Sainz, y el toque con Alonso: "Se quejó por radio y consiguió que me sancionaran"

Madrid.- Sin un coche competitivo, los pilotos españoles no pudieron brindar al público del Madring un buen resultado, y de hecho sí protagonizaron un toque en pista tras el que saltó alguna chispa. Fernando Alonso protestó por radio, dirección de carrera impuso cinco segundos a Carlos Sainz, y aunque al final uno fue 17º y el otro abandonó, en las ruedas de prensas posteriores se les preguntó por ello.

"La verdad es que no hay nada que decir, es la naturaleza de esa curva cuando giras a la derecha y creo que se quejó por la radio, así que consiguió que me impusieran una sanción, como siempre", comenzó Sainz, dejando claro que para él fue una maniobra normal.

De hecho, el de Williams cree que lo ocurrido se debe más al tipo de chicane en la que se dio: "Creo que la naturaleza de esa curva siempre va a dar lugar a este tipo de choques porque solo hay espacio para uno, ni siquiera hay espacio para dos, así que, sí, y no puedes estar mirando por el retrovisor mientras giras y haces una curva a la derecha y luego a la izquierda, porque tienes que mirar hacia delante; así que, en algún momento, tienes que centrarte en tu propia trazada y, sí, no creo que Fernando estuviera a mi altura ni nada por el estilo".

Alonso: "Prefiero que nadie me encierre contra el muro, prefiero estar vivo al final de la carrera"

Cuando le preguntaron a Alonso por esa batalla rueda a rueda con Sainz en la 'primera vuelta', corrigió: "No, fue más tarde. En la primera vuelta, creo que se pasó de frenada y golpeó al Cadillac y a algunos otros, pero a mí no".

Es justo lo que el bicampeón había señalado por radio, el choque de Sainz contra Yuki Tsunoda en la salida, después de haber hecho una genial arrancada adelantando a varios rivales.

Y sobre el toque entre los pilotos locales, Alonso añadió: "Creo que recibió una penalización, así que si ellos consideran que eso es suficiente, a mí me vale. Ninguno de los dos terminó en los puntos, pero creo que aquello fue innecesario. Había mucho espacio a la izquierda".

"Yo iba pegado al muro de la derecha, a 340 km/h. Creo que no hacía falta", remató en la parte del media pen en inglés.

Luego, en palabras a ESPN, sí se mojó más: "Hemos intentado hacer nuestra carrera, hemos tenido mil y un problemas, hemos tenido que cambiar el morro, hemos tenido el coche dañado toda la carrera sin una parte del suelo pero bueno, afortunadamente estoy sano y salvo también, que por un momento pensé que igual no lo estaba, pero ha sido una carrera para aprender cosas y llegar más fuertes".

"El suelo está roto, pero el coche de delante está muy lejos, y no creo que hubiese cambiado la posición final, pero sí que a 340 km/h prefiero que nadie me encierre contra el muro, prefiero estar vivo al final de la carrera".

Por otro lado, resumiendo su carrera, Sainz dijo: "Hice una salida realmente buena desde la parrilla; creo que gané tres o cuatro posiciones con los neumáticos duros, pero luego hubo un gran amontonamiento en la primera curva que me dejó un poco fuera de la trazada y tuve un pequeño contacto con Tsunoda que me dañó el suelo del coche".

"Por desgracia, a partir de ahí el coche quedó dañado y fue una carrera de supervivencia, porque me quedé sin carga aerodinámica trasera durante el resto de la carrera. Así que, sí, no teníamos nada que perder en esa primera vuelta y quería hacer una buena salida para ver si podíamos sacar algo de este gran premio, pero, en realidad, incluso con una carrera perfecta, no habríamos terminado por encima del 16º puesto, así que, sí, hoy no había mucho por lo que luchar".

"Al final, el coche no tenía carga aerodinámica, así que iba rodando a un segundo del ritmo de carrera con el suelo dañado. Era un daño leve; sinceramente, no fue un toque tan fuerte, pero con estos coches, en cuanto pierdes una pieza del suelo, se acabó el juego. Todos llevábamos neumáticos duros en la parte trasera de la parrilla y creo que hubo mucho amontonamiento, muchos coches se enzarzaron en la primera curva y me pilló un poco desprevenido lo mucho que el grupo redujo la velocidad al entrar en la primera curva, así que tuve un ligero contacto".