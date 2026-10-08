El reto sin precedentes de Singapur para los pilotos de F1 en 2026

El Gran Premio de Singapur de 2026 está a la vuelta de la esquina y será un poco diferente a las 16 ediciones anteriores de esta ya histórica carrera de Fórmula 1.

Por primera vez, el Circuito Urbano de Marina Bay acogerá un fin de semana al sprint, pero también se diferenciará de otros fines de semana al sprint por motivos de programación. La única sesión de entrenamientos libres y la carrera sprint se celebrarán de día, mientras que las sesiones de clasificación y la carrera principal serán de noche.

Por lo tanto, las condiciones en la FP1 no serán representativas del resto del fin de semana, salvo en el caso de la carrera sprint. Si nos fijamos en las cuatro últimas ediciones de Singapur, la temperatura de la pista fue entre 3°C y 5°C más baja el viernes por la noche en comparación con el viernes por la tarde, por lo que los pilotos y los equipos afrontarán la clasificación de la carrera al sprint sin datos relevantes.

"Por ese motivo, va a ser un fin de semana muy complicado", afirmó Charles Leclerc.

"Disputar una carrera al sprint en un circuito urbano va a ser bastante complicado para todos, no solo para nosotros, los pilotos, sino también para todo el equipo, a la hora de poner a punto el coche correctamente, de asegurarnos de que estamos en el rango óptimo de funcionamiento de los neumáticos, del coche y también del nivel de compromiso que quieres para la vuelta en la [clasificación] sprint.

"Pero es un ejercicio que me gusta especialmente y es un circuito que me encanta, de hecho, es uno de mis favoritos. Así que estoy deseando afrontar este reto, aunque va a ser muy complicado", dijo el monegasco de Ferrari.

Charles Leclerc, Ferrari Foto de: Srinivasa Krishnan

"Me gusta mucho eso", coincidió Sergio Pérez, de Cadillac. "Aporta un poco más de dudas al fin de semana, un poco más de tensión. Y en un circuito urbano, en una carrera en la que es tan difícil ganar confianza y acelerar, eso es bueno. El piloto puede marcar la diferencia en este tipo de fines de semana".

Para marcar esa diferencia, la clave estará en recorrer tantos kilómetros como sea posible en los entrenamientos libres, independientemente de que las temperaturas puedan no ser representativas.

"Lo más importante es encontrar un buen equilibrio con el coche desde el inicio en la FP1. Probablemente eso ayudará mucho para el resto del fin de semana", dijo Max Verstappen, de Red Bull, a lo que su compañero de equipo Isack Hadjar añadió: "No va a ser fácil".

"Lo que me gusta de los circuitos urbanos es que puedes ir subiendo hasta el límite a lo largo de todas las sesiones de entrenamientos, así que va a ser un poco diferente; la estrategia de riesgo también va a ser un poco diferente, pero supongo que es simplemente lo que hay que hacer", dijo el francés.

Isack Hadjar, Red Bull Racing Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images vía Getty Images

Los equipos sacarán el máximo partido a los datos de años anteriores, como la evolución de la pista a medida que avanza la tarde, para averiguar cómo pueden configurar el coche para la clasificación al sprint.

Cuando se le preguntó cuánto habría que basarse en conjeturas, Pierre Gasly respondió: "Bastante. Sabemos que el circuito de Singapur ya es de por sí muy exigente. El fin de semana al sprint lo hará aún más complicado desde ese punto de vista. Y va a ser importante empezar con buen pie".

"En general, con el coche que tenemos, sé que estamos en una posición decente. Pero, ¿estoy seguro de que conseguiremos que el coche funcione a la perfección durante todo el fin de semana? Probablemente no, pero hemos trabajado todo lo que hemos podido para estar en una buena posición".

El piloto de Alpine añadió: "Se trata principalmente de analizar las diferencias respecto al pasado, lo que hemos visto anteriormente y aplicarlo a estos coches,algunas cosas se pueden aplicar y otras no,. Intentaremos salir adelante; nunca es un evento sencillo".

Nico Hülkenberg,de Audi, compartió ese análisis: "Sin duda va a ser más difícil encontrar el punto óptimo, y obviamente una hora de entrenamientos no es mucho", afirmó. "Todos, por lo que hemos visto en el pasado, conocemos un poco la diferencia de temperatura en la pista y la menor exposición al sol, pero aun así, sigue habiendo cierta incertidumbre".

Algunos pilotos creen que pueden sacar partido de esas circunstancias inusuales, y Franco Colapinto llegó incluso a elogiar a Fernando Alonso: "Fernando es el mejor en eso. ¿Probablemente te gustaría una clasificación al sprint desde ya?", bromeó el argentino, sentado junto al bicampeón en la rueda de prensa.

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Fernando Alonso, Aston Martin Racing; Esteban Ocon, Haas F1 Team; Franco Colapinto, Alpine Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images vía Getty Images