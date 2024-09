Verstappen amenaza con dejar la F1 tras el castigo de la FIA

Max Verstappen asegura que su sanción por decir palabrotas en una rueda de prensa ha hecho que reconsidere su futuro en la Fórmula 1.

Por segundo día consecutivo, el holandés respondió con monosílabos a las preguntas de los medios de comunicación que estaban en el corralito de la FIA. En cambio, su equipo facilitó una segunda rueda de prensa en la que sí tenía previsto responder libremente.

Verstappen llegó al hospitality de Red Bull en Singapur bebiendo un Red Bull [obviamente] y todavía con su mono de carreras, desabrochado hasta la cintura, y se sentó unos 70 minutos donde habló sobre todo lo que le preguntaron.

La primera pregunta estuvo relacionada con su decisión de no responder en las ruedas de prensa de la FIA era como consecuencia de su castigo por usar la palabra "jodid*" el pasado jueves.

Pero la realidad es que Verstappen siempre ha tenido una relación tormentosa con la Fórmula 1.

En el Gran Premio de Países Bajos de este año, su carrera número 200 en la F1 y ante sus aficionados, dijo que ya había completado la mitad de su trayectoria en la categoría. Y cuando Motorsport.com le preguntó si esta sanción le estaba haciendo reconsiderar su futuro, respondió muy claro.

"Por supuesto. Sí. Quiero decir, este tipo de cosas definitivamente deciden mi futuro también. Cuando no puedes ser tú mismo y tienes que lidiar con este tipo de cosas tan tontas... Estoy en una etapa de mi carrera en la que no quiero estar pendiente de esas cosas todo el tiempo. Es muy agotador".

"Por supuesto que es genial tener éxito y ganar carreras, pero una vez que has conseguido ganar varios campeonatos y carreras, entonces también quieres pasarlo bien".

"Todo el mundo está empujando al límite. Todos, incluso en la parte trasera de la parrilla. Pero si tienes que lidiar con todo este tipo de cosas tontas: para mí, esa no es la forma de continuar aquí, seguro".

Cuando Motorsport.com le preguntó si creía que el organismo rector era consciente de que corría el riesgo de perder a un múltiple campeón del mundo, dijo: "No sé qué tan en serio se tomarán estas declaraciones. Pero para mí, por supuesto, en un momento dado, cuando sea suficiente, ya será suficiente. Ya veremos, la Fórmula 1 sin mí, no es un problema, pero tampoco lo es para mí".

Verstappen se mostró relajado y muy predispuesto a responder a las preguntas. Los pilotos no suelen disfrutar de sus compromisos con los medios de comunicación, pero esto fue diferente.

Cuando se le preguntó si la amenaza de volver a ser sancionado le privaba de ser como es, dijo: "Sí, seguro. Si realmente no puedes ser tú mismo al máximo, entonces es mejor no hablar creo. Pero eso es lo que nadie quiere, porque entonces te conviertes en un robot y así no es como debería ser el deporte".

Verstappen, que terminó segundo por detrás de Lando Norris en Singapur, también respondió a la pregunta sobre por qué creía que estaba siendo castigado, y dijo: "Es todo demasiado suave en realidad, y sinceramente es súper tonto estar lidiando con estas cosas".

El tricampeón del mundo ha prometido continuar con sus propias ruedas de prensa en el futuro, que por lo visto serán entretenidas. Pero también existe la posibilidad de poner fin a su enfado con la FIA y la F1, siempre y cuando tenga una conversación seria con sus jefes.

Sin embargo, asegura que las cosas tienen que cambiar, y recordó la multa a Carlos Sainz de 25.000 euros por cruzar una pista después de su accidente en la clasificación de Singapur.

"Bueno, quiero decir, a Carlos también le costó caro cruzar la pista. Quiero decir, de lo que sea que estés hablando, hay una bandera roja, los coches están entrando a boxes. Creo que es bastante seguro y él sabe lo que está haciendo".

"Sabes, no somos tontos. De nuevo, es lo mismo. Como cuando lo vi, incluso pensé: 'Dios mío, ¿qué estamos haciendo?' Sabes, este tipo de cosas son, para mí, súper tontas", concluyó.