Piastri cree que Red Bull se ha convertido en "el mejor equipo" de la F1 2026

Oscar Piastri considera ahora a Red Bull "el mejor de la parrilla", junto con Mercedes, mientras que McLaren pierde terreno en el orden jerárquico de la Fórmula 1 en 2026.

Red Bull introdujo una mejora significativa en su RB22 en el Gran Premio de Azerbaiyán, con carenados laterales, suelo, retrovisores, halo y difusor renovados.

Esto ha llevado al equipo a conseguir sus dos mejores resultados de la temporada hasta la fecha: Max Verstappen acabó segundo muy pegado a George Russell en Bakú, antes de que el cuatro veces campeón del mundo se alzara con la victoria en Malasia.

Por su parte, McLaren también actualizó su MCL40 en Azerbaiyán, con pontones laterales, cubierta del motor, suelo, difusor, suspensión trasera y un alerón trasero revisado; pero los coches de color papaya han tenido dificultades para mantener su estatus de aspirantes a la victoria tras los triunfos de Norris en Hungría y Zandvoort.

La actualización funcionó según lo previsto, señaló el director del equipo, Andrea Stella, pero no aportó la ganancia esperada en comparación con otros equipos.

Piastri podría haber subido al podio en Bakú de no ser por un bloqueo de ruedas en los últimos compases; en Sepang, ambos pilotos estuvieron tanto en la clasificación como en la carrera fuera del top 5.

"Mercedes ha estado muy fuerte toda la temporada, obviamente, y creo que en Bakú, con esas largas rectas, no fue una gran sorpresa que fueran tan rápidos", dijo Piastri. "Así que teniendo en cuenta la cantidad de rectas que había en Malasia, fue sorprendente que no fueran más rápidos".

"Sea lo que sea lo que Red Bull montara en su monoplaza en Bakú, sin duda fue muy importante, porque Bakú pasó un poco desapercibido para ellos, dada su posición en la clasificación y el problema del motor de Max. Si hubiera salido desde la primera posición en Bakú, obviamente habría sometido a George a mucha presión [no solo] al final de la carrera, sino durante toda ella. Y luego, evidentemente, en Malasia fue sin duda la combinación de coche y piloto más rápido".

"Sin duda creo que los demás equipos que nos rodean están progresando. Parece que nosotros y Ferrari vamos un poco de un lado a otro, pero Mercedes siempre ha sido el equipo más destacado del pelotón, y creo que Red Bull se ha sumado a ellos".

De hecho, McLaren se vio afectado por problemas de inyección de combustible en las dos últimas pruebas, algo que el equipo ha solucionado para Singapur, aunque puede que no sea suficiente para plantar cara a Mercedes y Red Bull.

Ahora, al tratarse de un fin de semana al sprint, Singapur podría ser una prueba difícil para que McLaren se recupere, ya que Piastri describe el MCL40 como un coche complicado para encontrar rápidamente una configuración adecuada.

"Con el coche de este año nunca nos ha resultado fácil a ninguno de los dos, pero sobre todo a mí, así que sin duda va a ser una prueba de fuego", admitió el australiano.