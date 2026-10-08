Márquez: "Puede sonar ambicioso, pero el objetivo es estar lo más cerca posible del pleno"

Cinco dobletes sumando 37 puntos y seis victorias en las últimas nueve carreras convierten a Marc Márquez en el gran candidato a renovar el título de MotoGP conseguido el año pasado. Sin embargo, la aplastante fortaleza que el de Ducati demuestra en las pistas que le son propicias, contrasta ahora con la dificultad que le está suponiendo establecerse como líder del Mundial, una plaza que Jorge Martín se resiste a soltar.

Sobre el papel, el de Mandalika es un circuito que le puede costar al español, incluso Davide Tardozzi, team manager del equipo oficial Duati, encajó que "perder 10 o 12 puntos, no estaría mal", algo que Marc comparte, aunque no completamente.

"Llego con un modo completamente distinto; simplemente pienso en el presente e intento trabajar al máximo".

En 2025 Marc fue atropellado por Marco Bezzecchi en la salida de la carrera larga del domingo, lo que le llevó a una grave lesión en el hombro. Antes, el sábado había clasificado noveno, y en la sprint cruzó la meta sexto. "El año pasado, me fui encontrando mejor con el paso de las sesiones. Ese será de nuevo el objetivo este año", explicó.

Aunque sobre el papel este fin de semana no es de los de 'atacar', Marc no se cierra opciones.

"Intentaré atacar en cada uno de los circuitos que quedan. Este circuito se adapta mejor a las Aprilia, y nosotros trataremos de estar lo más cerca de ellos posible" validó, pero sin renunciar a nada. "Cuando he ido a por el pleno, lo he dicho, y me ha salido bien en muchos casos. En este fin de semana no descarto nada de entrada, pero por estilo de circuito y de moto nos debería costar un poco más", admitió.

"El objetivo es estar lo más cerca posible del pleno. Puede sonar ambicioso porque no he terminado ninguna carrera en Mandalika en los últimos cuatro años, pero el objetivo es ese. Luego, ya veremos si son 20 puntos, si son 30 o si son diez. Esperemos que sean los máximo posibles, para poder seguir en la lucha por el Mundial", subrayó un Márquez que, sin embargo, reconoció que "aquí, Aprilia tiene que ir muy rápido", como aviso, porque con la marca de Noale corren cuatro pilotos, y todos ellos rápidos y ganadores de carrera este año.