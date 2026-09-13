Antonelli, primer ganador de F1 en Madring con la suerte del campeón

Madrid.- La primera carrera en el circuito de Madring no tuvo muchos adelantamientos, pero sí hubo cambios de posición gracias a un Virtual Safety Car que perjudicó al piloto que salía desde la pole, Lando Norris, y favoreció a un Andrea Kimi Antonelli que se convierte en el primer ganador de la historia de esta pista llevándose el GP de España 2026.

Con esto, el italiano es más líder, y de hecho ya supera en victorias a su compañero George Russell, que fue quinto, y a Juan Pablo Montoya. Segundo fue Max Verstappen, que tuvo que contener detrás y hasta la meta a un Norris que logró un tercer puesto que le supo a poco después de haber hecho la pole.

Además de no poder ofrecer un buen resultado a los fans que poblaban las gradas por sus coches, Carlos Sainz y Fernando Alonso se tocaron, y mientras el asturiano recordó por radio que ya en la salida Sainz había chocado con dos pilotos (fue investigado su golpe a Tsunoda), al madrileño fue sancionado con cinco segundos. Luego, un problema en su Williams le dejó tirado a falta de diez vueltas para el final.

Alonso fue 17º, penúltimo de entre los pilotos que vieron la meta, solo delante de Valtteri Bottas. Abandonaron Lewis Hamilton, que sufrió un problema de frenos cuando estaba en posiciones de podio en las primeras vueltas, Lance Stroll, que provocó el VSC que decidió todo, Sergio Pérez y el mencionado Sainz.

Fuera del podio se quedó un Charles Leclerc que, al quedarse sin entrar durante el Virtual, lideró durante gran parte de la carrera, pero no llegó su esperado Safety Car o bandera roja y, cuando por fin paró, cayó al cuarto puesto.

Liam Lawson terminó sexto, y Franco Colapinto fue el piloto de habla hispana mejor clasificado, así como el mejor Alpine (Pierre Gasly se la jugó a no parar esperando un Safety Car pero lo tuvo que hacer en la última vuelta), completando su buen fin de semana con una séptima plaza delante incluso de Oscar Piastri con el otro McLaren.

Los puntos los completaron Arvid Lindblad noveno y Nico Hulkenberg, décimo. La siguiente carrera, el sábado (sí, sábado) 26 de septiembre. La F1 despide por tanto a Madring hasta el año que viene, con la sensación de que, si ajustan un poco el trazado para favorecer los adelantamientos, va a ser un circuito que deje verdadera huella.

Resultados de la F1 en Madring, GP de España 2026

Resumen completo de la carrera de F1 en Madring

Mientras Antonelli se cruzaba completamente en el camino de Norris hacia el primer giro para cerrar cualquier puerta, Hamilton pareció atacar a los dos primeros en la frenada, pero decidió evitar un posible accidente.

Antonelli y Verstappen se saltaron la primera curva y mientras Antonelli devolvió posición, el italiano también se saltó la segunda. Verstappen le adelantó en la curva 8, y Hamilton comenzó a pedir que le devolviera la posición por saltarse la chicane en la arrancada.

La carrera se tranquilizó en la vuelta 2, pero Hamilton dijo por radio que había golpeado el muro, que revisaran su neumático. A Verstappen le avisaron de que tenía que dejar pasar a Hamilton, pero el tetracampeón preguntaba qué demonios le estaban diciendo, que el inglés se había echado contra él.

Verstappen se dejó adelantar por Antonelli y Hamilton, y eso permitió a Norris escaparse a 2.5s. Con algún tipo de problema de frenos, Hamilton se salió de pista, y dejó pasar a Verstappen tras eso, antes de permitir a Leclerc pasarle. Sus problemas continuaron, y cayó hasta fuera de los puntos, teniendo que volver al box a retirar el monoplaza.

Colapinto se colocó sexto, aunque luego le superó Lawson para dejarle séptimo de nuevo. En la vuelta 13, Alonso y Sainz se tocaron, y el madrileño se saltó la chicane previa al primer tunel. El asturiano protestó diciendo que en la salida, Sainz se había chocado con dos personas, y que ahora le echaba a él contra el muro.

Mientras Piastri llevaba un endplate del alerón delantero colgando, Lance stroll se salió en la curva 20, obligando a poner un periodo de Virtual Safety Car que aprovechó Antonelli, Verstappen y Russell y que no pudo aprovechar Norris. También pararon Colapinto y Alonso, al que cambiaron el alerón delantero.

Cuando Norris iba a tratar de parar, quitaron el VSC, y para colmo, la parada de McLaren fue terrible, haciéndole perder todas sus opciones. El nuevo líder, ya que no había parado, era Leclerc, que trató de subir el ritmo.

Dirección de carrera anunció una sanción de 5 segundos a Sainz por su toque a Alonso. Poco después, Mercedes avisaba a Antonelli de límites de pista, pero fue Sainz el que se llevó otros 5 segundos por superar el número permitido.

Russell por fin hizo su parada en la vuelta 29, y salió delante de Piastri. Luego, Russell adelantó a Liam Lawson tras un error del neozelandés. Poco a poco Norris empezó a acelerar el ritmo, y a acercarse a un Verstappen que reaccionó para acercarse él a Antonelli.

Norris llegó a ponerse a menos de un segundo en la vuelta 42, y a su vez Antonelli se pegaba a leclerc, por lo que los cuatro primeros iban en menos de tres segundos. Williams pidió a Sainz retirar el coche, y en la vuelta 49, Leclerc hizo su parada obligatoria, dejando a Antonelli primero con Verstappen justo detrás y Norris tras el holandés.

Mientras Antonelli, tras un momento de dudas, tiró hacia adelante sin dudar, Norris presionó mucho a Verstappen, que estuvo a punto de saltarse una chicane. Finalmente, nada cambió entre ellos y así terminó la carrera.