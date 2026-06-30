Horarios de F2, F3 y F1 Academy en Silverstone y cómo verlo
Apunta los horarios de las tres categorías que acompañan a la F1 en Gran Bretaña: la Fórmula 2, Fórmula 3 y F1 Academy en Silverstone.
Vista del pitlane de Silverstone
Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images
Sin descanso después de correr en Austria, la Fórmula 2 y la Fórmula 3 siguen junto a la Fórmula 1 el fin de semana del 3 al 5 de julio en Silverstone, en paralelo al GP de Gran Bretaña, pero también lo hará la F1 Academy, que regresa después de más de un mes (desde finales de mayo, en Canadá) para su segunda ronda.
Apunta a qué hora es la clasificación de la F2, F3 y F1 Academy en Silverstone, mira cómo puedes verlo y consulta el enlace siempre que lo deses. Después de esto F2 y F3 (aquí su calendario) volverán en dos semanas, en Spa junto a la F1, mientras que la F1 Academy parará hasta finales de agosto, cuando las tres y la F1 corran en Zandvoort.
Horarios de F2 en Silverstone para España
- Libres 1 de F2 en Silverstone: viernes a las 11:00h
- Clasificación de F2 en Silverstone: viernes a las 15:55h
-
A qué hora es la carrera sprint de Fórmula 2 en Silverstone: sábado a las 14:45h (a 21 vueltas)
- A qué hora es la carrera principal de Fórmula 2 en Silverstone: domingo a las 12:15h (a 29 vueltas)
Horarios de F3 en Silverstone para España
-
Libres 1 de F3 en Silverstone: viernes a las 09:50h
-
Clasificación de F3 en Silverstone: viernes a las 15:00h
-
A qué hora es la carrera sprint de Fórmula 3 en Silverstone: sábado a las 10:35h (a 18 vueltas)
- A qué hora es la carrera principal de Fórmula 3 en Silverstone: domingo a las 09:25h (a 22 vueltas)
La Fórmula 2 y Fórmula 3 mantienen una vez más el formato tradicional en Silverstone, pero dado que allí es una hora menos que en España, en nuestro país tenemos las sesiones un poco más tarde de lo habitual. La clasificación de F3 en Silverstone es el viernes a las 15:00h de España (14:00h locales) y la clasificación de F2 en Silverstone será justo después, a las 15:55h (14:55h locales) .
El sábado la carrera sprint de F3 en Silverstone es a las 10:35h locales como primera sesión y la sprint de F2 en Silverstone es a las 14:45h, entre la carrera sprint de F1 y la clasificación de F1
La carrera principal de F3 en Silverstone es el domingo a las 09:25h de España (10:25h locales) como primera sesión del día y la carrera principal de F2 en Silverstone es el domingo a las 12:15h (13:15h locales), después de la de F3 y de la de F1 Academy.
Horarios de F1 Academy Silverstone para España
-
FP1 de F1 Academy en Silverstone: viernes a las 08:45h
-
Clasificación de F1 Academy en Silverstone: viernes a las 19:00h
-
A qué hora es la carrera 'Parrilla Invertida' de F1 Academy en Silverstone: sábado a las 19:05h (a 13 vueltas)
- A qué hora es la carrera principal de F1 Academy en Silverstone: domingo a las 11:00h (a 13 vueltas)
Después de que la F1 Academy tuviera su formato modificado en la primera ronda en Canadá y lo vaya a tener en Austin a finales de octubre con tres carreras para equilibrar la cancelada ronda de Yeda, en Silverstone tendrá su formato habitual, con libres el viernes, la clasificación el viernes a las 18:00h locales y 19:00h de España, la carrera con parrilla invertida el sábado a las 19:05h de España como última sesión del día y la carrera principal de F1 Academy en Silverstone el domingo a las 11:00h de España entre las de F3 y F2.
Cómo ver la F2, F3 y F1 Academy de Silverstone por la TV
DAZN F1 es tu única opción para ver legalmente el fin de semana de F2, F3 y F1 Academy en Silverstone, ya que emitirán las tres sesiones de clasificación y las dos carreras de las tres categorías, con el Plan Motor (el que te permite ver la Fórmula 1 entre otras muchas disciplinas) o el Plan Esencial (que además del Plan Motor incluye el fútbol y más).
A cuántas vueltas se disputan las carreras de F2, F3 y F1 Academy en Silverstone
La carrera sprint de F3 en Silverstone es a 18 vueltas, el sábado a las 10:30h, mientras que la carrera principal de F3 el domingo (a las 09:25h) es a 22 vueltas.
La carrera sprint de F2 en Silverstone es a 21 vueltas, el sábado a las 14:45h, mientras que la carrera principal de F2 el domingo (a las 12:15h) es a 29 vueltas.
Con los 5,891 kilómetros de longitud, las carreras sprint en Silverstone son de 106,038 km en F3 y de 123,711 km en F2, así como las carreras principales son de 129,602 km la de F3 y de 170,839 km en F2.
Por su parte, la F1 Academy dará tanto en la carrera con parrilla invertida del sábado a las 19:05h como en la carrera principal del domingo a las 11:00h 13 vueltas al circuito de silverstone.
Cómo están los campeonatos de F2 y F3 antes de Silverstone
Disputadas ya seis rondas, así va el campeonato de pilotos de F2 2026 (haz click aquí para ver toda la tabla) antes de Silverstone, con un mano a mano titánico entre Gabriele Mini y Nikola Tsolov, separados por solo dos puntos.
|Pos
|Piloto
|Puntos
|1
|
G. MinìMP Motorsport
|108
|2
|
N. TsolovCampos Racing
|106
|3
|
R. CâmaraInvicta Racing
|82
|4
|
A. DunneRodin Motorsport
|80
|5
|
N. LeónCampos Racing
|62
|6
|
D. BeganovicDAMS Lucas Oil
|53
|7
|
M. StenshorneRodin Motorsport
|48
|8
|
L. Van HoepenTrident
|47
|9
|K. MainiART Grand Prix
|43
|10
|R. MiyataHitech Racing
|30
Después de cuatro rondas disputadas, así está el campeonato de pilotos de F3 2026 (haz click aquí para ver toda la tabla) antes de Silverstone, con Ugo Ugochukwu con un margen de 16 puntos de ventaja.
|Pos
|Piloto
|Puntos
|1
|
U. UgochukwuCampos Racing
|78
|2
|
F. SlaterTrident
|62
|3
|
T. NaëlCampos Racing
|52
|4
|
B. del PinoVan Amersfoort Racing
|49
|5
|
B. BadoerRodin Motorsport
|41
|6
|
N. StrømstedTrident
|41
|7
|
P. ClerotRodin Motorsport
|38
|8
|
H. YamakoshiVan Amersfoort Racing
|32
|9
|
T. KatoART Grand Prix
|30
|10
|
E. DelignyVan Amersfoort Racing
|28
Pilotos y equipos de Fórmula 2 en Silverstone
|
Equipo
|
Piloto 2026
|
Piloto 2026
|
Invicta Racing
|
Joshua Dürksen
|
Rafael Camara
|
Nikola Tsolov
|
Noel León
|
Oliver Goethe
|
Gabriele Mini
|
Ritomo Miyata
|
Colton Herta
|
Sebastián Montoya
|
Mari Boya
|
Dino Beganovic
|
Roman Bilinski
|
Kush Maini
|
Tasanapol Inthraphuvasak
|
Alex Dunne
|
Martinius Stenshorne
|
AIX Racing
|
Cian Shields
|
Emerson Fittipaldi
|
John Bennett
|
Laurens van Hoepen
|
Nicolás Varrone
|Rafael Villagómez
*En negrita, los debutantes este año
Pilotos y equipos de Fórmula 3 en Silverstone
|Equipo
|Piloto 2026
|Piloto 2026
|Piloto 2026
|Prema
|
James Wharton
|Louis Sharp
|
Enzo Deligny
|Trident
|Noah Stromsted
|Freddie Slater
|
Matteo de Palo
|ART
|Taito Kato
|
Kanato Le
|Maciej Gladysz
|Campos
|Theopile Nael
|
Ugo Ugochukwu
|Ernesto Rivera
|Hitech
|Jin Nakamura
|Michael Shin
|Fionn McLaughlin
|MP
|
Tukka Taponen
|Mattia Colnaghi
|Alessandro Giusti
|Van Amersfoort
|Bruno del Pino
|Hiyu Yamakoshi
|
Jesse Carrasquedo Jr
|Rodin
|
Christian Ho
|
Brando Badoer
|
Pedro Clerot
|Aix
|Brad Benavides
|Yevan David
|Fernando Barrichello
|Dams
|
Nicola Lacorte
|Gerrard Xie
|
Nandhavud Bhirombhakd
*En negrita, los debutantes este año
*En cursiva, los que cambiaron de equipo para este año
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