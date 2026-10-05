Quién durmió peor anoche tras Sepang: un aficionado a la F1

¿Sabes cuando intentas ver una serie que te gusta, pero resulta ser un episodio un poco aburrido en el que no pasa gran cosa —al menos al principio— y acabas quedándote dormido delante de la tele? Y luego te cuesta dormir toda la noche...

Pues bien, ese podría haber sido uno de los problemas de anoche para los aficionados a la Fórmula 1 de todo el mundo, que tuvieron que soportar una interrupción de casi una hora en la retransmisión del Gran Premio de Bahrein desde Malasia, viendo imágenes de coches aparcados en el pitlane y mecánicos deambulando por allí. No se le puede culpar a nadie por quedarse dormido, tras haberse levantado un domingo por la mañana para ver cómo su competición de motor favorita no arrancaba a la hora prevista.

Hubo un retraso debido a la lluvia, sí, pero quienes llevan años siguiendo la F1 seguramente no se habrían decepcionado al ver que llovía a cántaros cuando sintonizaron la retransmisión. Si llevas unas tres décadas siguiendo la F1, seguro que conoces esa sensación: es estupenda.

La televisión, sintonizada. Una música de guitarra agradable al oído, como una señal para ratas de laboratorio desesperadas por su dosis de dopamina, va creciendo rápidamente en intensidad. El logotipo de la FIA, con un coche de F1 incorporado, aparece en tu pantalla. Y, cuando ves las gotas de lluvia en la cámara del helicóptero, la sangre te sube al cerebro al instante. Ratas de laboratorio o no, lo sabes —simplemente lo sabes—: vas a disfrutar de algo especial.

Ya hemos tenido retrasos por lluvia en el pasado. Esos retrasos no hacían más que aumentar la expectación. Te mantenían en vilo. Los monoplazas de F1 antes de la carrera, aparcados en una parrilla mojada, también eran todo un espectáculo. Las miradas de los pilotos, profundamente concentrados, con las viseras de los cascos aún levantadas, fijas en el horizonte. Gladiadores.

Mecánicos, revoloteando de un lado a otro, cubriendo los neumáticos con mantas. Ingenieros mirando al cielo. En el pasado, esas eran las mejores imágenes jamás vistas de la parrilla de salida, ¿no? No las que mostraban un sinfín de cantantes, actores e influencers a los que no podrías reconocer ni en un día despejado, y mucho menos bajo la lluvia.

Siempre —y quiero decir, siempre— merecía la pena la espera. Porque algo increíble estaba a punto de suceder. Imagina dos Ferrari, los de Michael Schumacher y Rubens Barrichello, saliéndose de la pista casi al mismo tiempo en Sepang poco después de la salida, incapaces de controlar sus coches sobre la superficie resbaladiza… Para luego protagonizar un auténtico espectáculo de adelantamientos, remontando posiciones en medio del caos total de la carrera. Así fue tu 2001, querido aficionado a la F1.

El Gran Premio de Malasia de 2001 Foto de: Rainer Schlegelmilch / Getty Images

Un cuarto de siglo después, fueron Max Verstappen y Lewis Hamilton quienes avanzaban a paso de tortuga por ese mismo circuito, a la velocidad de un carrito de golf, durante la vuelta de formación previa a una carrera que estaba a punto de convertirse en un auténtico thriller. Incapaces de controlar sus monoplazas con el acelerador, los gladiadores de la Fórmula 1 moderna parecían impotentes, en todos los sentidos de la palabra. El thriller tuvo que ser suspendido con bandera roja.

Querida Fórmula 1, lo has echado a perder. En esta ocasión concreta, con un fallo de software en particular, que sumió en el caos a estas unidades de potencia tan complejas, privasteis a los aficionados más fieles de la F1 de algo increíble.

Podríamos referirnos a un padre que hubiera retrasado un viaje con su familia por esto. Podría ser un niño para quien la F1 es su propio mundo de evasión. Un anciano en una residencia que aún recuerda haber visto a pilotos como James Hunt y Niki Lauda en Fuji luchando por el título mundial allá por 1976.

"Ojalá hubiéramos podido correr cuando estaba previsto, porque habría sido una bonita carrera", dijo Alex Albon, piloto de F1 y sin duda también aficionado a la F1, tras la bandera a cuadros. "El circuito estaba en condiciones suficientes para salir con neumáticos de lluvia y correr en esas condiciones. Habría estado bien poder rodar de verdad en mojado con estos coches y este reglamento".

Hay que reconocer que, aun así, fue una carrera decente. Hubo una batalla en cabeza y un adelantamiento por el liderato, una remontada desde atrás de Hamilton, estrategias variadas, errores, magia de Fernando Alonso y algo de emoción. Pero es que no se acercó ni de lejos a lo que podría haber sido, lo que dejó ese regusto amargo.

Russell consideró que la jornada de carrera de este fin de semana fue una «pérdida de tiempo» Foto de: Andy Hone/LAT Images vía Getty Images

George Russell lo resumió bastante bien. "Todo el día me ha parecido un poco una tontería, con el retraso, luego la bandera roja y después las interminables vueltas bajo el coche de seguridad", declaró en la zona de prensa. "Hoy no parecía que estuviéramos en la F1. Y me habría decepcionado un poco si hubiera estado en las gradas viendo cómo se desarrollaba todo".

La Fórmula 1 está en pleno auge. No hay duda de que la categoría en sí está en plena forma. Mejor que nunca. ¡Al fin y al cabo, Brad Pitt está rodando una secuela de la película sobre la F1! La serie de Netflix sigue teniendo mucho éxito, a pesar del previsible descenso de audiencia, pero, como se suele decir, sigue siendo mucho mejor que otros semidocumentales similares sobre el 'detrás de las cámaras' de otros deportes.

Porque la F1 es genial. También es bien sabido entre los que forman parte del sector que las propias encuestas a los aficionados arrojan buenas cifras sobre lo emocionantes que los participantes consideran realmente las carreras. Las estadísticas pintan bien. Pero, ¿reflejan también lo que sienten realmente quienes llevan décadas siguiendo la F1?

La hierba siempre parecerá más verde si cierras los ojos y recuerdas las carreras de los viejos tiempos. También hubo muchas aburridas. De eso no hay duda. ¡Pero también hubo algunas realmente buenas! Y son esas las que mejor se quedan grabadas en la memoria.

Es difícil culpar a nadie por ese fallo de software, que convirtió la hora previa a la salida en Malasia en una situación embarazosa. La FIA sería el chivo expiatorio habitual, pero, en primer lugar, no es totalmente culpa suya, ya que el software se desarrolló conjuntamente con los equipos. Y, en segundo lugar, estas unidades de potencia aparecieron en la F1 por un sinfín de razones diferentes —comerciales, ante todo—, ya que el Gran Circo intentaba complacer a los fabricantes de automóviles.

Esos fabricantes son organizaciones poderosas y, en última instancia, no hay nada de malo en que estén asociados a la F1, ya que contribuyen a que este auge siga en auge gracias a sus máquinas de marketing armadas con dinero. Atraen a nuevos aficionados. Al menos, eso se dice.

La carrera de 2026 en Sepang siguió ofreciendo un espectáculo decente Foto de: Liam Fabre

Pero son aquellos que llevan décadas siguiendo la Fórmula 1 quienes ahora se plantean preguntas difíciles sobre si sigue siendo el mismo campeonato que llegaron a amar.

Son ellos, los aficionados cultos y entendidos, los que se estremecen al ver cómo los coches reducen la velocidad en las rectas. Son ellos los que suspiran ante los adelantamientos asistidos por la unidad de potencia. Son ellos, la minoría a juzgar por lo que parece ahora, los que ya no lo disfrutan tanto como antes. Y son ellos los que niegan con la cabeza, incrédulos ante lo que se ha convertido, al leer los comentarios de los pilotos sobre cómo los ordenadores deciden más de lo que deberían.

También es cierto que no todo el mundo se estremece ni niega con la cabeza. Pero tras el espectáculo que ofreció la F1 en los días previos al Gran Premio de Bahrein en Malasia, muchos de los que en realidad no tienen inconveniente con las carreras 'yo-yo' probablemente sigan preguntándose si este conjunto de normas no es, de hecho, ir demasiado lejos.

"Ni siquiera sabía que la FIA pudiera controlar nuestro acelerador; la verdad es que me dio bastante miedo", dijo Oliver Bearman tras la carrera. "No creo que deban poder desactivar nuestros aceleradores. Sé que ese no era el objetivo. Y quizá podría utilizarse para cosas positivas, como en una situación de coche de seguridad o de bandera roja. Si hay un choque múltiple, que desactiven el acelerador de todos. Supongo que no es algo malo".

"Pero, en ese caso, probablemente nos indique que quizá hayamos ido un poco demasiado lejos en cuanto a la intervención y todo eso del modo de bajo agarre, todas esas cosas. Es una pesadilla entenderlo".

Personalmente, no me gusta que los pilotos salgan a criticar a la F1 en los medios, como hicieron a principios de año. Hubiera sido mucho mejor que los implicados hubieran mantenido el debate a puerta cerrada, pero quizá tampoco sea tan malo que alguien como Verstappen alce la voz si cree que esta normativa es la que realmente amenaza el futuro del campeonato que aman. Que amamos. A esta gente solían llamarla "apasionados del motor".

Las críticas abiertas de Verstappen a la F1 fueron contundentes, pero quizá tenía razón Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images vía Getty Images

Tampoco tiene sentido negar el progreso y las nuevas tecnologías. El mundo está cambiando sin duda alguna, y la F1 tiene que adaptarse a ello sin falta.

Pero quizá también tenga que darse cuenta y admitir que, sencillamente, ha ido demasiado lejos. O, al menos, intentar hacer algún gesto hacia aquellos que representaban el núcleo de su base de aficionados cuando la F1 no estaba precisamente en pleno auge. No se trata de "recuperar los V10", "prohibir los ordenadores" o "que todo sea como en 2001". Quizá empezar por algo pequeño: asegurarse de que, cuando llueva, los mejores pilotos del mundo sigan siendo capaces de dominar los monoplazas en una pista mojada.

Y luego, quizá, simplemente hacer que estos coches sean un poco más sencillos, para que nadie tenga que preguntarse si fue el piloto quien marcó la diferencia o el algoritmo que desplegó unos cuantos caballos más en el momento adecuado. A los apasionados del motor sin duda les parecería bien. Y eso tampoco sería tan malo. Porque, al fin y al cabo, son ellos los que probablemente se quedarán cuando el boom haya dejado de ser un boom.