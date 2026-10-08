Michelin lleva a Indonesia un neumático trasero con carcasa reforzada, pero no el de Austria

Tras un Gran Premio de Japón en el que los neumáticos desempeñaron un papel importante, sobre todo en la carrera al sprint, el Mundial de MotoGP ya ha puesto rumbo a la isla de Lombok, en Indonesia, donde este fin de semana se disputará la segunda prueba de la larguísima gira asiática que espera en este tramo final de la temporada 2026.

El circuito de Mandalika es uno de los que se han incorporado más recientemente al calendario, en 2022, pero a estas alturas los equipos ya empiezan a conocerlo bastante bien.

Y lo mismo ocurre con Michelin, que, en su calidad de proveedor único de neumáticos, ha tenido muy claras sus ideas sobre la asignación de compuestos a utilizar. Ésta también incluirá, por tercera carrera consecutiva, una carcasa reforzada en el neumático trasero, destinada a intentar contener la temperatura. Y, en este sentido, la victoria de Marc Márquez en Motegi acalló en cierta medida los rumores de que este tipo de goma resulte difícil de manejar para la Ducati, favoreciendo en cambio a la Aprilia.

"Mandalika es otro circuito exigente, como lo son, por cierto, todos los de Asia, porque siempre hay temperaturas elevadas y el asfalto tiende a ser abrasivo. En concreto, el de Indonesia es un trazado con muchas curvas rápidas, por lo que no será un fin de semana fácil", empezó explicando a Motorsport.com Piero Taramasso, responsable de la compañía francesa.

"En este caso, volvemos a proponer solo dos soluciones tanto para la parte delantera como para la trasera, a diferencia de las tres que teníamos en Motegi, que son las mismas que ya habíamos llevado el año pasado. En cuanto a la parte delantera, llevamos el compuesto blando y el duro, que esta vez se llamará 'medio', porque fueron las dos opciones más utilizadas en 2025. En la parte trasera, por su parte, volvemos a ofrecer la goma blanda y la media, ambas asimétricas, y con el compuesto más rígido en el lado derecho".

Piero Taramasso, Michelin Foto de: Michelin

Taramasso detalló que ambos compuestos traseros tendrán una carcasa reforzada, pero no será la misma que la usada en los dos últimos grandes premios: "Esta vez la carcasa es diferente de la que hemos utilizado recientemente en Austria y en Japón. Se trata de otra versión, la que usamos en Tailandia, pero el objetivo es el mismo: intentar evitar que la temperatura suba demasiado. En cualquier caso, ya llevamos dos años utilizándola en Indonesia, así que sabemos que funciona bien".

"En el tren trasero, el año pasado en Mandalika la tendencia fue utilizar el neumático blando en la carrera sprint y el medio en la carrera larga, y no creo que veamos grandes diferencias en 2026. En cuanto a la opción delantera, creo que se decantarán por la blanda, porque es un neumático que conocen bien, que ofrece buenas sensaciones y un buen agarre, y además es el mismo que llevamos a Japón".

"Digamos que ya se ha convertido en el neumático de referencia para todos los fabricantes y todos los pilotos. El duro, en cambio, tiene una construcción reforzada, también en este caso para controlar la temperatura. Se trata de una solución que ofrece un buen apoyo y una buena estabilidad en frenada, pero también un poquito menos de agarre en las curvas, por eso suelen preferir el blando".

Algo que no esperan en Michelin es la lluvia, por más que las carreras de la gira asiática suelan verse afectadas por la llegada del líquido elemento: "Las previsiones meteorológicas por el momento son buenas, así que, en teoría, no deberíamos rodar con neumáticos de lluvia. Pero, en ese caso, estamos preparados, porque en 2022 la carrera se disputó bajo una lluvia torrencial, pero nuestras gomas se comportaron bien", cerró Taramasso.