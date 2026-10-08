Los pilotos de Audi F1 revelan cuál es su mayor limitación y cómo esperan solventarla

En teoría, el circuito urbano de Marina Bay, en Singapur, debería favorecer a Audi. El equipo dirigido por Allan McNish suele sacar partido de los circuitos del calendario de Fórmula 1 en los que la potencia es un factor algo menos determinante, pero esa regla general no se aplica necesariamente en Asia.

Sí, en términos de potencia pura, la diferencia con respecto a los principales fabricantes de motores debería ser menor, pero, según los pilotos, hay otro factor que está causando problemas a Audi en las condiciones extremas de Malasia y Singapur.

"Creo que tenemos que ser cautelosos y prudentes", afirmó Nico Hülkenberg durante su rueda de prensa de este jueves. "Malasia sacó a la luz algunas cosas nuevas, y estas condiciones climáticas no son muy favorables para nuestra unidad de potencia en este momento. Sin duda, allí tuvimos algunas dificultades en ese aspecto y, obviamente, aquí la situación es más o menos la misma".

Al igual que en Malasia, la FIA ha emitido una denominada "declaración de riesgo por calor" para el Gran Premio de Singapur, lo que indica que se prevén temperaturas de 31 grados centígrados o superiores. Por lo tanto, Hulkenberg espera otro fin de semana complicado.

"Sobre el papel, es un circuito menos sensible a la potencia, sin duda, pero mis expectativas personales no son demasiado altas por el momento", afirmó el alemán. Cuando se le preguntó si esto se debía principalmente a la refrigeración de la unidad de potencia —ya que la marca de los cuatro aros tiene que dejar más partes de la carrocería al descubierto y, en consecuencia, pierde rendimiento aerodinámico—, Hulkenberg aclaró que no es así.

Nico Hulkenberg, Audi Foto: Srinivasa Krishnan

"No, creo que nos falta potencia", afirmó. Esto significa que Audi está perdiendo potencia motriz pura y dura con el calor extremo, una valoración que comparte su compañero de equipo, Gabriel Bortoleto.

"Sí, diría que ahora mismo, sobre todo en las últimas carreras, es nuestra mayor limitación", afirmó el joven brasileño cuando Motorsport.com le preguntó por el calor. "Creo que lo que ya tenemos para nuestra primera temporada es algo decente. Solo tenemos que dar algunos pasos más para mejorar la manejabilidad, las cuestiones relacionadas con la climatización que mencionabas, y sí, eso es todo".

Sin embargo, Bortoleto confía plenamente en que Audi dará esos pasos y acabará convirtiéndose en la referencia en cuanto a rendimiento del motor en la F1. El brasileño basa esa confianza, en parte, en los éxitos de la marca en el DTM y en las 24 Horas de Le Mans.

"¿Que si confío en ellos? Por supuesto. Creo que pueden solucionarlo. Esta gente de Neuburg ha construido los mejores motores en otras categorías en las que han participado en el pasado, y no tengo ninguna duda de que van a hacer lo mismo en la Fórmula 1".

"Solo tenemos que darles tiempo. No podemos creer que vayamos a llegar a la F1 en el primer año y construir lo mejor que se haya hecho jamás. Haría que los demás quedaran como… ¡Ahora mismo diría una palabrota, pero ya has entendido lo que iba a decir! Así que tenemos que tener paciencia. Creo en la gente que hay en Neuburg, en que van a hacer algo grandioso".

Audi encuentra respuestas sobre su importante paquete de mejoras

Gabriel Bortoleto, Audi Foto de: Srinivasa Krishnan

Aunque todavía hay aspectos que mejorar en lo que respecta a la unidad de potencia, el equipo germano-suizo ya ha encontrado respuestas sobre el importante paquete de mejoras que presentó en Bakú.

El Circuito Urbano de Azerbaiyán presentaba, principalmente, curvas de 90 grados y, por lo tanto, no ofrecía una imagen representativa, pero tras la siguiente carrera, en Malasia, está claro que la mejora ha supuesto, en efecto, un paso adelante.

"Bueno, hemos llegado a la conclusión de que ha funcionado. Ha funcionado bastante bien, tal y como esperábamos", afirmó Bortoleto. "En la entrada, el medio y la salida de todas las curvas, pienso que hemos dado un buen paso adelante en todos los aspectos. Había muchas dudas tras Bakú, porque tuvimos un fin de semana complicado, sobre el paquete, si funcionaba o no. Pero creo que ahora por fin podemos zanjar el tema y decir que estamos seguros de que funcionó como esperábamos, y de que las cosas van por buen camino".

Esto también pone de relieve que los equipos de F1 suelen necesitar algo de tiempo para comprender plenamente los grandes paquetes de mejoras y sacarles el máximo rendimiento. En el caso de Audi, eso ya ha sucedido, tal y como confirmó también Hulkenberg cuando fue preguntado por Motorsport.com.

"Sí, sin duda estamos más cerca [de entenderlo]. El conocimiento, obviamente, crece y se va consolidando con cada sesión que realizas. Pruebas diferentes variaciones de configuración, analizas la diferencia con respecto al mapa y, en general, estableces una correlación entre la pista, el túnel de viento y el CFD, así que va bien. Creo que probablemente aún queden algunos detalles por explorar y descubrir, pero no es como si fuéramos a sacar otro segundo de ello ni nada por el estilo", cerró.