamilton peleaban entre ellos, Norris aprovechó para abrir una ventaja que llegó rápidamente a los dos segundos y medio y durante buena parte del stint dio la sensación de tener la carrera bajo control.
Pero el accidente de Lance Stroll en la curva 20 cambió por completo el guion.
La aparición del Virtual Safety Car permitió parar perdiendo mucho menos tiempo a Antonelli, Verstappen y buena parte de la parrilla. Norris tuvo el infortunio de encontrarse justo en el lugar equivocado: acababa de superar la entrada de boxes.
"Había pasado el pit lane, así que tendré que hablar con el equipo, pero esto no es un juego de adivinanzas. Simplemente tuve mala suerte", explicó.
Y puso números a lo ocurrido: "Fui el único de toda la parrilla que no consiguió una parada gratis. Así que perdí 20 segundos respecto a toda la parrilla".
Norris carga contra la norma del VSC: "Es injusto"
Lo que inicialmente parecía resignación acabó convirtiéndose en una crítica mucho más profunda al funcionamiento de los periodos de neutralización.
"Está fuera de mi control y fuera del control del equipo. Es una norma que no debería decidir una carrera", afirmó Norris.
Para el británico, una carrera debería premiar al piloto y al equipo capaces de ejecutar mejor durante toda la tarde, aunque aceptó que la aparición de un Safety Car siempre ha formado parte del factor suerte en Fórmula 1.
"Una carrera debería ganarla quien pueda ofrecer el mejor rendimiento, quien quizá asuma el riesgo de alargar una parada o un stint y pueda beneficiarse si aparece un Safety Car más tarde. Sabes que ese es uno de los grandes factores".
Lo que Norris cuestiona es que prácticamente todo el grupo pueda aprovechar una neutralización mientras un único piloto queda condenado simplemente por el punto exacto del circuito en el que se encontraba cuando se activó.
"Cuando todos pueden hacer una parada con Safety Car o VSC y tú no, no recibes nada. Es injusto, pero ha sucedido anteriormente. Otros han ganado gracias a esto. Probablemente yo también haya ganado alguna vez así".
Precisamente por eso su frustración no iba dirigida contra Antonelli ni contra Verstappen. Al contrario, felicitó a ambos después de la carrera.
"Felicidades a Kimi y a Max. Han hecho una buena carrera. Simplemente la suerte no estuvo de nuestro lado".
Pero perder una victoria de esa manera dolía. "No creo que mucha gente haya perdido una victoria por algo así. Es frustrante. No siento que sea la manera en la que deberías perder".
Una solución que los pilotos ya habían planteado
Norris reveló además que no se trata de un debate nuevo dentro de la Fórmula 1. "Hemos hablado de ello anteriormente en el briefing de pilotos, diciendo que deberían mantenerlo al menos durante una vuelta, para que sea igual para todos".
Su propuesta permitiría que todos los coches tuvieran la posibilidad de alcanzar la entrada del pit lane antes de finalizar el periodo de VSC, reduciendo así la enorme diferencia que puede provocar encontrarse unos metros antes o después de boxes.
"Hoy fui el único que salió perjudicado y perdí unos 20 segundos de tiempo de carrera. No debería ser así".
A pesar del golpe, Norris volvió a intentarlo. Después de su parada comenzó a recuperar terreno hasta alcanzar a Verstappen durante las últimas vueltas. Llegó a situarse a menos de un segundo del Red Bull y presionó al neerlandés hasta la bandera a cuadros, pero en un circuito donde adelantar había sido complicado durante toda la tarde, nunca encontró una oportunidad suficientemente clara.
"Intenté luchar y alcanzar a Max, pero es difícil adelantar. Él prácticamente no cometió errores", reconoció.
"Fue una carrera que simplemente se nos escapó. Sentía que hoy la merecíamos, pero a veces las carreras son así. Lo aceptaremos e intentaremos volver a hacerlo la próxima vez".
Y Norris difícilmente podía señalar algo que hubiera hecho diferente. "Estoy trabajando duro y siento que estoy sacando mucho del coche. Ayer hice una vuelta bastante fenomenal para conseguir la pole y hoy siento que hice una carrera perfecta. Simplemente la suerte no estuvo conmigo".
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