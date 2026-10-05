Honda tendrá nuevo presidente: Koji Watanabe se jubila y se anuncia a su sucesor

Honda ha confirmado importantes cambios en la estructura de sus actividades deportivas, Honda Racing Corporation. El presidente de la casa del ala dorada, Koji Watanabe, se jubilará a finales de este año, y desde el 1 de enero de 2027 la compañía tendrá un nuevo máximo responsable: Keiichi Yasuda, actual vicepresidente ejecutivo.

Watanabe venía dirigiendo las estrategias de marca y de medios de Honda, incluidas las actividades relacionadas con el motorsport, con Fórmula 1 y MotoGP como proyectos puntales, desde 2020, cuando asumió los cargos de director de operaciones, director de marca y comunicaciones y director general de la División de Comunicaciones Corporativas.

Pero, en 2022, el japonés asumió el cargo de presidente y consejero delegado de HRC, liderando las actividades de Honda en el mundo del motor durante casi seis años. Sin embargo, el ejecutivo, de 62 años de edad, se jubilará a finales de este año.

Su sucesor, Keiichi Yasuda, se incorporó a Honda "movido por su admiración por la cultura de la empresa y por las carreras de motos, con el deseo de trabajar en la división de ventas de motocicletas o en HRC, en Asaka", ha explicado la fábrica nipona en un comunicado.

"Comenzó su carrera en el departamento de recursos humanos de la sede central de Honda y, desde entonces, ha adquirido una amplia experiencia en este ámbito, además de desempeñar en Asia el cargo de presidente de una filial local de motos, una de sus ambiciones más anheladas. Más recientemente, como director de operaciones y jefe de la Unidad de Recursos Humanos —el cargo más alto en la división de RR. HH. de Honda—, trabajó para impulsar la gestión del capital humano. Fue nombrado vicepresidente ejecutivo y director representante de HRC en abril de este año".

Keiichi Yasuda

"Este cambio en la dirección forma parte de una rotación periódica de personal planificada, diseñada para reforzar la estructura directiva en respuesta a la transformación global y acelerar la expansión empresarial de cara a la próxima generación. Aunque en Japón estos nombramientos suelen entrar en vigor el 1 de abril, en esta ocasión la fecha de entrada en vigor se ha fijado para el 1 de enero, para adaptarse a la estacionalidad del deporte del motor y poder afrontar la temporada 2027 con la nueva estructura desde el principio. Bajo el nuevo liderazgo, HRC seguirá esforzándose por llevar la emoción de las carreras a los clientes de todo el mundo", han detallado.

Koji Watanabe, presidente saliente, ha dicho: "Ha sido un honor para mí ocupar el cargo de presidente de HRC junto a unos compañeros maravillosos. Me embarqué en el proyecto de integrar el desarrollo en las carreras de HRC cuando, en 2020, pasé a ser responsable de las operaciones y la comunicación de los deportes de motor como director de marca y operaciones de comunicación de Honda".

"Anteriormente, HRC era una empresa dedicada a las carreras de motos, y yo integré en ella las carreras de coches. En 2022, asumí el cargo de presidente de la nueva HRC, unificando las actividades de motociclismo y automovilismo. Desde entonces, decidimos nuestro regreso a la F1, ampliamos nuestra estructura global de deportes de motor mediante la reorganización de HPD en Estados Unidos en HRC US y la creación de HRC UK, y trabajamos en la construcción de la marca global de HRC. Durante los tres meses que me quedan como presidente, seguiré dando lo mejor de mí mismo, con el objetivo de alcanzar la victoria hasta el último momento".

Keiichi Yasuda, su sucesor, ha comentado: "Considero que mi misión es heredar con firmeza los sólidos cimientos construidos por Watanabe. Hacerlos evolucionar aún más, unir los esfuerzos de todos hacia el único objetivo de ganar en las carreras y hacer que HRC sea aún más fuerte. Aprovechando mi experiencia en gestión como presidente de entidades locales en el extranjero y mi trayectoria en recursos humanos, me centraré en invertir en las personas y en fortalecer nuestra organización de cara a la victoria. Me dedicaré a construir una HRC cuyos retos tengan eco entre nuestras partes interesadas y los aficionados al motor, para que podamos compartir juntos la emoción de la victoria".