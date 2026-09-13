Así queda el mundial de F1 tras Madring: puntos y posiciones

La primera carrera de la historia de Madring como sede del Gran Premio de España de la Fórmula 1 no dejó indiferente a nadie, con un Andrea Kimi Antonelli que finalmente se impuso para aumentar su ventaja al frente del mundial. Mira cómo están todas las posiciones y cuántos puntos tiene cada piloto y equipo.

Clasificación del mundial de pilotos de F1 2026: puntos y posiciones después de Madring

¿Qué piloto lidera el mundial de F1 2026 tras 14 carreras?

Andrea Kimi Antonelli llegó al GP de España 2026 de la F1 con 66 puntos de ventaja, pero tras su victoria en Madring esa ventaja ha aumentado todavía más hasta las 81 unidades, gracias a sus 292 puntos, frente a los 211 del segundo clasificado, su compañero de equipo en Mercedes, George Russell.

Clasificación del mundial de constructores de F1 2026: puntos y posiciones tras Madring

¿Qué equipo de F1 es líder el mundial de constructores de 2026 después de Madring?

Aunque ya hace meses que su superioridad no es tan grande, la ventaja de Mercedes al frente del mundial de constructores es muy amplia: con 503 puntos, superan los 358 de Ferrari, que ocupa la segunda plaza. McLaren es tercero, con 306 unidades.

¿Cómo va Alonso en el campeonato de F1 tras Madring?

Al ser su carrera de casa, Alonso soñaba con poder hacer un buen trabajo y sumar puntos por tercera vez esta temporada. Sin embargo, desde el inicio quedó claro que no sería así, por lo que abandona Madrid como 19º clasificado, con solo 3 puntos en su casillero.

¿Cómo va Sainz en el campeonato de F1 tras Madring?

Carlos Sainz tuvo una carrera complicada en el GP de España, con sanciones incluidas y un abandono que puso punto y final a su carrera en casa. De esta manera, el madrileño es 16º con seis puntos, uno más que su compañero Alex Albon.

¿Cómo va Colapinto en el campeonato de F1 tras Madring?

Franco Colapinto fue una de las gratas sorpresas del GP de España, ya que cuajó un gran fin de semana en Madring, con un séptimo puesto que le permitió sumar seis puntos que elevan su cuenta personal a 27, que le dejan a cuatro del 11º puesto.

¿Cómo va Pérez en el campeonato de F1 tras Madring?

Sergio Pérez ni tan siquiera pudo acabar la carrera de Madring. Así, Checo es último en el campeonato de pilotos, 23º, porque Yuki Tsunoda le adelantó en Zandvoort.