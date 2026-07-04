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Así queda el Mundial de F1 2026 tras la sprint en Silverstone: puntos y posisciones

Consulta cómo queda el Mundial de Fórmula 1 2026 tras la carrera sprint del GP de Gran Bretaña en Silverstone, con la clasificación de pilotos y equipos, los puntos y las posiciones de Alonso y Sainz.

Pol Hermoso
Editado:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto de: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

La carrera sprint del GP de Gran Bretaña 2026 ya ha repartido los primeros puntos del fin de semana y, aunque las diferencias siguen siendo reducidas, el Mundial de Fórmula 1 2026 ha vuelto a moverse tras la prueba disputada este sábado en Silverstone. La clasificación de pilotos apenas ha sufrido cambios importantes, pero Andrea Kimi Antonelli ha reforzado ligeramente su liderato antes de la carrera del domingo, dando un paso más al frente en la pelea por el campeonato.

A continuación, consulta cómo queda el Mundial de F1 2026 tras la sprint de Silverstone, con todos los puntos, posiciones y la situación de los pilotos españoles y latinoamericanos.

Clasificación del Mundial de pilotos de F1 2026 tras la Sprint en Silverstone: puntos, posiciones y diferencias

Pos Piloto Puntos
1 ItalyA. AntonelliMercedes 179
2 United KingdomG. RussellMercedes 136
3 United KingdomL. HamiltonFerrari 132
4 United KingdomL. NorrisMcLaren 85
5 MonacoC. LeclercFerrari 83
6 AustraliaO. PiastriMcLaren 82
7 NetherlandsM. VerstappenRed Bull 76
8 FranceI. HadjarRed Bull 42
9 FranceP. GaslyAlpine 41
10 New ZealandL. LawsonRacing Bulls 31
11 United KingdomO. BearmanHaas F1 18
12 ArgentinaF. ColapintoAlpine 16
13 United KingdomA. LindbladRacing Bulls 14
14 SpainC. SainzWilliams 6
15 ThailandA. AlbonWilliams 5
16 FranceE. OconHaas F1 3
17 BrazilG. BortoletoAudi 2
18 SpainF. AlonsoAston Martin 1
19 GermanyN. HulkenbergAudi  
20 FinlandV. BottasCadillac  
21 MexicoS. PérezCadillac  
22 CanadaL. StrollAston Martin  

Clasificación del Mundial de equipos de F1 2026 tras la Sprint en Silverstone: puntos, posiciones y diferencias

Pos Equipos Puntos
1 GermanyMercedes 315
2 ItalyFerrari 215
3 United KingdomMcLaren 167
4 AustriaRed Bull 118
5 FranceAlpine 57
6 ItalyRacing Bulls 45
7 United StatesHaas F1 21
8 United KingdomWilliams 11
9 GermanyAudi 2
10 United KingdomAston Martin 1
11 United StatesCadillac  

Quién lidera el Mundial de F1 2026 tras la sprint de Silverstone

Andrea Kimi Antonelli continúa al frente del Mundial de Fórmula 1 2026 tras la carrera sprint del GP de Gran Bretaña. El piloto de Mercedes suma ahora 179 puntos y amplía ligeramente su ventaja al frente de la clasificación, con 44 puntos de margen sobre George Russell, su inmediato perseguidor, antes de la carrera principal del domingo en Silverstone.

En qué posición está Fernando Alonso tras la sprint de F1 en Silverstone

Fernando Alonso no pudo estrenar su casillero en la carrera sprint de Silverstone tras verse involucrado en un incidente en la primera vuelta, por lo que continúa en la 18ª posición del Mundial de Fórmula 1 2026. El asturiano mantiene el único punto que logró en el GP de Mónaco y sigue por delante de los cuatro pilotos que todavía no han conseguido puntuar esta temporada.

En qué posición está Carlos Sainz tras la sprint de F1 en Silverstone

Carlos Sainz tampoco logró sumar puntos en la carrera sprint del GP de Gran Bretaña 2026, por lo que su situación en la clasificación no cambia. El piloto español continúa 14º en el Mundial de Fórmula 1 2026, con seis puntos, y buscará ampliar su casillero en la carrera principal de este domingo en Silverstone.

En qué posición está Sergio Pérez tras la sprint de F1 en Silverstone

La carrera sprint de Silverstone tampoco dejó buenas noticias para Checo Pérez. El piloto de Cadillac cruzó la meta como el último de los coches que vieron la bandera a cuadros y volvió a quedarse sin puntos, por lo que continúa 21º en el Mundial de Fórmula 1 2026. El mexicano ocupa la penúltima posición de la clasificación y únicamente supera a Lance Stroll.

En qué posición está Franco Colapinto tras la sprint de F1 en Silverstone

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