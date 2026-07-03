La Fórmula E cambia el horario del ePrix de Shanghai por el mal tiempo

La Fórmula E disputa este fin de semana las rondas 12 y 13 de la temporada 2026 en el Circuito Internacional de Shanghai, pero las condiciones climatológicas en la zona han obligado a cambiar el horario previsto para las dos jornadas grandes, la del sábado y el domingo, cuando se disputarán las dos sesiones de clasificación y las dos carreras.

"Ante las previsiones de condiciones meteorológicas adversas en Shanghai para el sábado 4 y el domingo 5 de julio, prevemos un impacto significativo en el programa deportivo actual para las rondas 12 y 13 del Campeonato Mundial de Fórmula E ABB FIA 2026, que incluye el E-Prix de Shanghai. Junto con la FIA, los equipos y los fabricantes, hemos tomado la decisión proactiva de modificar los horarios de pista para ambos días de carrera", dijo un portavoz de la categoría.

La Fórmula E ha querido maximizar el tiempo en pista, dando prioridad absoluta a la seguridad no solo de los protagonistas, sino de los fans que se acercan al circuito chino.

Y después de que la FP1 de este viernes empezara a la acordada (10:00h de España, 16:00h locales) pero se viera acortada por lluvia, los organizadores del campeonato, de la carrera y las autoridades del país han acordado adelantar las sesiones del sábado para aprovechar las mejores condiciones, especialmente de visibilidad.

Horarios modificados del ePrix de Shanghai de Fórmula E 2026 en España

Sesión Día Horario FP1 Viernes 3 de julio Ya disputados FP2 Sábado 4 de julio 00:00h - 00:30h Clasificación 1 de Shanghai Sábado 4 de julio 02:00h Carrera 1 de Shanghai Sábado 4 de julio 06:05h FP3 Domingo 5 de julio 00:00h - 00:30h Clasificación 2 de Shanghai Domingo 5 de julio 02:00h Carrera 2 de Shanghai Domingo 5 de julio 06:05h

Ahora, la clasificación del sábado de Fórmula E y la del domingo en Shanghai será a las 08:00h locales, cuando en España aún sean las 02:00h de la madrugada y en México, medianoche. De hecho a medianoche en horario español, del viernes al sábado (la FP2) y del sábado al domingo (la FP3) , se disputarán las dos sesiones de libres restantes, a las que se les ha reducido 10 minutos la duración.

Las dos carreras de Fórmula E en Shanghai, el sábado 4 de julio y domingo 5 de julio, serán a las 12:05h locales, desde las 06:05h de España.

Recuerda que la primera de las dos carreras en Shanghai, la del sábado, tendrá el PitBoost, la parada obligatoria para recargar la batería.

Cómo ver en directo el ePrix de Shanghai de Fórmula E por la tele

A la hora de publicación de este artículo, aún está pendiente actualizar dónde se podrá ver el ePrix de Shanghai con los nuevos horarios. La Fórmula E ha explicado que se ha tomado la decisión proactiva de garantizar la mayor flexibilidad posible para respetar y asegurar los espacios de transmisión televisiva a nivel mundial, y que se estaba trabajando con los socios de transmisión de todo el mundo y eso puede hacer que las retransmisiones sean en directo o en diferido.

A la espera de confirmar cómo será, la Fórmula E de Shanghai se ve en RTVE, con ambas clasificaciones y ambas carreras en Teledeporte y RTVE Play.

Pero también en Eurosport 2, que puedes ver contratándolo en la propia plataforma, en DAZN con el Plan Motor o en Movistar + con el Paquete Motor.

Por último, en HBO Max o Discovery +, también de pago, se podrá ver la Fórmula E de Shanghai.

Así está el campeonato de Fórmula E 2026 antes de la ronda doble en Shanghai

Mundial de pilotos de Fórmula E antes de las carreras de Shanghai

Mundial de equipos de Fórmula E 2026 antes de las carreras de Shanghai

Pos Equipos Puntos 1 Jaguar 220 2 Porsche 190 3 Mahindra 162