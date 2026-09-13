Antonelli reconoce su suerte en Madring: "Norris debería haber ganado"
Antonelli hizo historia en Madring al convertirse en el primer ganador del GP de España, en una carrera que el propio italiano calificó como "nada sencilla".
Kimi Antonelli, Mercedes, Lando Norris, McLaren
Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
Andrea Kimi Antonelli se convirtió en el primer ganador de la historia del Gran Premio de España en Madring después de una carrera que, según reconoció el propio piloto de Mercedes, estuvo lejos de ser sencilla.
El italiano aprovechó las circunstancias, entre ellas un Virtual Coche de Seguridad, para llevarse una victoria de enorme valor, aunque no ocultó que considera que Lando Norris era quien más merecía terminar en lo más alto este domingo de Fórmula 1.
"No ha sido nada sencillo, pero hoy sienta muy bien ganar. Creo que Lando debería haber conseguido la victoria", dijo Antonelli nada más bajarse del coche.
El piloto de Mercedes admitió así que el triunfo no llegó de la manera que esperaba, aunque eso no resta importancia a un resultado que le permite dar otro gran paso adelante en el mundial. Antonelli volvió a demostrar además un gran ritmo en la parte final de la carrera, especialmente cuando montó los neumáticos duros.
"En general, ha sido una carrera muy buena. Creo que especialmente con el duro al final tuvimos un ritmo realmente bueno".
"Ha sido un fin de semana increíble. Muchas gracias por venir y por darnos una energía tan grande", añadió el italiano, que ya está pensando en regresar a Madrid la próxima temporada: "Tengo muchas ganas de volver aquí el año que viene".
Antonelli no quiere pensar todavía en el título
El triunfo también refuerza la posición de Antonelli en la lucha por el campeonato, que ahora lidera con una ventaja de 81 puntos, pero el italiano insiste en que no quiere empezar a hacer cuentas ni levantar el pie del acelerador.
Al ser preguntado por el momento en el que comenzará a pensar que el título puede estar realmente a su alcance, Antonelli fue tajante. Su objetivo es mantener la concentración carrera a carrera y no dejarse llevar por la situación en la clasificación.
"Eso es exactamente lo que no quiero hacer. Quiero seguir apretando carrera a carrera, seguir rindiendo y seguir disfrutando hasta el final", aseguró.
"Intentaré hacerlo lo mejor posible en cada carrera y, después, veremos dónde terminamos al final del año", concluyó el joven piloto italiano de Mercedes.
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