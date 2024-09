Horner dice que McLaren F1 "se meó" en todos en Singapur

El piloto británico rodaba de manera muy cómoda por delante de Max Verstappen, antes de que se produjera una breve conversación en la radio en la que comentó que estaba rodando a "ritmo seis". Su muro de boxes abrió de nuevo el canal de comunicación y le indicaron: "Vale, en ese caso nos gustaría utilizar un poco de ese ritmo para tratar de conseguir una brecha de cinco segundos a Max [Verstappen], si es posible, sobre la diez".

Lando Norris se esforzó al máximo y de los dos segundos y medio que tenía en el octavo giro, pasó a los cinco en apenas tres vueltas. Su colchón con respecto al neerlandés en esa tanda fue de alrededor de un segundo por cada giro que daban.

Red Bull no pudo responder, y cuando su piloto entró en boxes cerca del ecuador de la carrera, estaba a 24,7 segundos del líder. Esa impresionante velocidad de McLaren fue algo que llamó la atención al máximo responsable de los de Milton Keynes, Christian Horner.

"Se meó en todos, aunque no debería decirlo oficialmente", dijo a modo de broma en referencia al lenguaje soez que tanta polémica causó en el Gran Premio de Singapur. "El ritmo que tenía con ese neumático en ese momento era… hemos concedido la carrera por ritmo".

"Norris tocó el muro por primera vez, y después lo hizo de nuevo, así que se salieron con la suya. En realidad, creo que Max hizo una buena carrera, eso fue lo que tuvimos, que si tenemos en cuenta dónde estábamos hace dos semanas, creo que hemos hecho algunos progresos reales", continuó. "Sin embargo, tenemos mucho trabajo que hacer antes de Austin".

Aunque la primera tanda fue desmoralizadora para Red Bull, su director dijo que el equipo se fue animado por el ritmo tan parecido con respecto a McLaren con los neumáticos duros: "Fueron muy rápidos en el primer stint, pero creo que con el duro estábamos en mejor forma, aunque la diferencia era demasiado grande para entonces, en una pista en la que, de todas formas, es difícil adelantar".

El director de los de papaya, Andrea Stella, reveló que las diferencias entre los coches con las mismas gomas duras podrían no ser representativa porque dieron órdenes a Lando Norris para que se tranquilizara y simplemente terminara la carrera: "Para ser justos, en la segunda parte de la tanda, nos llamó la atención el hecho de que tan pronto como te ponías detrás de los pilotos doblados, el coche empezaba a ser más complicado de llevar".

"Así que se trataba de no tener problemas, no bloquear. Ya vimos en los entrenamientos que, en cuento estabas detrás de alguien lento, parecía que algo iba mal, y es solo el efecto del aire sucio", explicó. "La atención se centró por completo en llevar el coche a casa. Le propusimos a Lando [Norris] que intentara hacer la vuelta rápida, cosa que consiguió, pero después de eso no quisimos hablar más del tema".

