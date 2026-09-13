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Así queda el mundial de F1 tras Madring: puntos y posiciones

Mira cómo queda el campeonato de pilotos y escuderías de F1 2026 tras el GP de España. Los puntos de cada piloto, qué posiciones ocupan y las diferencias.

Juanjo Sáez
Juanjo Sáez
Editado:
Kimi Antonelli, Mercedes, Lando Norris, McLaren

Kimi Antonelli, Mercedes, Lando Norris, McLaren

Foto de: Mark Thompson / Getty Images

La primera carrera de la historia de Madring como sede del Gran Premio de España de la Fórmula 1 no dejó indiferente a nadie, con un Andrea Kimi Antonelli que finalmente se impuso para aumentar su ventaja al frente del mundial. Mira cómo están todas las posiciones y cuántos puntos tiene cada piloto y equipo.

Clasificación del mundial de pilotos de F1 2026: puntos y posiciones después de Madring

Pos Piloto Puntos
ItalyAndrea AntonelliMercedes 292
United KingdomGeorge RussellMercedes 211
United KingdomLewis HamiltonFerrari 191
United KingdomLando NorrisMcLaren 186
MonacoCharles LeclercFerrari 167
NetherlandsMax VerstappenRed Bull 145
AustraliaOscar PiastriMcLaren 120
FranceIsack HadjarRed Bull 71
10º New ZealandLiam LawsonRacing Bulls 59
FrancePierre GaslyAlpine 41
11º United KingdomArvid LindbladRacing Bulls 31
12º ArgentinaFranco ColapintoAlpine 27
13º United KingdomOliver BearmanHaas F1 18
14º BrazilGabriel BortoletoAudi 10
15º GermanyNico HulkenbergAudi 7
16º SpainCarlos SainzWilliams 6
17º ThailandAlex AlbonWilliams 5
18º FranceEsteban OconHaas F1 3
19º SpainFernando AlonsoAston Martin 3
20º JapanYuki TsunodaRacing Bulls 1
21º CanadaLance StrollAston Martin  
22º FinlandValtteri BottasCadillac  
23º MexicoSergio PérezCadillac  

¿Qué piloto lidera el mundial de F1 2026 tras 14 carreras?

Andrea Kimi Antonelli llegó al GP de España 2026 de la F1 con 66 puntos de ventaja, pero tras su victoria en Madring esa ventaja ha aumentado todavía más hasta las 81 unidades, gracias a sus 292 puntos, frente a los 211 del segundo clasificado, su compañero de equipo en Mercedes, George Russell.

Clasificación del mundial de constructores de F1 2026: puntos y posiciones tras Madring

Pos Equipos Puntos
1 Mercedes 503
2 ItalyFerrari 358
3 United KingdomMcLaren 306
4 AustriaRed Bull 230
5 ItalyRacing Bulls 77
6 FranceAlpine 68
7 United StatesHaas F1 21
8 GermanyAudi 17
9 United KingdomWilliams 11
10 United KingdomAston Martin 3
11 United StatesCadillac 0

¿Qué equipo de F1 es líder el mundial de constructores de 2026 después de Madring?

Aunque ya hace meses que su superioridad no es tan grande, la ventaja de Mercedes al frente del mundial de constructores es muy amplia: con 503 puntos, superan los 358 de Ferrari, que ocupa la segunda plaza. McLaren es tercero, con 306 unidades.

¿Cómo va Alonso en el campeonato de F1 tras Madring?

Al ser su carrera de casa, Alonso soñaba con poder hacer un buen trabajo y sumar puntos por tercera vez esta temporada. Sin embargo, desde el inicio quedó claro que no sería así, por lo que abandona Madrid como 19º clasificado, con solo 3 puntos en su casillero.

¿Cómo va Sainz en el campeonato de F1 tras Madring?

Carlos Sainz tuvo una carrera complicada en el GP de España, con sanciones incluidas y un abandono que puso punto y final a su carrera en casa. De esta manera, el madrileño es 16º con seis puntos, uno más que su compañero Alex Albon.

¿Cómo va Colapinto en el campeonato de F1 tras Madring?

Franco Colapinto fue una de las gratas sorpresas del GP de España, ya que cuajó un gran fin de semana en Madring, con un séptimo puesto que le permitió sumar seis puntos que elevan su cuenta personal a 27, que le dejan a cuatro del 11º puesto.

¿Cómo va Pérez en el campeonato de F1 tras Madring?

Sergio Pérez ni tan siquiera pudo acabar la carrera de Madring. Así, Checo es último en el campeonato de pilotos, 23º, porque Yuki Tsunoda le adelantó en Zandvoort.

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