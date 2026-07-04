Vasseur responde a Wolff: "Cuando ellos mejoran es genial; si Ferrari lo hace son trampas"

El jefe de Ferrari, Fred Vasseur, respondió con dureza a la sorpresa mostrada por Toto Wolff ante el hecho de que la Scuderia siga introduciendo mejoras de forma constante durante la temporada de Fórmula 1, al considerar que el responsable de Mercedes estaba insinuando que estaban "haciendo trampas".

La Scuderia ha sido uno de los equipos más agresivos en cuanto a la introducción de evoluciones en el coche durante las ocho primeras citas de la temporada 2026, mientras intenta recortar la desventaja con el líder destacado del campeonato, Mercedes.

Eso llevó a Wolff a declarar tras el Gran Premio de Austria que "nos sorprende un poco que Ferrari pueda introducir mejoras tan grandes en el coche de la manera en que lo está haciendo".

El jefe de las Flechas Plateadas también insinuó que Ferrari "debería estar quedándose sin margen dentro del límite presupuestario muy pronto" —fijado en 215 millones de dólares para 2026—, dando a entender que el equipo acabaría reduciendo el ritmo de actualizaciones.

Sin embargo, Vasseur respondió al ataque durante el Gran Premio de Gran Bretaña, asegurando que Ferrari no está siendo más agresiva que sus rivales y defendiendo que, en este nuevo ciclo reglamentario, el éxito dependerá de la eficiencia con la que cada equipo desarrolle sus mejoras.

"Me parece bastante irónico viniendo de Toto y de Mercedes", dijo Vasseur en Silverstone. "Cuando Red Bull desarrolla o cuando Mercedes desarrolla, son unos genios; cuando nosotros desarrollamos, hacemos trampas.

"Creo que hay que calmarse un poco con esto. No hemos traído más piezas que Red Bull o cualquier otro equipo. ¡No sé si era una broma!".

Foto de: Kym Illman / Getty Images

Cuando posteriormente le preguntaron por qué había utilizado el término "hacer trampas" y si realmente creía que Wolff estaba insinuando eso, Vasseur respondió:

"Si piensas que estamos sobrepasando el límite presupuestario, para mí eso va en esa dirección".

Pero Vasseur se mostró combativo durante toda la rueda de prensa del viernes y dejó entrever una evidente frustración cada vez que le preguntaban por las declaraciones de Wolff tras el fin de semana en el Red Bull Ring.

En un momento dado, por ejemplo, le preguntaron por qué creía que Wolff había señalado específicamente a Ferrari, el único equipo, además de Mercedes, que ha logrado ganar un gran premio en 2026 gracias a la victoria de Lewis Hamilton en Barcelona.

Vasseur respondió: "Si queréis preguntarle algo a Toto, id a preguntárselo a Toto y preguntadle por qué habló de mí. Sinceramente, no tengo ni idea".

Vasseur y Wolff mantienen una amistad desde hace muchos años, pero el francés también fue tajante cuando le preguntaron si habían hablado desde entonces.

"Creo que era mejor evitar hablar", afirmó Vasseur.

Posteriormente, el francés de 58 años sí explicó con claridad por qué Ferrari ha sido tan agresiva con las mejoras, defendiendo que merece la pena introducirlas cuanto antes cuando todavía quedan dos tercios de la temporada por disputarse.

"Todos estamos en la misma situación: si podemos traer algo antes, lo hacemos", explicó. "Es mejor ganar un par de décimas durante cinco carreras que disponer de esas mismas dos décimas solo en las dos últimas.

"Pero a veces es difícil encontrar rendimiento. En ocasiones puede parecer que estamos introduciendo una gran actualización, cuando en realidad solo se trata de modificar algunas piezas y nada más".