Red Bull defiende su decisión de obligar a Verstappen a ceder dos posiciones

Max Verstappen terminó segundo en el GP de España 2026 celebrado en Madrid, solo superado por Andrea Kimi Antonelli; sin embargo, ¿habría podido ganar si Red Bull no le hubiera ordenado ceder dos posiciones durante la carrera? El director del equipo, Laurent Mekies, cree que eso no era realista.

El piloto holandés adelantó a Antonelli en la primera vuelta, pero para entonces ya estaba condenado a ceder esa posición debido a un incidente en la salida. El holandés había luchado con Lewis Hamilton por el tercer puesto y, en el proceso, se saltó la curva, volviendo a la pista por delante del piloto de Ferrari.

Hamilton se dirigió entonces por radio a su equipo —y, de hecho, a la dirección de carrera, que también tiene acceso a la retransmisión— para señalar que Verstappen debía devolverle la posición. Sin embargo, en ese momento, el piloto de Red Bull también estaba por delante de Antonelli.

Eso significaba que, si Verstappen accedía a dejar pasar a Hamilton, también tendría que ceder una posición a Antonelli, que se encontraba entre ambos.

Cuando llegó la llamada de Gianpiero Lambiase, Verstappen claramente no estaba de acuerdo, de hecho alegó que Hamilton lo había empujado fuera de la pista.

"¿De qué coño estáis hablando, tíos?", les dijo al equipo. "Me habría sacado de la pista. En serio, ¿de qué estáis hablando? Si me quedo en la pista, estoy fuera de la carrera".

No obstante, Verstappen siguió la instrucción en la cuarta vuelta, dejando pasar tanto a Antonelli como a Hamilton.

Tal y como explicó Mekies, en ese momento Red Bull ya había analizado el incidente y decidido que no valía la pena arriesgarse a una sanción, al considerar que era mejor asumir el golpe inmediato y permitir que Verstappen remontara.

"Mira, siempre va a ser una decisión dolorosa y difícil, pero los chicos del muro de boxes lo analizaron muy, muy bien y lo hicieron rápido, porque teníamos que tomar decisiones rápidamente", declaró Mekies a F1 TV.

Kimi Antonelli, Mercedes; Lewis Hamilton, Ferrari; Max Verstappen, Red Bull Racing; Lando Norris, McLaren Foto de: Simon Galloway / LAT Images vía Getty Images

"Y, por supuesto, no esperábamos recibir en ese momento un 'gracias' de Max desde el coche, pero consideramos que era mejor asumir el golpe en ese momento y contraatacar después —algo que Max ha hecho muy bien, como siempre— en lugar de esperar y arriesgarnos a sanciones más graves que podrían haber salido más caras".

Es fundamental señalar que Red Bull no actuó siguiendo una instrucción de la dirección de carrera. Si Verstappen se hubiera mantenido en cabeza, el incidente habría quedado en manos de los comisarios para su investigación, y Mekies cree que la sanción podría haber sido de cinco o diez segundos.

"La decisión de los comisarios nunca es hacer retroceder posiciones", explicó. "En ese caso, simplemente nos habrían sancionado, ya fuera con cinco o con diez segundos; queda a su discreción".

"Eso es lo que habría pasado y, por supuesto, si te imaginas situaciones de carrera con el coche de seguridad u otras circunstancias, puede costarte mucho más que una o dos posiciones".

"Por suerte, Max cedió las posiciones antes de que Lewis se retirara y, al final, siguió en la carrera a partir de ese momento. Y, por supuesto, es frustrante, pero, para ser justos, creo que el segundo puesto era lo mejor que podíamos haber conseguido hoy".

El posterior abandono de Hamilton añadió otro elemento a la decisión de Red Bull. Si el equipo hubiera retrasado su decisión hasta que el Ferrari estuviera fuera de la carrera, Verstappen ya no habría podido devolverle físicamente la posición.

Pero Mekies afirmó que Red Bull tuvo pocas oportunidades de consultar con la dirección de carrera mientras se desarrollaba el incidente, por lo que tuvieron que tomar su propia decisión en tiempo real.

"Después de la carrera, todo es muy abierto y, por supuesto, hablamos con la dirección de carrera y también directamente con los comisarios para conocer su opinión", afirmó.

"Y estoy seguro de que es algo que el equipo hará, porque siempre intercambiamos opiniones y siempre aprendemos, pero en ese momento no hay mucho tiempo para consultas y hay que tomar una decisión", concluyó.