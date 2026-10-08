Verstappen tiene "cuentas pendientes": ¿ha superado Red Bull su problema con Singapur?

De todos los circuitos del calendario actual de la Fórmula 1, solo hay dos en los que Max Verstappen aún no ha ganado: el de Madrid y el de Marina Bay, en Singapur. Si bien esto es lógico en el caso de Madrid —la F1 visitó por primera vez este año el nuevo circuito urbano situado en los alrededores de IFEMA—, el holandés ya se dispone a afrontar su décimo intento de ganar la carrera en Singapur.

Verstappen ha subido al podio en Singapur en cuatro ocasiones, pero la victoria sigue sin figurar en su palmarés. Sin embargo, cabe señalar que 2022 podría haber sido el año de su primera victoria: Fue, cómodamente, el más rápido en la clasificación, disputada en una pista parcialmente mojada, pero tuvo que abortar su última vuelta porque Red Bull había cometido un error de cálculo con la cantidad de combustible de su monoplaza.

En parte por ese motivo, Verstappen reconoció durante la rueda de prensa del jueves en el paddock que aún tiene "cuentas pendientes" en Singapur.

"En los últimos años, siempre nos ha ido mal en las curvas de baja velocidad y al pasar por los bordillos , al coger los baches", explicó Verstappen cuando se le preguntó por qué el circuito urbano de Singapur siempre ha sido el talón de Aquiles de Red Bull.

"Probablemente, el coche de este año sea más competitivo en las curvas a baja velocidad, pero seguimos teniendo dificultades con los baches y en los bordillos. Lo sabemos".

"Así que, por supuesto, tengo una cuenta pendiente aquí, ya que aún no he ganado la carrera. De hecho, vuelvo cada año e intento ganarla, pero también tenemos que ser realistas. No obstante, espero que podamos ser, digamos, un poco más competitivos este año, en comparación con los últimos años", añadió.

¿Funciona el RB22 en todas partes tras la actualización de Bakú?

Tras el doble podio en Bakú y la primera victoria del año en Malasia, Red Bull tiene motivos para el optimismo. El importante paquete de actualización llevado a Bakú —que también fue el último paso significativo para el RB22— parece haber tenido un impacto enorme, aunque Verstappen subraya que su eficacia varía de un circuito a otro.

"Las actualizaciones funcionarán, pero algunos circuitos, obviamente, nos favorecen un poco más. En Bakú hacía mucho más frío y costaba más calentar los neumáticos. Malasia fue todo lo contrario: se trata de otro lugar caluroso donde los neumáticos se calientan bien, pero seguimos teniendo nuestras limitaciones".

"Para mí, esto supone otro extremo más en comparación con lo que tuvimos en Bakú o Malasia, pero también sé que algunos otros monoplazas son muy buenos en las curvas de baja velocidad, especialmente en los circuitos urbanos. Pero sí, queremos intentar ser competitivos y, digamos, luchar por el podio", explicó.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: Alex Bierens de Haan / LAT Images vía Getty Images

Además de Mercedes, la atención en este sentido se centra en el Ferrari, que, según Verstappen, se comporta muy bien sobre baches y bordillos, y también parece ser competitivo en las curvas lentas.

Su compañero de equipo, Isack Hadjar, confía plenamente en que Red Bull pueda superar este año su "maldición de Singapur", precisamente porque el paquete de mejoras ya ha demostrado su eficacia en dos circuitos muy diferentes.

"Es una buena pregunta. Si me baso en mi conocimiento del coche y de esta temporada, no veo ninguna razón por la que no debamos rendir bien en un circuito como este", dijo Hadjar cuando Motorsport.com le preguntó sobre el equilibrio de Red Bull en la baja velocidad y su debilidad a la hora de coger los bordillos.

"Sobre todo si nos fijamos en las dos últimas carreras: fueron dos circuitos muy diferentes, Bakú y Sepang. No tienen, literalmente, nada en común y, sin embargo, el coche rindió bien en ambos. Así que sí, ¿por qué no aquí? Supongo que lo descubriréis mañana, igual que yo, pero espero lo mejor".

No son solo Bakú y Malasia lo que da confianza a Hadjar, sino también el segundo puesto que Verstappen logró conseguir en Madrid. Según el francés, esto demuestra que el RB22 podría no ser tan desastroso al pasar por los bordillos como quizá se temía.

"Para ser sincero, aunque yo no corrí en Madrid, me pareció que Max lo hizo bastante bien en el Sector 1, con esa enorme chicane. Pero sigue siendo algo que queremos mejorar. Sigo sintiendo a veces que tengo limitaciones en la conducción. Eso no tiene por qué ser solo al pasar por los bordillos, puede ser simplemente una pista con baches que nos desestabiliza el coche. Así que sí, sin duda aún hay cosas que podemos mejorar".

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La carrera sprint de Singapur plantea retos extra a Red Bull

Sin embargo, este fin de semana en Singapur, no todo dependerá del rendimiento máximo del coche. Se trata de un fin de semana al sprint con una sola sesión de entrenamientos, lo que significa que la ejecución será crucial.

"Todos los años ocurre que, durante el día, aquí hay un poco menos de agarre. Y quizá sea un poco más duro para los neumáticos, pero lo más importante es encontrar un buen equilibrio con el coche desde el primer momento en la FP1. Eso probablemente nos ayudará mucho durante el resto del fin de semana", afirmó Verstappen.

"En realidad, cuando haces de día en una carrera al sprint, en comparación con la noche, te enfrentas a retos diferentes, pero al mismo tiempo también sabemos que en este circuito es muy difícil adelantar".

"Así que creo que, al final, lo más importante es la clasificación, tanto para la carrera al sprint como para la carrera principal, ya que suele determinar en qué posición acabas".

Isack Hadjar, Red Bull Racing Foto de: James Sutton / Fórmula 1 / Formula Motorsport Ltd a través de Getty Images