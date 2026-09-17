El Ferrari SF-26 se adapta a los neumáticos, pero el podio sigue estando lejos

Hay un Ferrari que lleva cuatro carreras sin opciones de subir al podio, y otro que podría haberlo hecho si se le hubieran dado las condiciones ideales en Madring. Sin embargo, la realidad siempre se impone y, una vez más, cayó fuera del podio.

Es cierto que el ritmo de carrera que mantuvo Charles Leclerc durante gran parte del Gran Premio de España fue tan rápido como constante, pero es un dato que, por sí solo, no permite sacar mucho provecho. El fin de semana comienza, de hecho, el sábado con la clasificación, y sin una buena posición de salida, la carrera empieza ya cuesta arriba.

En el caso de Madrid, la cuesta resultó ser muy empinada, ya que las posibilidades de adelantar en pista fueron prácticamente nulas. De ahí la decisión de diferenciar las estrategias: Hamilton salió con blandos y Leclerc con duros.

La carrera del británico duró unas pocas curvas, ya que un problema en los frenos le obligó a abandonar. A Leclerc le fue mejor, su carrera fue de muy buen nivel: tuvo un tramo de 48 vueltas con los duros sin el más mínimo fallo, mostrando el buen ritmo del SF-26 en tanda larga con aire limpio. La parada en boxes devolvió al Ferrari a la realidad: con el paquete actual, subir al podio se ha vuelto difícil.

Charles Leclerc, Ferrari Foto de: Steven Tee / LAT Images vía Getty Images

"Sabíamos que había una posibilidad razonable de que saliera el coche de seguridad o se mostrara una bandera roja, así que decidimos alargar la tanda para mantener abierta esa oportunidad. Una neutralización podría habernos puesto en condiciones de luchar por la victoria, mientras que un coche de seguridad podría habernos dado la oportunidad de aspirar al tercer puesto. Al final, no se produjo ninguna de las dos situaciones".

Sin embargo, el cuarto puesto era el máximo alcanzable sin ayuda externa. Así lo confirmó el propio Leclerc al término de la carrera, elogiando la decisión tomada por el muro de boxes: "Hemos hecho un buen trabajo con la estrategia, jugando nuestras cartas: decidimos arriesgarnos y esperar un coche de seguridad antes del final de la carrera para intentar sacar provecho de ello, pero esa eventualidad no se produjo. Si hubiéramos elegido la estrategia contraria, habría terminado de todos modos en cuarto puesto, por eso creo que hemos sacado el máximo partido posible a nuestra carrera".

Y ahí está precisamente la clave. Leclerc hizo una carrera prácticamente perfecta, mostrando un ritmo que, en varias fases, le habría permitido aspirar a un puesto en el podio, pero el Madring ha acentuado la importancia de la clasificación.

Cuando adelantar se vuelve casi imposible, salir desde la quinta posición significa confiar en la estrategia o en los imprevistos para intentar darle la vuelta a la carrera.

Ferrari decidió intentarlo, alargando al máximo el primer tramo, pero sin coche de seguridad ni banderas rojas, la quinta posición fue lapidaria.

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Lewis Hamilton, Ferrari, Carlos Sainz, Williams Foto de: Andy Hone/LAT Images vía Getty Images

Y es un guion que empieza a repetirse. El Ferrari que se ve en carrera sigue siendo mejor de lo que indica su posición de salida, un problema que Vasseur no ha ocultado. "Si nos ha faltado algo, ha sido sobre todo en clasificación; en carrera creo que hemos hecho lo que teníamos que hacer, hemos asumido los riesgos que debíamos asumir".

El problema se traslada así, inevitablemente, al sábado. Vasseur ha destacado que, durante la clasificación, el panorama de la competitividad cambió varias veces, hasta que se llegó al veredicto definitivo con el último intento de la Q3.

"Si nos fijamos en las cuatro tandas de la clasificación, en un momento dado estaban por delante Verstappen, Norris, Antonelli y Hamilton. Pero hemos completado la vuelta más importante justo detrás de ellos. Tenemos que mejorar porque, si nos fijamos en el ritmo en carrera, la velocidad está ahí. Tenemos que hacer un mejor trabajo en la clasificación".

Es una limitación que ya se había puesto de manifiesto en Zandvoort y que se ha repetido en Madrid con una dinámica muy similar. Pero, según Frederic Vasseur, no se trata necesariamente de una característica estructural del SF-26.

El director del equipo ha identificado un aspecto más específico en el que hay que intervenir: la capacidad de adaptarse a la evolución de la pista y también del rendimiento a lo largo de la sesión.

Charles Leclerc, Ferrari Foto de: Andy Hone/LAT Images vía Getty Images

"Si dejamos la clasificación tras el primer intento de la Q3, el panorama es diferente. Si dejamos de lado Monza, que por sus características requiere una configuración muy diferente, Zandvoort y Madring han tenido para nosotros un desarrollo similar".

"Teníamos un ritmo discreto en la clasificación, pero en el último intento no conseguimos encajar todas las piezas. Si tuviera que señalar un único aspecto en el que el equipo debe centrarse, diría que es la evolución del ritmo durante la clasificación más que el ritmo en la clasificación en sí. En el primer intento de la Q3 estábamos ahí, el potencial está ahí".

Según Vasseur, el SF-26 llega al momento decisivo de la clasificación sin conseguir dar el mismo paso adelante que sus rivales. Y es ahí donde un Ferrari capaz el domingo de completar casi cincuenta vueltas con los neumáticos duros manteniendo un ritmo de podio se ve obligado a salir por detrás de los monoplazas con los que le gustaría disputarse la victoria.

Madring ha confirmado que, mientras la velocidad se manifieste sobre todo el domingo, Ferrari seguirá recurriendo a estrategias agresivas, al coche de seguridad y a las banderas rojas para intentar recuperar lo que ha perdido 24 horas antes.