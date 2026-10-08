A qué hora es la clasificación sprint de F1 2026 en Singapur y cómo ver

El penúltimo triplete de la temporada 2026 de la Fórmula 1 está a las puertas de acabar, con un Gran Premio de Singapur que dará comienzo este viernes con la única sesión de entrenamientos libres y la clasificación al sprint que confeccionará la parrilla para la carrera corta del sábado. Mira y apunta los horarios, así como la forma de verlo.

A qué hora es la clasificación sprint del GP de Singapur de F1 2026 en España

A qué hora es la clasificación sprint de Singapur en España: a las 14:30h

El primer día de acción en Marina Bay arrancará con acción, ya que tras la FP1 los pilotos deberán enfrentarse a la primera sesión de fuego real de todo el fin de semana, una clasificación al sprint que será nocturna, ya que arrancará a las 20:30 hora local, cuando en España todavía sean las 14:30h.

La clasificación sprint arrancará con una SQ1 en la que partiriparán los 22 coches con 12 minutos de duración y la obligación de utilizar el neumático medio. 16 pilotos pasarán a una SQ2 de 10 minutos también con el compuesto amarillo, mientras que los 10 más rápidos llegarán a una SQ3 de ocho minutos ahora sí con neumáticos blandos.

Recordamos que aunque el piloto que marque el mejor tiempo logrará "la pole" para la carrera al sprint del sábado, no será la pole position oficial del Gran Premio de Singapur, ya que dicho premio es para el piloto que sea el más rápido en la clasificación del sábado y, por lo tanto, salga primero en la carrera del domingo.

Para los aficionados de Latinoamérica será obligado madrugar desde el mismo viernes, porque la 'sprint shootout' arrancará a las 06:30h de México con Sergio Pérez intentando un heroico pase a la SQ2, mientras que en Argentina será a las 09:30h, con todos los ojos puestos en la actuación de Franco Colapinto con su Alpine.

Horarios completos del fin de semana: Fórmula 1 Horarios del GP de Singapur de F1 al sprint y cómo verlo

A qué hora son los Libres 1 del GP de Singapur de F1 2026

A qué hora es la Práctica 1 de Singapur en España: a las 10:30h

Sin embargo, antes de la clasificación, los pilotos podrán adaptarse a los muros de Marina Bay en la única sesión de entrenamientos del GP de Singapur, que será a las 10:30h de España, es decir, a las 16:30 hora loca, con el sol todavía presente.

Dicha sesión de prácticas solo durará 60 minutos, por lo que el tiempo en pista será clave y cualquier error será muy costoso para el resto del fin de semana.

Los horarios tanto para México como para Argentina serán complicados: los Libres 1 serán a las las 02:30h para los mexicanos, mientras que los argentinos deberán despertarse a las 05:30h de la madrugada del viernes.

Cómo ver la clasificación sprint de Singapur de F1 2026 en España y Latinoamérica

Cómo ver la clasificación sprint de F1 2026 del GP de Singapur en España: DAZN F1

Obviamente, la forma de ver la Fórmula 1 en España no ha cambiado ni cambiará en los próximos años, por lo que para ver tanto al FP1 como la clasificación al sprint del GP de Singapur 2026 en España habrá que sintonizar DAZNF1, ya sea a través de su propia plataforma o con otros operadores de TV que cuentan que con sus servicios.

Para los fans que sigan la F1 desde Latinoamérica, principalmente tendrán que ver ESPN a través de Disney+ Premium, aunque México será la excepción, ya que los derechos televisivos de la F1 los posee FOX Sports México y FOX Sports Premium.

Y, si te pilla trabajando o no tienes posibilidad de ver las sesiones en TV, te recordamos que en Motorsport.com España podrás seguir tanto la Práctica 1 como la clasificación al sprint del GP de Singapur con un directo de más de más de seis, horas, crónicas, noticias, declaraciones, fotos, vídeos y mucho más.

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