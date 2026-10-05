Quartararo: "Este motor no es solo lento; también consume mucho"

El fin de semana del Gran Premio de Japón no comenzó nada mal para Fabio Quartararo, logrando un más que interesante séptimo mejor tiempo el viernes, lo que le daba el salvoconducto directo a la Q2 del sábado. Sin embargo, las cosas empezaron a torcerse en la clasificación, en la que solo pudo ser el 12º, último, lo lo que le condenaba a salir desde la cuarta fila, haciendo totalmente inútil su trabajo del día anterior.

En la Sprint, Quartararo salvó un punto cruzando la meta noveno, y elevo a cinco el global del fin de semana, después de acabar el domingo el 12º, por debajo de sus prestaciones en fines de semana como los de Francia (15 puntos), Barcelona (11) o Alemania (10).

En su último gran premio celebrado en Japón al manillar de una Yamaha, antes de que la próxima temporada se una al gran rival, Honda, Quartararo no dispuso de las armas suficientes para intentar hacer lo que solo él es capaz entre la tropa de Iwata: hacer una vuelta rápida prodigiosa.

"Mi última carrera en casa de Yamaha fue muy complicada", admitió Quartararo el final del día en Motegi.

"Tuve muchos problemas de consumo desde la vuelta siete, que me impidieron abrir el acelerador más del 70% a partir de ese momento", confesó tras una carrera programada a 24 vueltas, nada menos. "Este motor no solo no tiene potencia, sino que, además, consume mucho", concretó.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"En el cuadro de la moto tengo una luz verde, una naranja y una roja, para saber en qué modo de consumo estoy. Y desde el principio aquí la luz ya estaba en rojo", remarcó el francés, un problema que también tuvieron otros pilotos, como Jorge Martín, que pese a lograr dos podios, tuvo que gestionar rigurosamente el consumo de su Aprilia.

Pese a las circunstancias que le impidieron poder entregar una buena actuación a Yamaha en su última visita con ellos a Motegi, el francés se lo tomó con filosofía. "Me tomo esto como otra experiencia para el futuro", un futuro que mira directamente al 1 de diciembre, cuando termine su compromiso actual y pueda subirse, por primera vez, a la RC214V de Honda en el test de Valencia, pilotando, por primera vez en MotoGP, una moto que no sea una M1.

Quartararo, de 27 años, promocionó a la clase reina en 2019 de la mano del equipo Petronas, en aquel momento satélite de Yamaha. Dos años después dio el salto al box oficial de Iwata, logrando el campeonato en 2021 y el subcampeonato el año siguiente.

Desde entonces, el francés está en una travesía del desierto sin fin, tocando fondo este año, en el que es 15º de la general con solo 66 puntos, hasta ahora su peor año desde que llegó al Mundial en 2015, incluidos los de Moto3 y Moto2.