Hamilton: "Los pilotos de la vieja escuela queremos correr; los jóvenes son más prudentes"

La lluvia de Sepang le ha devuelto a Lewis Hamilton sensaciones que parecían pertenecer a otra época de su carrera deportiva. No solo por la remontada que le permitió recuperar posiciones en el pelotón, sino sobre todo por el placer de pilotar en condiciones difíciles, confiando en su instinto y su sensibilidad.

Una experiencia que el siete veces campeón del mundo ha relatado con entusiasmo en la víspera del Gran Premio de Singapur, aprovechando también la ocasión para reflexionar sobre lo mucho que han cambiado las carreras sobre mojado.

"Cuando empezó a llover, me dije: 'Oh, sí, ahora nos lo vamos a pasar bien'", recordó Hamilton este jueves en Marina Bay. "Esperaba con ilusión la oportunidad de batallar con Max Verstappen y Andrea Kimi Antonelli, pero entre el retraso y todo lo que pasó, no tuvimos la oportunidad".

Sin embargo, el inglés no quiso atribuir responsabilidades a Dirección de Carrera por lo ocurrido el domingo. "Se produjo un problema imprevisto y creo que se gestionó de la mejor manera posible. Quienes toman las decisiones intentan garantizar la seguridad de todos".

Lewis Hamilton, Ferrari Foto de: Mark Sutton / Fórmula 1 vía Getty Images

La cosa cambia cuando el análisis se amplía a la gestión de las carreras en mojado. Hamilton considera que la Fórmula 1 ha ido perdiendo progresivamente parte del desafío que antes caracterizaba a las carreras bajo la lluvia. No es solo una cuestión de prudencia, sino también de los medios disponibles. "Las carreras sobre mojado ya no son lo que eran. Recuerdo las de 2008, cuando teníamos más oportunidades de realizar test y disponíamos de mejores neumáticos para la lluvia, gracias al trabajo de desarrollo que podíamos llevar a cabo con Bridgestone".

Hay además otro elemento que el #44 considera significativo: la diferente actitud de las generaciones de pilotos. "Creo que hoy en día quienes gestionan las carreras son mucho más prudentes, pero también los jóvenes pilotos que llegan a la F1 son cada vez más cautelosos. Los de la vieja escuela decimos: '¡Venga, corramos!'. Muchos de los más jóvenes, en cambio, prefieren no hacerlo. Quien tiene que decidir recibe, por tanto, indicaciones diferentes y acaba siendo extremadamente prudente".

Hamilton no niega que correr en condiciones extremas conlleve mayores riesgos, pero está convencido de que son precisamente esas situaciones las que permiten a los pilotos mostrar cualidades que, en pista seca, pueden pasar más desapercibidas.

"¿Es más arriesgado? Por supuesto que sí. Pero es precisamente en esas condiciones cuando podemos ponernos realmente a prueba. Cuando tienes que pilotar confiando plenamente en tus sensaciones, sintiendo el coche a través del cuerpo y reaccionando por instinto, es ahí donde puedes marcar la diferencia".

Un concepto que el multicampeón británico relaciona directamente con su carrera en Sepang, sobre todo con las vueltas que dio con neumáticos lisos en una pista que aún resultaba traicionera. "Estaba ahí fuera con los neumáticos de seco en condiciones muy difíciles, pero me encanta ese tipo de reto. Creo que fue precisamente ese el momento en el que logré marcar la diferencia".

Lewis Hamilton, Ferrari Foto de: Mario Renzi / Fórmula 1 vía Getty Images

La remontada también le trajo a la memoria los primeros años de su carrera deportiva, cuando el talento tenía que compensar la falta de medios competitivos. "Me lo pasé genial. Me recordó a cuando era niño y corría con karts. Mi primer kart era de quinta mano, todo torcido, y prácticamente siempre salía desde el fondo de la parrilla. Tenía que abrirme paso entre el pelotón. Esta carrera me transportó a aquellos momentos".

No faltó, sin embargo, una crítica a las características de las unidades de potencia actuales, en particular a la pérdida de potencia que puede producirse al final de las rectas. "Es algo que esperamos que se modifique en los próximos años, porque nunca deberíamos encontrarnos en esa situación".

Una vez superada la visita a Sepang, Hamilton se prepara ahora para un reto muy diferente. Singapur acoge un fin de semana al Sprint y Ferrari dispondrá de una única sesión de entrenamientos libres para encontrar el equilibrio ideal. Una perspectiva que Lewis afronta con curiosidad, aunque reconoce las dificultades a las que se ha enfrentado el equipo durante el curso.

"Por lo general, conseguimos salir bastante bien, gracias también al excelente trabajo de nuestro equipo en el simulador. Sin embargo, sesión tras sesión, algunos rivales se nos van acercando". El poco tiempo disponible podría hacer que la preparación inicial sea aún más importante. "Solo tenemos una hora, pero todos estamos en la misma situación. Puede salir bien o mal. Es un reto emocionante".