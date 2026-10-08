Leclerc: "La preparación es buena, pero el problema es el rendimiento puro"

Ferrari llega a Singapur consciente de que aún tiene que reducir la brecha respecto a los equipos punteros. El podio conseguido en Sepang rompió una racha negativa de cinco grandes premios, pero no ha disipado las limitaciones que han salido a la luz en las últimas semanas.

Charles Leclerc se ha expresado con especial claridad al respecto en vísperas del fin de semana de Marina Bay, distinguiendo dos aspectos que a menudo se confunden: la calidad del trabajo en la preparación y el potencial real del monoplaza.

Según el monegasco, Ferrari ha logrado establecer un método de trabajo eficaz, que permite llegar a la pista con un coche bien equilibrado. El problema surge cuando los rivales empiezan a aprovechar todo el potencial del que disponen.

"Creo que uno de nuestros puntos fuertes es conseguir tener, desde el principio del fin de semana, un coche con un buen equilibrio. Hacemos un excelente trabajo de preparación en el simulador y, últimamente, la correlación con la pista ha sido muy buena. Esto nos permite llegar al circuito con un coche con el que me siento cómodo desde el inicio".

Es un aspecto que podría resultar especialmente útil en Singapur, donde el formato al sprint solo permite una sesión de entrenamientos antes de la clasificación. Leclerc, sin embargo, invita a no confundir la competitividad inicial con el rendimiento absoluto.

"No estoy seguro de que seamos especialmente fuertes los viernes; creo que eso más bien depende sobre todo de cómo utilicen el motor los demás. Cuando llegan las clasificaciones, nuestros rivales tienen algo más que nosotros", dijo.

Una referencia clara a las diferencias que surgen cuando las unidades de potencia se explotan al máximo de su rendimiento. Ferrari puede parecer cercana a los mejores durante los libres, pero el panorama cambia cuando llega la clasificación.

Charles Leclerc, Ferrari; Nico Hülkenberg, Audi F1 Team; Lando Norris, McLaren Foto de: Joe Portlock / Getty Images

Sin embargo, Charles Leclerc no intenta achacar toda la diferencia a un único elemento técnico. El límite, en su opinión, es más general.

"El potencial puro de nuestro coche no está al nivel del de nuestros principales rivales. No creo que, haciéndolo aún más sensible a los ajustes, consigamos sacar algo más. En este momento, simplemente nos falta rendimiento puro", explicó.

Una valoración que refleja fielmente la situación del SF-26. La preparación es eficaz, la correlación funciona, el equilibrio inicial es satisfactorio, pero todo esto no basta para compensar un déficit de competitividad que se pone de manifiesto sobre todo cuando los rivales logran sacar todo su potencial.

No obstante, Singapur representa una oportunidad. A Leclerc le encantan los circuitos urbanos y considera Marina Bay uno de sus favoritos. El poco tiempo disponible para encontrar el límite del coche podría poner de relieve su capacidad de adaptación.

"Será un fin de semana muy exigente, no solo para nosotros, los pilotos, sino también para el equipo. Tendremos que encontrar enseguida la configuración adecuada y situar los neumáticos en el rango de funcionamiento correcto. Es un reto que me gusta, pero será muy complicado".

Queda por ver si la buena preparación inicial podrá compensar, al menos en parte, las limitaciones del coche. "Si todo esto será suficiente para ganar, aún está por ver. El rendimiento puro del coche en los últimos grandes premios ha sido bastante decepcionante en comparación con el de nuestros rivales", concluyó.