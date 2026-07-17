Hamilton detecta el problema de Ferrari en Spa: "Hay que encontrar ese tiempo"

Lewis Hamilton terminó el viernes del Gran Premio de Bélgica 2026 convencido de que Ferrari todavía tiene margen para acercarse a la cabeza. Después de una primera sesión en la que los de Maranello estuvieron donde esperaban, peleando por las posiciones delanteras, la FP2 mostró un panorama menos favorable. El británico reconoció que el rendimiento visto por la tarde fue "más realista" y señaló con claridad dónde está el principal problema del SF-26: el segundo sector de Spa-Francorchamps.

Ferrari había comenzado el día dejando buenas sensaciones. Sin embargo, cuando Mercedes y McLaren dieron un paso adelante en la segunda sesión, la escudería italiana perdió terreno. Precisamente en la zona más revirada del circuito, donde sobre el papel debía minimizar su desventaja de motor, el equipo sufrió más de lo esperado.

"La FP1 fue un poco mejor de lo que esperábamos y luego, en la FP2, todos dieron otro paso adelante. Probablemente esa fue una imagen más realista", explicó Hamilton. "En general el coche se siente bien, pero nos falta un poco en el segundo sector, así que estamos intentando averiguar por qué".

El siete veces campeón del mundo descartó que el problema esté relacionado con el equilibrio general del monoplaza. De hecho, considera que la base es positiva, aunque cree que Ferrari está pagando un compromiso aerodinámico que todavía no han conseguido optimizar.

"Parece algo relacionado con la carga aerodinámica. El balance es bueno en general. Siempre querrías más carga, pero entonces también necesitas velocidad en las rectas. Esta noche analizaremos todo en profundidad para encontrar cómo mejorar ese segundo sector sin perder rendimiento en las rectas", aseguró.

Mercedes sigue siendo la referencia

Hamilton también dejó claro que, para él, el orden de fuerzas no ha cambiado. A su juicio, Mercedes continúa siendo el rival a batir, especialmente en un circuito tan condicionado por la eficiencia energética y la velocidad punta como Spa-Francorchamps.

"Mercedes sigue siendo el equipo a batir; lo ha sido durante todo el año. En un circuito con rectas tan largas era de esperar que fueran tan fuertes", dijo. "McLaren también tiene muy buena pinta. Son especialmente competitivos en las curvas rápidas y de media velocidad".

Pese a las dificultades, el británico no cree que Ferrari tenga que cambiar radicalmente la configuración del coche. Según explicó, el equipo ya está muy cerca de la ventana correcta y espera que el trabajo de simulación durante la noche permita encontrar las décimas que les faltan.

"Creo que estamos prácticamente donde debemos estar con la puesta a punto. Espero que mañana demos un paso adelante después de revisar todas las simulaciones y podamos optimizar un poco más el coche", concluyó Hamilton, que tampoco perdió la ocasión de volver a elogiar Spa, aunque con un guiño a las limitaciones de la nueva generación de motores: "Sigue siendo un circuito increíble. Lo malo es cuando llegas a las rectas y el motor se queda sin energía".