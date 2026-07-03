Horarios y previo del Rallye Rias Baixas: 'Cohete' defiende liderato

La edición 2026 del mítico Rallye Rias Baixas, quinta prueba del Supercampeonato de España de Rallies tras la visita a Ourense de hace unas semanas, comienza este viernes, 3 de julio, con la disputa de cuatro tramos cronometrados. El día grande será el sábado 4, en el que habrá 8 tramos, en los que los mejores pilotos del S-CER, como 'Cohete' Suárez, Jorge Cagiao, Pepe López, Diego Ruiloba o Javier Pardo lucharán por la victoria. Apunta los horarios del fin de semana.

Qué pasó en la anterior cita del S-CER 2026: S-CER S-CER: Álvaro Muñiz se estrena con una imponente victoria en Ourense

Tramos y horarios del Rallye Rias Baixas 2026 del S-CER

Viernes

• TC1 - Ponte Caldelas - Vilarchan, 13,72 km. Primer coche, 17:01h

• TC2 - Ponte Caldelas - Anceu, 8,16 km. Primer coche, 17:49h

• TC3 - Ponte Caldelas - Vilarchan, 13,72 km. Primer coche, 20:31h

• TC4 - Ponte Caldelas - Anceu, 8,16 km. Primer coche, 21:19h

Sábado

• TC5 - Vigo - Nigrán, 14,77 km. Primer coche, 10:21h

• TC6 - Gondomar - Porriño, 11,45 km. Primer coche, 11:19h

• TC7 - Salceda - Ponteareas, 12,81 km. Primer coche, 12:20h

• TC8 - Vigo o Castro, 2,43 km. Primer coche, 14:32h

• TC9 - Vigo - Nigrán, 14,77 km. Primer coche, 15:45h

• TC10 - Gondomar - Porriño, 11,45 km. Primer coche, 16:43h

• TC11 - Salceda - Ponteareas, 12,81 km. Primer coche, 17:44h

• TC12 - Vigo o Castro 2,43 km. Primer coche, 20:05h

'Cohete Suárez' llega como líder de la clasificación general del Super-CER 2026 a Vigo, con 34 puntos de ventaja sobre Iván Ares y cinco más con respecto al tercer clasificado, Álvaro Muñiz.

Ambos estarán presentes en el Rally Rias Baixas, pero la victoria no será coser y cantar para ninguno, ya que además de los tres primeros del campeonato, estarán presentes otros primeros espadas de los rallies nacionales, como Diego Ruiloba, Pepe López, Jorge Cagiao o Unai de la Dehesa.

Clasificación del S-CER 2026 antes del Rally Rias Baixas

José Antonio 'Cohete' Suárez (Skoda), 142 puntos Rubén Iván Ares (Toyota), 108 puntos (-34) Álvaro Muñiz (Skoda), 103 puntos (-39) Diego Ruiloba (Lancia), 86 puntos (-56) Pepe López (Hyundai), 76 puntos (-66)