Por qué la vuelta rápida de Ricciardo no fue para ayudar a Verstappen

RB ha desmentido las rumores sobre que su decisión de dejar que Daniel Ricciardo le arrebatara la vuelta rápida a Lando Norris en el Gran Premio de Singapur fuera para ayudar a su equipo hermano, Red Bull.

La decisión de poner neumáticos blandos a Daniel Ricciardo en las últimas vueltas para que pudiera luchar por la vuelta rápida causó mucha polémica después de la carrera del domingo debido a las posibles implicaciones que podría tener para el campeonato de pilotos.

Dado que RB no ganaba nada con esa maniobra, ya que es necesario terminar entre los 10 primeros para sumar el punto de la vuelta rápida, la táctica parecía tener un único objetivo: arrebatarle ese punto a Lando Norris, que es el principal rival de Max Verstappen en estos momentos en el mundial.

El jefe del equipo McLaren, Andrea Stella, dijo que no quería creer que hubiera un vínculo entre las acciones de RB y los objetivos de Red Bull, pero sí reconoció que la maniobra había sido "peculiar".

"No tengo pruebas ahora para decir que RB fue a por la vuelta rápida para ayudar a los Red Bull. Simplemente me parece un poco... cómo decirlo... peculiar", dijo. "No me lo esperaba".

"Me sorprendió un poco que la máxima prioridad de RB en Singapur fuera ir a por la vuelta más rápida. Creo que tenemos que trabajar más duro para asegurarnos de que [el campeonato] no se reduce a un punto", añadió.

El director del equipo RB, Laurent Mekies, ha explicado la idea de ir a por la vuelta rápida y asegura que todo giraba en torno a las circunstancias especiales del fin de semana de Ricciardo.

Se espera que el piloto australiano pierda su asiento antes del Gran Premio de Estados Unidos para ser reemplazado por Liam Lawson de cara al resto de la temporada, y Mekies dijo que RB quería darle la oportunidad de conseguir una recompensa personal por su dignidad y profesionalidad.

En declaraciones exclusivas a Motorsport.com, dijo: "Hay que darle crédito. Daniel tuvo que pasar un fin de semana de locos. Creo que ni una sola vez durante este fin de semana le vi perder ni un ápice de profesionalidad dentro o fuera del coche. A pesar de que la presión era cada vez mayor".

"El tipo estuvo toda la carrera [de Singapur] detrás, luchando en cada vuelta, dando algunas vueltas buenas, pero era incapaz de adelantar. Simplemente pensamos que era lo correcto, darle esa oportunidad por el contexto en el que se había desarrollado el fin de semana", añadió.

Preguntado por su respuesta hacia los teóricos de la conspiración, Mekies dijo: "Es tan sencillo como darle una oportunidad en lo que ha sido un fin de semana de locos. Es como: dale un respiro, dale la oportunidad de hacer una buena vuelta y terminar este fin de semana con un buen sabor".

Mekies negó que hubiera habido conversaciones con Red Bull sobre la táctica de la vuelta rápida.

Esa afirmación parece estar respaldada por las conversaciones por radiode Red Bull debatiendo sobre si hacer entrar en boxes a Sergio Pérez, que era décimo, para robarle la vuelta rápida antes de que se acordara abortar la idea porque Ricciardo entró en boxes justo en ese instante.

Mekies también quiso dejar claro que la idea ni siquiera se había planteado en las reuniones sobre la estrategia antes de la carrera.

"Por supuesto que no", explicó. "Siempre esperas tener un coche de seguridad o algo y volver a la lucha, de lo contrario no sales a correr. Por eso empezamos con el blando".

"Esto no es algo que se planee al principio de la carrera. Es sólo que después de lo dura que fue la carrera, y lo insignificante que se había convertido para él luchar en la parte trasera, todos en ese momento pensamos que era lo correcto".

El propio Ricciardo dijo que creía que RB estaba dándole la oportunidad de ir por la vuelta rápida para darle algo a lo que aspirar, a pesar de que también es muy consciente de que podría haber ayudado a Verstappen.

"Tenía una idea, pero también pensé que estaban dejando que me divirtiese un poco porque obviamente estábamos muy lejos de los puntos", dijo el australiano. "Así que entonces sí, al final me he llevado esa vuelta rápida. Ahora espero que Max gane por un punto, porque si es así me llevaré un gran regalo de Navidad. Lo siento, Lando. ¡Pero creo que recibiría un buen regalo de Navidad!".

"Oí algo sobre un pago extra de 3,5 millones de dólares por la vuelta rápida o algo así. ¡Red Bull estaba diciendo alguna cifra loca por ahí!", dijo en tono de broma.

