A qué hora es la carrera sprint de F1 en Silverstone, GP de Gran Bretaña

El GP de Gran Bretaña de F1 2026 en formato sprint, y eso significa que el sábado no solo hay clasificación en Silverstone, sino también la carrera sprint que repartirá los primeros puntos del fin semana válidos para el mundial, en una carrera corta que se disputará con la parrilla que deja la qualy sprint del viernes. Mira a qué hora empieza la sprint de Silverstone, cómo verla y mucho más.

A qué hora es la carrera sprint de F1 de Silverstone, GP de Gran Bretaña

A qué hora es la carrera sprint de F1 Silverstone en España: sábado a las 13:00h

sábado a las 13:00h A qué hora es la carrera sprint de F1 Silverstone en horario local: sábado a las 12:00h

A un solo click, bien para ti y para nosotros

Como en Inglaterra hay una hora menos que en España (al igual que en Canarias), el GP de Gran Bretaña de F1 tiene horarios más o menos normales para nosotros pero con una ligera variación.

La carrera sprint del GP de Gran Bretaña de F1 en Silverstone es el sábado a las 13:00h de España, a las 12:00h locales, cuando en Latinoamérica aún sea temprano, a las 05:00h de México o las 08:00h de Argentina.

Disputada la carrera sprint, donde el ganador no suma una victoria a su palmarés pero sí acumula puntos (como los ocho primeros), llega la clasificación del GP de Gran Bretaña de F1 2026 este sábado a las 17:00h de España y 16:00h locales. Servirá para tener poleman del fin de semana (que se suma a las estadísticas) y para formar la parrilla completa para la carrera principal del domingo.

Cómo ver por la TV en directo la carrera sprint del GP Gran Bretaña de F1 2026

Cómo ver la carrera sprint de F1 de Silverstone en España: DAZN F1, a las 17:00h

La única manera legal de ver la F1 en España, y este sábado no es una excepción, es en DAZN F1, dueña de los derechos de retransmisión, con suscripción al Plan Motor o al Plan Premium, pero que también se puede ver si estás suscrito al Paquete Motor de Movistar + o en Vodafone TV con el Plan DAZN Esencial.

Como sabes, en España no se puede acceder al servicio oficial de la categoría, F1TV, en Latinoamérica sí puedes ver allí el sábado de Silverstone.

En Latam, la mayor parte de países podrán ver la carrera sprint de F1 en ESPN vía Disney +, aunque en Argentina podrán hacerlo también en Fox Sports Argentina y en México será en Izzy Sports o Sky Sports.

En este orden salen los pilotos en la carrera sprint del GP de Gran Bretaña en Silverstone

Resumen de las reglas de una carrera sprint de F1 y puntos

En la carrera sprint del GP de Gran Bretaña de F1 2026, como en las demás carrera sprint, puntúan los ocho primeros clasificados, con 8 puntos para el que ganó la sprint, 7 puntos para quien terminó segundo, 6 para el tercero, 5 para el cuarto, 4 para el quinto, 3 para el sexto, 2 para el séptimo y 1 para el octavo, sin puntuar ni el noveno ni el décimo ni haber punto por la vuelta rápida.

En esta carrera corta no hay obligatoriedad de hacer pitstops para cambiar neumáticos y ganar no aporta victoria a las estadísticas, solo puntos para el campeonato.

Después de esta quedarán dos sprint más, en el GP de Países Bajos el sábado 22 de agosto y en el GP de Singapur el sábado 10 de octubre.

A cuántas vueltas se disputa la carrera sprint del GP de Gran Bretaña de F1 2026 en Silverstone

Como las sprint de F1 son a más o menos 100 kilómetros de distancia, el GP de Gran Bretaña tiene la carrera sprint a 17 vueltas, que dado que el circuito de Silverstone tiene una longitud de 5,891 km, supone un total de 100.147 km de competición este sábado.

Qué pilotos han ganado carreras sprint en F1, en Silverstone y en general

La F1 ya lleva desde 2021 un total de 27 carreras sprint, y casi la mitad de ellas, 13, las ganó Max Verstappen. También ganaron al sprint Lando Norris con cuatro victorias, Oscar Piastri y George Russell con tres victorias (Russell lleva dos en 2026), Valtteri Bottas con dos, y Sergio Pérez y Lewis Hamilton con una victoria al sprint.

En el GP de Gran Bretaña se disputó la primera carrera sprint de la historia de la F1, en 2021, con victoria de Verstappen. Este año, además de Norris en Miami, también ganó al sprint Russell en China y luego también Russell en Canadá.

En el GP de Gran Bretaña de F1, sin sprints, ha ganado Lewis Hamilton nada menos que nueve veces, y de la actual parrilla dos veces Alonso y Verstappen (el holandés una de ellas como GP del 70 Aniversario), una Sainz y otra Norris.