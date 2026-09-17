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Hamilton desmiente que presione a Ferrari F1 para sustituir a miembros clave

Los medios italianos informaron de que el siete veces campeón del mundo estaba presionando a Ferrari para que sustituyera a parte de su personal clave.

Ed Hardy
Ed Hardy
Editado:
Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton ha desmentido las afirmaciones de los medios italianos según las cuales habría estado presionando a Ferrari para que sustituyera a varios miembros del equipo.

El Corriere della Sera no identificó a qué miembros concretos quería supuestamente sustituir el siete veces campeón del mundo, pero señaló que había expresado su frustración por el desarrollo de las últimas carreras.

En el Gran Premio de los Países Bajos, celebrado en agosto, por ejemplo, Hamilton compartió su frustración por la radio al señalar que Ferrari le estaba obligando a permanecer detrás de Charles Leclerc durante demasiado tiempo.

Posteriormente, en Monza, el veterano británico se mostró descontento con la forma en que Leclerc chocó contra él en la primera vuelta, y afirmó que correspondía al jefe del equipo, Frederic Vasseur, gestionar la situación.

El Corriere della Sera llegó incluso a afirmar que la relación de Hamilton con Vasseur —con quien también ganó el título de la GP2 en 2006— se había tensado, pero eso ha sido desmentido desde entonces por el británico.

Más sobre Hamilton:
Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Foto de: Andy Hone/LAT Images vía Getty Images

Hamilton aclaró en sus redes sociales: "He visto algunas de las noticias que han salido y quiero aclararlo aquí. Nunca he pedido que se sustituya a nadie de mi equipo. Todas las personas con las que trabajo se esfuerzan al máximo cada día y esa dedicación es lo que nos hace avanzar".

"Siempre intento empoderar y animar a la gente para que dé lo mejor de sí misma o, al menos, vea lo mejor que hay en sí misma".

"Puede que no siempre lo consiga, pero esa es mi intención y para lo que estoy aquí. Todos trabajamos juntos y eso seguirá siendo así", escribió.

Sin embargo, no habría sido la primera vez que Hamilton realizase cambios en su equipo de apoyo este año, ya que hizo ajustes de cara a 2026 para recuperarse de un decepcionante 2025.

La temporada pasada, vivió un debut decepcionante con Ferrari, sin conseguir subir al podio y terminando sexto en el campeonato, a 86 puntos del quinto clasificado, Leclerc.

Así pues, Hamilton optó por un ingeniero de carrera diferente: Carlo Santi y Cedric Grosjean sustituyeron a Riccardo Adami, al mismo tiempo que realizó otras modificaciones que han dado lugar a una temporada 2026 mejor.

En Barcelona, en junio, acertó de pleno con una estrategia de tres paradas que le valió su primera victoria con Ferrari tras 14 carreras con el equipo. Ahora también ocupa el tercer puesto en la clasificación, aunque a 101 puntos de Andrea Kimi Antonelli, el actual líder indiscutible de Mercedes.

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