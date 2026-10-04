Antonelli pide respuestas a Mercedes pese a ser 2º: "Hay que comparar los dos paquetes"

Andrea Kimi Antonelli sale del fin de semana de Sepang con tantas certezas como grandes son las dudas. El segundo puesto conseguido por el italiano confirma que tanto piloto como equipo, incluso en un fin de semana objetivamente complicado, fueron capaces de limitar los daños y maximizar lo que tenían a su disposición, acertando además con las decisiones estratégicas allí donde otros se equivocaron.

La decisión de mantenerse con el neumático intermedio al inicio de la carrera, mientras rivales de peso como Ferrari optaron por salir con neumáticos de seco, dio sus frutos claramente, proporcionando a la escudería de la estrella una importante ventaja con la que gestionar el resto de la carrera ante la remontada de sus adversarios, pese a las diferentes neutralizaciones que permitieron reagrupar el pelotón.

En realidad, Antonelli incluso había conseguido ponerse al frente de la carrera con una salida fulgurante cuando se apagaron los semáforos, pero con un neumático medio que no terminó de funcionar especialmente bien y una diferencia de ritmo bastante evidente respecto a Red Bull, que fue en cierto modo la referencia durante todo el fin de semana, defender la primera posición era prácticamente imposible.

Por eso también hay motivos para sonreír después de un fin de semana que podría haber terminado de otra manera, más allá de que Antonelli ya había conseguido un buen cuarto puesto en clasificación, señal de que, pese a las dificultades, todavía había algo más que extraer respecto al viernes. Además, este segundo puesto refuerza su liderato en el Mundial, donde desde hace tiempo parece que solo problemas técnicos como los que afectaron hoy a George Russell pueden ponerlo realmente en peligro.

"Creo que he maximizado el rendimiento. No teníamos el ritmo de Max, eso está claro. En mojado íbamos bien, aunque al final empecé a sufrir con los bloqueos. Sobre mojado iba bien, pero en seco nos faltaba algo respecto a Max. El segundo puesto era lo máximo que podíamos conseguir", explicó Antonelli ante los micrófonos de Sky al término de la carrera.

Más allá de la clasificación y de lo sucedido este domingo, hay otro asunto que necesariamente debe abordarse y que, de forma realista, es el que merece un análisis más profundo: el rendimiento mostrado durante este fin de semana. El nuevo paquete ha quedado bajo la lupa dentro del equipo, por lo que Kimi espera que durante los entrenamientos libres de Singapur puedan realizar una comparación.

Sin embargo, este fin de semana también debe analizarse desde una perspectiva más amplia, como destacó el propio Antonelli. El circuito de Sepang cuenta con un asfalto especialmente abrasivo y antiguo. Además, en los circuitos con temperaturas muy elevadas, como Barcelona —otra pista abrasiva—, Austria o Miami, Mercedes ya había sufrido para conseguir la victoria incluso en una fase de la temporada en la que disponía de una ventaja claramente superior.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Max Verstappen, Red Bull Racing Foto di: Joe Portlock / Getty Images

La sensación de Wolff es que el nuevo paquete sí ha aportado más carga aerodinámica, algo que también reflejan los datos, pero es como si el equipo hubiera tenido dificultades para extraerla. A ello se suma el temor de que las novedades puedan haber perjudicado algunas de las virtudes del coche en términos de eficiencia en las rectas. Sin embargo, queda una gran incógnita: saber hasta qué punto la Mercedes también habría sufrido en Sepang con el paquete anterior.

En Madrid, Hungría o Zandvoort, el W17 tampoco fue precisamente la referencia de la parrilla y, de hecho, ya en esas citas se percibía una falta de carga aerodinámica, aunque Mercedes había conseguido limitar los daños. Por eso Antonelli quiere averiguar si realmente se trata de un problema relacionado con el nuevo paquete o simplemente de un W17 que no ha encontrado la forma de hacer funcionar correctamente el coche y los neumáticos sobre este asfalto.

"Es una respuesta que me gustaría tener lo antes posible. Seguramente veremos si podemos hacer una comparación entre los paquetes en Singapur. El equipo está trabajando para comprobar, antes que nada, si es posible hacerlo y, si podemos, lo haremos en los Libres 1 y veremos cuál funciona mejor", añadió Kimi, destacando acertadamente que en Singapur también habrá un tipo de asfalto muy diferente, además de unas características de circuito distintas.

"Pero debo decir que, para mí, en Singapur entenderemos mucho mejor cómo funciona este nuevo paquete. Será un circuito con un asfalto nuevo, correremos de noche y, por tanto, no hará tanto calor. Eso debería ayudarnos a entender mejor cómo funciona realmente este paquete".