Sainz responde a Antonelli: "Está prohibido insultar a un rival, debe calmarse"

Carlos Sainz solo pudo cerrar la jornada del viernes en el Gran Premio de Bélgica 2026 de la Fórmula 1 en la 16ª posición, por detrás de su compañero Alex Albon, lejos de algunos rivales de la zona media de la parrilla.

Sin embargo, más allá del pobre rendimiento de Williams, el piloto español protagonizó un incidente con Andrea Kimi Antonelli, en el que el piloto italiano llamó "idiota" a Sainz por la radio del equipo, un gesto que afeó el español tras la FP2.

"Creo que él sintió que le obstaculicé, yo no creo que lo hiciera. Supongo que hoy en día, con el modo recta, si no te apartas exactamente como quiere el otro no puedes girar porque no tienes carga aerodinámica con los alerones abiertos, y quizá él pensó probablemente que podría haberme apartado mejor".

"Pero tampoco creo que deba llamarme idiota por la radio; creo que está prohibido decir palabrotas e insultar a otro rival, así que creo que debería calmarse un poco", añadió.

Hablando más concretamente sobre su viernes en Spa-Francorchamps, el madrileño reconoció que hasta el momento las cosas no están yendo como esperaba.

"No ha ido muy bien, hemos tenido un viernes un poco irregular. Tuve un problema con mi coche en la FP1 que hizo que no pudiera rodar con la configuración que tenía prevista, lo que afectó mucho a la sesión. A partir de ahí conseguimos mejorar mucho el coche para la FP2, pero me costó un poco encontrar las sensaciones".

"Además, al final de la FP2 sentí que había conseguido acercarme un poco más al límite, pero aún no estamos donde queremos estar. Sinceramente, estamos haciendo todo lo posible por probar cosas con los alerones delanteros, el suelo y la parte mecánica del coche, pero sí, hoy no hemos encontrado gran cosa".

En la FP1, Sainz recibió una reprimenda después de haber pisado la línea blanca del pitlane de Spa en un punto un poco extraño, según él mismo a causa de un error de comunicación con el muro de boxes de Williams.

"Sí, fue un error, un error del equipo: me indicaron que me quedara en la pista demasiado tiempo y yo obedecí al equipo; quizá debería haberme saltado la parada en boxes, dado que estábamos en unos entrenamiento, pero opté por la vía más fácil".

Carlos Sainz, Williams Foto de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images