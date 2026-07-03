Horarios y previo del Rallye Rias Baixas: 'Cohete' defiende liderato
EL S-CER vuelve a Galicia con un cartel de lujo, en el que el piloto de Skoda tratará de seguir sumando más que sus rivales por el título
La edición 2026 del mítico Rallye Rias Baixas, quinta prueba del Supercampeonato de España de Rallies tras la visita a Ourense de hace unas semanas, comienza este viernes, 3 de julio, con la disputa de cuatro tramos cronometrados. El día grande será el sábado 4, en el que habrá 8 tramos, en los que los mejores pilotos del S-CER, como 'Cohete' Suárez, Jorge Cagiao, Pepe López, Diego Ruiloba o Javier Pardo lucharán por la victoria. Apunta los horarios del fin de semana.
Tramos y horarios del Rallye Rias Baixas 2026 del S-CER
Viernes
• TC1 - Ponte Caldelas - Vilarchan, 13,72 km. Primer coche, 17:01h
• TC2 - Ponte Caldelas - Anceu, 8,16 km. Primer coche, 17:49h
• TC3 - Ponte Caldelas - Vilarchan, 13,72 km. Primer coche, 20:31h
• TC4 - Ponte Caldelas - Anceu, 8,16 km. Primer coche, 21:19h
Sábado
• TC5 - Vigo - Nigrán, 14,77 km. Primer coche, 10:21h
• TC6 - Gondomar - Porriño, 11,45 km. Primer coche, 11:19h
• TC7 - Salceda - Ponteareas, 12,81 km. Primer coche, 12:20h
• TC8 - Vigo o Castro, 2,43 km. Primer coche, 14:32h
• TC9 - Vigo - Nigrán, 14,77 km. Primer coche, 15:45h
• TC10 - Gondomar - Porriño, 11,45 km. Primer coche, 16:43h
• TC11 - Salceda - Ponteareas, 12,81 km. Primer coche, 17:44h
• TC12 - Vigo o Castro 2,43 km. Primer coche, 20:05h
'Cohete Suárez' llega como líder de la clasificación general del Super-CER 2026 a Vigo, con 34 puntos de ventaja sobre Iván Ares y cinco más con respecto al tercer clasificado, Álvaro Muñiz.
Ambos estarán presentes en el Rally Rias Baixas, pero la victoria no será coser y cantar para ninguno, ya que además de los tres primeros del campeonato, estarán presentes otros primeros espadas de los rallies nacionales, como Diego Ruiloba, Pepe López, Jorge Cagiao o Unai de la Dehesa.
Clasificación del S-CER 2026 antes del Rally Rias Baixas
- José Antonio 'Cohete' Suárez (Skoda), 142 puntos
- Rubén Iván Ares (Toyota), 108 puntos (-34)
- Álvaro Muñiz (Skoda), 103 puntos (-39)
- Diego Ruiloba (Lancia), 86 puntos (-56)
- Pepe López (Hyundai), 76 puntos (-66)
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