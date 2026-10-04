Hamilton reconoce el error de Ferrari: "Pensábamos que Verstappen haría lo mismo"

Lewis Hamilton pasó de pensar que había tirado por la borda su carrera en Sepang a celebrar su 208º podio en la Fórmula 1. El británico terminó tercero después de llegar a estar a un minuto de la cabeza tras la arriesgada —y finalmente equivocada— decisión de arrancar con neumáticos de seco cuando el asfalto todavía estaba demasiado mojado.

Un resultado que permitió a Hamilton ampliar todavía más su récord histórico de podios en la F1, con 208, por delante de los 155 de Michael Schumacher y los 135 de Max Verstappen. Y, sobre todo, devolvió a Ferrari al cajón después de cinco grandes premios de sequía.

Pero durante los primeros compases de la carrera, pensar en el podio parecía casi una fantasía.

Hamilton partía desde la primera fila, junto al poleman Verstappen, después de demostrar durante el fin de semana que la SF-26 tenía ritmo. Sin embargo, Ferrari y el británico apostaron por montar los neumáticos blandos para la salida, confiando en que la pista se secara rápidamente después del retraso provocado por la lluvia.

No ocurrió.

"Fue doloroso. La experiencia fue dolorosa", reconoció Hamilton después de la carrera. "Cuando volví a boxes después de la bandera roja miré el asfalto y todavía estaba mojado. Después fui al muro para observar la pista y dije que seguía mojada".

Pese a comprobar personalmente las condiciones, el siete veces campeón del mundo estaba convencido de que el asfalto evolucionaría con rapidez. Además, en Ferrari esperaban que Verstappen tomara una decisión similar.

"Como la carrera se iba retrasando, normalmente el asfalto debería haberse secado y, aunque todavía había mucha agua en la parrilla, estaba seguro de que la pista se secaría. La recomendación era pasar a los neumáticos de seco", explicó.

"Pensábamos que Max también montaría slicks, así que creímos que sería la decisión correcta, pero resultó ser justo lo contrario".

Hamilton: "Estaba a un minuto y terminé tercero"

Lewis Hamilton, Ferrari, con le gomme slick sul bagnato Foto di: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

La apuesta hundió inicialmente a Hamilton en la clasificación y le obligó a sobrevivir con los slicks en unas condiciones extremadamente delicadas. El propio piloto de Ferrari reconoció que, cuando entendieron que se habían equivocado, ya no había posibilidad de rectificar sin pagar un precio elevado.

"Cuando nos dimos cuenta, ya era demasiado tarde. Después de aquella elección, mantener el coche en pista fue realmente difícil", admitió.

Sin embargo, ahí empezó otra carrera para Hamilton y Ferrari.

Mientras Charles Leclerc aprovechó el Safety Car de la vuelta 10 para cambiar neumáticos, Hamilton decidió mantenerse en pista. El británico alargó su stint con los blandos hasta las 31 vueltas, ahorrándose una parada y construyendo poco a poco una remontada que terminó llevándole hasta el podio.

Y si la primera gran decisión había salido mal, Hamilton considera que Ferrari prácticamente no volvió a equivocarse durante el resto del domingo.

"El equipo hizo un gran trabajo con las paradas en boxes. Los mecánicos estuvieron fantásticos después de aquel error inicial. A partir de ahí, todas las decisiones fueron correctas: las paradas, los tiempos y las estrategias. Supimos reaccionar".

La magnitud de la remontada quedó resumida por el propio Hamilton en una frase: "Estaba a un minuto y terminé tercero".

"Es un resultado realmente fantástico. No puedo estar más contento con todo esto", concluyó el siete veces campeón del mundo, que transformó una decisión que parecía haber arruinado su domingo en su 208º podio en la Fórmula 1.