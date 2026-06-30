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FIA F2 Silverstone

Horarios de F2, F3 y F1 Academy en Silverstone y cómo verlo

Apunta los horarios de las tres categorías que acompañan a la F1 en Gran Bretaña: la Fórmula 2, Fórmula 3 y F1 Academy en Silverstone.

Jose Carlos de Celis
Jose Carlos de Celis
Editado:
Vista del pitlane de Silverstone

Vista del pitlane de Silverstone

Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

Sin descanso después de correr en Austria, la Fórmula 2 y la Fórmula 3 siguen junto a la Fórmula 1 el fin de semana del 3 al 5 de julio en Silverstone, en paralelo al GP de Gran Bretaña, pero también lo hará la F1 Academy, que regresa después de más de un mes (desde finales de mayo, en Canadá) para su segunda ronda.

Apunta a qué hora es la clasificación de la F2, F3 y F1 Academy en Silverstone, mira cómo puedes verlo y consulta el enlace siempre que lo deses. Después de esto F2 y F3 (aquí su calendario) volverán en dos semanas, en Spa junto a la F1, mientras que la F1 Academy parará hasta finales de agosto, cuando las tres y la F1 corran en Zandvoort.

United Kingdom Horarios de F2 en Silverstone para España Spain

  • Libres 1 de F2 en Silverstone: viernes a las 11:00h 
  • Clasificación de F2 en Silverstone: viernes a las 15:55h 

  • A qué hora es la carrera sprint de Fórmula 2 en Silverstone: sábado a las 14:45h (a 21 vueltas)

  • A qué hora es la carrera principal de Fórmula 2 en Silverstone: domingo a las 12:15h (a 29 vueltas)  

United Kingdom Horarios de F3 en Silverstone para España Spain

  • Libres 1 de F3 en Silverstone: viernes a las 09:50h 

  • Clasificación de F3 en Silverstone: viernes a las 15:00h 

  • A qué hora es la carrera sprint de Fórmula 3 en Silverstone: sábado a las 10:35h (a 18 vueltas)

  • A qué hora es la carrera principal de Fórmula 3 en Silverstone: domingo a las 09:25h (a 22 vueltas)

La Fórmula 2 y Fórmula 3 mantienen una vez más el formato tradicional en Silverstone, pero dado que allí es una hora menos que en España, en nuestro país tenemos las sesiones un poco más tarde de lo habitual. La clasificación de F3 en Silverstone es el viernes a las 15:00h de España (14:00h locales) y la clasificación de F2 en Silverstone será justo después, a las 15:55h (14:55h locales) .

El sábado la carrera sprint de F3 en Silverstone es a las 10:35h locales como primera sesión y la sprint de F2 en Silverstone es a las 14:45h, entre la carrera sprint de F1 y la clasificación de F1

La carrera principal de F3 en Silverstone es el domingo a las 09:25h de España (10:25h locales) como primera sesión del día y la carrera principal de F2 en Silverstone es el domingo a las 12:15h (13:15h locales), después de la de F3 y de la de F1 Academy.

United Kingdom Horarios de F1 Academy Silverstone para España Spain

  • FP1 de F1 Academy en Silverstone: viernes a las 08:45h 

  • Clasificación de F1 Academy en Silverstone: viernes a las 19:00h 

  • A qué hora es la carrera 'Parrilla Invertida' de F1 Academy en Silverstone: sábado a las 19:05h (a 13 vueltas)

  • A qué hora es la carrera principal de F1 Academy en Silverstone: domingo a las 11:00h (a 13 vueltas) 

Después de que la F1 Academy tuviera su formato modificado en la primera ronda en Canadá y lo vaya a tener en Austin a finales de octubre con tres carreras para equilibrar la cancelada ronda de Yeda, en Silverstone tendrá su formato habitual, con libres el viernes, la clasificación el viernes a las 18:00h locales y 19:00h de España, la carrera con parrilla invertida el sábado a las 19:05h de España como última sesión del día y la carrera principal de F1 Academy en Silverstone el domingo a las 11:00h de España entre las de F3 y F2.

Cómo ver la F2, F3 y F1 Academy de Silverstone por la TV

DAZN F1 es tu única opción para ver legalmente el fin de semana de F2, F3 y F1 Academy en Silverstone, ya que emitirán las tres sesiones de clasificación y las dos carreras de las tres categorías, con el Plan Motor (el que te permite ver la Fórmula 1 entre otras muchas disciplinas) o el Plan Esencial (que además del Plan Motor incluye el fútbol y más).

A cuántas vueltas se disputan las carreras de F2, F3 y F1 Academy en Silverstone

La carrera sprint de F3 en Silverstone es a 18 vueltas, el sábado a las 10:30h, mientras que la carrera principal de F3 el domingo (a las 09:25h) es a 22 vueltas. 

La carrera sprint de F2 en Silverstone es a 21 vueltas, el sábado a las 14:45h, mientras que la carrera principal de F2 el domingo (a las 12:15h) es a 29 vueltas. 

Con los 5,891 kilómetros de longitud, las carreras sprint en Silverstone son de 106,038 km en F3 y de 123,711 km en F2, así como las carreras principales son de 129,602 km la de F3 y de 170,839 km en F2.

Por su parte, la F1 Academy dará tanto en la carrera con parrilla invertida del sábado a las 19:05h como en la carrera principal del domingo a las 11:00h 13 vueltas al circuito de silverstone.

Cómo están los campeonatos de F2 y F3 antes de Silverstone

Disputadas ya seis rondas, así va el campeonato de pilotos de F2 2026 (haz click aquí para ver toda la tabla) antes de Silverstone, con un mano a mano titánico entre Gabriele Mini y Nikola Tsolov, separados por solo dos puntos.

Pos Piloto Puntos
1
G. MinìMP Motorsport
 108
2
N. TsolovCampos Racing
 106
3
R. CâmaraInvicta Racing
 82
4
A. DunneRodin Motorsport
 80
5
N. LeónCampos Racing
 62
6
D. BeganovicDAMS Lucas Oil
 53
7
M. StenshorneRodin Motorsport
 48
8
L. Van HoepenTrident
 47
9 IndiaK. MainiART Grand Prix 43
10 JapanR. MiyataHitech Racing 30

Después de cuatro rondas disputadas, así está el campeonato de pilotos de F3 2026 (haz click aquí para ver toda la tabla) antes de Silverstone, con Ugo Ugochukwu con un margen de 16 puntos de ventaja.

Pos Piloto Puntos
1
U. UgochukwuCampos Racing
 78
2
F. SlaterTrident
 62
3
T. NaëlCampos Racing
 52
4
B. del PinoVan Amersfoort Racing
 49
5
B. BadoerRodin Motorsport
 41
6
N. StrømstedTrident
 41
7
P. ClerotRodin Motorsport
 38
8
H. YamakoshiVan Amersfoort Racing
 32
9
T. KatoART Grand Prix
 30
10
E. DelignyVan Amersfoort Racing
 28

Pilotos y equipos de Fórmula 2 en Silverstone

Equipo

Piloto 2026

Piloto 2026

Invicta Racing

Paraguay Joshua Dürksen

Brazil Rafael Camara

Campos Racing

Bulgaria Nikola Tsolov

Mexico Noel León

MP Motorsport

Germany Oliver Goethe

Italy Gabriele Mini

Hitech TGR

Japan Ritomo Miyata

United States Colton Herta

Prema Racing

Colombia Sebastián Montoya

Spain Mari Boya

DAMS

Sweden Dino Beganovic

Poland Roman Bilinski

ART Grand Prix

India Kush Maini

ThailandTasanapol Inthraphuvasak

Rodin Motorsport

Ireland Alex Dunne

Norway Martinius Stenshorne

AIX Racing

United Kingdom Cian Shields

Brazil Emerson Fittipaldi

Trident

United Kingdom John Bennett

Netherlands Laurens van Hoepen

Van Amersfoort Racing

Argentina Nicolás Varrone

 Mexico Rafael Villagómez

*En negrita, los debutantes este año

Pilotos y equipos de Fórmula 3 en Silverstone

Equipo Piloto 2026 Piloto 2026 Piloto 2026
Prema

Australia James Wharton

 New Zealand Louis Sharp

France Enzo Deligny
Trident Denmark Noah Stromsted United Kingdom Freddie Slater

Italy Matteo de Palo 
ART Japan Taito Kato

Japan Kanato Le

 Poland Maciej Gladysz
Campos France Theopile Nael

United States Ugo Ugochukwu

 Mexico Ernesto Rivera
Hitech Japan Jin Nakamura Korea, Republic of Michael Shin Ireland Fionn McLaughlin
MP

Finland Tukka Taponen

 Italy Argentina Mattia Colnaghi France Alessandro Giusti
Van Amersfoort Spain Bruno del Pino Japan Hiyu Yamakoshi

Mexico Jesse Carrasquedo Jr
Rodin

Singapore Christian Ho 

Italy Brando Badoer

Brazil Pedro Clerot
Aix United States Brad Benavides Sri Lanka Yevan David Brazil Fernando Barrichello
Dams

Italy Nicola Lacorte

 China Gerrard Xie

Thailand Nandhavud Bhirombhakd

*En negrita, los debutantes este año

*En cursiva, los que cambiaron de equipo para este año

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