¿Por qué está tan serio Marc Márquez?

La actitud de Marc Márquez a raíz de las operaciones acumuladas en su brazo derecho ha cambiado tanto como su rutina diaria, enfocada desde hace años en tratar con todo el mimo una de las partes del cuerpo más exigidas para pilotar una moto de MotoGP, y la que tiene más castigada con mucha diferencia. Él insiste en que el décimo título por el que pelea no le cambiará la vida, aunque nunca ha hecho tantos sacrificios como ahora mismo para lograr una meta.

Tras la última intervención en el hombro derecho, consecuencia directa del accidente que sufrió el año pasado en Indonesia, después de que Marco Bezzecchi se lo llevara puesto en la salida, el español ha tenido que volver a resetear su dinámica de entrenamiento y puesta a punto personal, para estar en condiciones de responder ante el reto que le presenta Aprilia y sus dos pilotos, Jorge Martín y Marco Bezzecchi, con quienes parece que se jugará esta corona hasta el final. Las 'reconfiguraciones' que llevó a cabo anteriormente se focalizaban expresamente en el aspecto físico. Sin embargo, esta última trasciende al elemento corpóreo y llega hasta el ámbito emocional.

La visualización de este cambio se hizo visible en el podio de las últimas dos pruebas al sprint, en Austria y en Japón. El sábado del Red Bull Ring, tras cruzar la meta el segundo, a Márquez se le observó prácticamente impertérrito mientras recibía la medalla conmemorativa. Parecía estar serio cuando, sobre el papel, en aquellas circunstancias no había ningún motivo que lo justificara: tras remontarle al líder más de cien puntos en la tabla general, marchaba el segundo en la clasificación, con solo tres puntos menos que Jorge Martín.

Para quienes se dieron cuenta, el mosqueo aún fue mayor este sábado, en Motegi, justo después de ganar su séptima sprint de la temporada. Los que dedujeron que su inexpresividad en el Red Bull Ring respondía a que no había podido ganar, se quedaron sin argumentos en Japón, un fin de semana muy trabajado pero inmejorable desde el punto de vista del botín alcanzado: su quinto doblete del curso, el tercero en las últimas tres paradas de un calendario que ahora se aprieta, y en el que circula a solo dos puntos de Martín, que se mantiene a la cabeza. A la vista de todos los que contemplaron la ceremonia del podio después de la carrera corta quedó claro la ponderación en los gestos del #93, hasta un extremo que merecía preguntarle directamente.

"El otro día, en Austria, tras terminar el segundo en la sprint, se podía pensar que no estabas del todo satisfecho y que por eso no celebraste el resultado. Pero aquí has ganado, y sigues serio. Hay algo que nos perdemos”, le interpeló Motorsport.com. "No es que esté serio, es que estoy ahorrando fuerzas", respondió Márquez, en referencia a la actitud que reivindica como propia desde que la recuperación de su hombro derecho, tras el verano, llegó al punto en el que difícilmente seguirá mejorando. A partir de ese instante, por los alrededores del Gran Premio de Gran Bretaña (agosto), una de las principales obsesiones del catalán es maximizar su energía en la ventana de tiempo que transcurre entre el viernes, cuando habitualmente arrancan los actos promocionales previos, hasta el domingo por la tarde, cuando termina la carrera.

Marc Márquez, Ducati Team Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Desde su experiencia personal, el desgaste físico es tremendo, pero el mental también es muy notable en un programa muy ajustado, en el que ya desde la Práctica del viernes hay que salir a pista con el cuchillo entre los dientes. "No es que reír desgaste; lo que desgasta, y mucho, son los cambios de emociones. Ganar no hace que mi actitud cambie, yo sigo concentrado", respondía Márquez a quien escribe estas líneas, después de imponerse el sábado en Motegi. "El físico aguanta porque estamos preparados para ir en moto y, por ejemplo, un día de test, en Malasia es mucho más duro en ese sentido. Pero, en los grandes premios, la adrenalina sube mucho, y luego baja de golpe", añadía el corredor de Cervera (Lleida).

Desde la introducción de las sprint, en 2023, los sábados se han convertido en la jornada más estresante para los competidores, que deben afrontar la cronometrada, por la mañana, y la sprint, por la tarde. Sin embargo, el plato fuerte de la agenda queda reservado para el domingo. "Tienes que salir a la clasificación, y la adrenalina te sube. Pero, al terminar, lógicamente, te vuelve a bajar. Y luego, en la sprint, pasa lo mismo", desgrana Márquez, antes de ofrecer el razonamiento decisivo para entender esa compostura en los podios de los sábados: "Lo que resta mucha energía son esos vaivenes a nivel emocional. Porque, después de un pico de adrenalina viene un bajón. Y es eso lo que estoy intentando controlar, que la línea sea lo más estable posible".

En un momento en el que Liberty Media ha comenzado a aplicar cambios en la estructura interna de MotoGP Sports Entertainment Group (MGPSEG), el certamen pivota hacia una estación en la que se pretende potenciar maximizar el espectáculo. Según los ejecutivos del promotor, eso pasa con acciones como la de este domingo por la mañana, en la que se organizó una carrera de karts, en el propio circuito de Motegi, al que fue llamada toda la parrilla. Márquez mandó un doble mientras él se aplicaba hielo en el brazo, castigado después de decidir aumentar la duración del warm up, de diez minutos, a 20, para probar el compuesto duro trasero que nadie había colocado hasta ese momento, y que finalmente fue la elección generalizada.

"Me estaba tratando el hombro con hielo; no podía ir. En estos momentos, uno tiene que ser egoísta y rendir al máximo cuando importa, que es durante las carreras", justificó después el piloto leridano, siguiendo ese método que le lleva a preservar sus fuerzas al máximo, para concentrarlas donde más le interesa. Habrá que ver cómo se ajusta esa filosofía al nuevo cambio de formato de fin de semana que entrará en escena el próximo año, y que estará marcado por la introducción de un segundo entrenamiento clasificatorio, específico para la sprint.