El inusual problema que frustró el fin de semana de Leclerc en Singapur

Después de un viernes muy positivo, con un Ferrari que parecía estar en la lucha por la pole, el sábado de Singapur fue un día para olvidar, ya que ninguno de sus pilotos pasó de la quinta fila, con un noveno y un décimo puesto debido al accidente de Carlos Sainz en su primer intento de la Q3 que se sumó a los más de un problemas que sufrió Charles Leclerc en la última vuelta.

La bandera roja provocada por el español obligó a todos a regresar a boxes. Fue en ese momento cuando la Q3 de Leclerc empezó a caer en picado. Con ocho minutos aún en el reloj, los pilotos no volvieron inmediatamente a la pista porque hacer dos intentos era prácticamente imposible, por lo que simplemente esperaron al momento ideal y se lo jugaron todo a una vuelta.

El reloj empezó a descontar segundos con total normalidad, pero a falta de unos siete minutos para el final de la sesión, empezó a notarse cierto nerviosismo en el box de Ferrari, con todas las miradas puestas en el neumático delantero izquierdo de Leclerc.

Tras darse cuenta de que había un problema con la manta térmica e intentar reconectar el cable que la almimenta sin éxito, se tomó la solución más rápida y eficaz, que es sustituir el propio cable.

Una vez sustituido el cable, con el poco tiempo que había y la evidente necesidad de salir a la pista para marcar un tiempo, los mecánicos de Ferrari no lograron colocar en temperatura el neumático izquierdo del monegasco, algo que se veía muy claro en los datos del muro de boxes.

Más allá del problema que de por sí es salir a pista con neumático frío, eso creó un desequilibrio entre los dos lados del monoplaza, que es extremadamente difícil de gestionar para un piloto. Eso también ayuda a entender los problemas que señaló Leclerc tras la clasificación, hasta el punto de que en una comunicación de radio con el equipo había dicho que el volante mostraba una temperatura 10ºC por debajo del valor óptimo.

Por si te lo perdiste: Fórmula 1 Verstappen amenaza con dejar la F1 tras el castigo de la FIA

En el último intento, Leclerc estuvo mucho tiempo parado en el pit lane. Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images

Además, lo de la manta térmica es sólo una parte de la explicación, porque también hay un agravante a lo ocurrido en boxes. Dada la importancia de la posición en parrilla, McLaren optó por no arriesgar, siendo el primero salir a pista con ambos pilotos.

Si bien es cierto que Leclerc no fue el último en salir, sino el quinto, después de Oscar Piastri, Lando Norris, Nico Hulkenberg y Fernando Alonso, en realidad el monegasco estuvo más tiempo del deseado parado en el pitlane en medio del tráfico, mientras que los dos Mercedes, Max Verstappen y Yuki Tsunoda, que salieron tras el de Ferrari, esperaron más tiempo en sus respectivos boxes, pudiendo así mantener los neumáticos más calientes.

Fue precisamente esa espera la que arruinó su clasificación porque, comparando con la anterior salida de pista, el monegasco tardó unos 15 segundos más en llegar a la curva 7, por lo que llevaba un ritmo bastante lento que no le permitió calentar sobre todo el neumático delantero izquierdo.

A su vez, forzar demasiado los neumáticos en la vuelta de calentamiento, especialmente el C5, un compuesto muy sensible, podría haber generado otros problemas. Y al ser Singapur el típico circuito de 'stop and go', no hay muchas curvas de alta velocidad en las que se pueda generar temperatura en el tren delantero, más concretamente en el delantero izquierdo, por lo que se tiende a hacerlo principalmente de dos formas: con frenadas más agresivas y con el clásico 'zig-zag'. El problema básico es que eso tampoco ayuda a resolver el desequilibrio entre los neumáticos de ambos lados, porque estás calentando ambos ejes y la diferencia seguirá estando ahí.

Debido a ello, Leclerc tuvo que salir noveno a la carrera, pero pudo "minimizar daños" para Ferrari tras una buena estrategia que le llevó al quinto puesto, a sólo 1.3s de George Russell, quien acabó cuarto. ¿Podría el monegasco haber peleado por el podio con una Q3 "normal? Eso nunca se sabrá, pero el rendimiento del SF-24 estaba ahí este fin de semana.