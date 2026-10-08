Norris espera que McLaren F1 haya solucionado algunos problemas para Singapur

Lando Norris sigue en busca de la velocidad que el McLaren ha echado en falta en las últimas carreras. Después de que el vigente campeón del mundo ganara en Hungría y Países Bajos, fuera cuarto en Italia y tercero en Madrid, lo cierto es que ha sufrido bastantes más problemas al volante del MCL40.

El corredor inglés ha encontrado muchas más dificultades de ritmo y sensaciones en las dos últimas citas disputadas. Aunque fue quinto en las sesiones de clasificación de los grandes premios Azerbaiyán y Bahrein, se quedó fuera de carrera en Bakú y después terminó noveno en Sepang (Malasia) tras cometer un error en la última parte de la carrera.

De cara al Gran Premio de Singapur que se celebra este fin de semana, Norris ha señalado este jueves en su llegada a Marina Bay que la escudería de Woking ha avanzado de cara a identificar el origen del problema que ha afectado a la estructura británica en las últimas carreras, por lo que muestra cierta esperanza para la 17ª parada del calendario.

"Tanto por mi parte como por la del equipo, hemos aprendido muchas cosas de lo ocurrido en la carrera y, en general, sobre el coche", empezó diciendo este jueves a los medios, entre los que estaba Motorsport.com.

"McLaren ha trabajado muy duro para entender lo que pasa. Todos nos hemos esforzado mucho para comprender qué podíamos aprender del fin de semana de Sepang, y en qué aspectos podíamos mejorar. Había algunos evidentes, como nuestra velocidad en recta y los problemas que tuve con el coche. Además de eso, también había cuestiones más técnicas sobre cómo sacar más partido al coche, y cómo recuperar el rendimiento que teníamos antes".

Lando Norris, McLaren Foto de: Srinivasa Krishnan

"No es fácil conseguirlo. Sin embargo, había muchos aspectos en los que trabajar y el equipo se ha esforzado mucho en este sentido. Este fin de semana nos vendrá bien para ver si hemos recuperado parte del rendimiento que habíamos perdido. Singapur es un circuito que me gusta, y en los últimos años hemos tenido un rendimiento bastante bueno aquí", siguió.

Preguntado sobre si tenía esperanzas de que McLaren hubiera encontrado una solución a los problemas del monoplaza, Norris respondió: "Sí, tengo esperanzas. Pero primero tenemos que salir a pista y ver hasta qué punto hemos mejorado. Este es un circuito en el que la velocidad en recta no es la máxima prioridad, y no supone una desventaja tan grande como en las últimas carreras".

"Aun así, siempre quieres ir tan rápido como deberías en las rectas. Siempre es difícil ver que, aunque sales mejor de las curvas, eres más lento en recta. Intentar entender cuál es el problema y por qué nos falta constantemente velocidad y rendimiento en las rectas ha sido bastante frustrante en las dos últimas semanas".

"Especialmente en las dos últimas sesiones clasificaciones, en la lucha en la que nos encontrábamos, esta situación nos ha hecho perder dos o tres posiciones. Por lo tanto, me ha salido bastante caro. Al mismo tiempo, está claro que hay cosas en las que yo también podría haberlo hecho mejor. Sin embargo, confío en que el equipo está haciendo un buen trabajo", cerró el piloto de Bristol.