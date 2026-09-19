La parrilla de salida de MotoGP para el GP de Austria 2026: filas y posiciones

Jorge Martín ha dado el primer golpe de un fin de semana que puede valer mucho más que una simple pole. El piloto de Aprilia encabezará la parrilla de salida del GP de Austria 2026 de MotoGP después de imponerse por apenas 15 milésimas a Marc Márquez, precisamente el hombre con el que llegó al Red Bull Ring empatado a 274 puntos en lo más alto del Mundial. Pedro Acosta, el gran dominador del viernes en Spielberg, completará una primera fila íntegramente española y separada por apenas 71 milésimas.

A continuación puedes consultar cómo queda la parrilla de salida completa del GP de Austria de MotoGP 2026, con todas las posiciones, pilotos y filas para las carreras de este fin de semana en el Red Bull Ring.

Así queda la parrilla de salida del GP de Austria de MotoGP 2026

La primera fila tendrá mucho de lo que contar antes incluso de que se apague el semáforo. Jorge Martín partirá primero, Marc Márquez segundo y Pedro Acosta tercero, con los tres españoles encerrados en apenas 0.071 segundos. Marco Bezzecchi abrirá la segunda fila desde la cuarta posición, acompañado por Ai Ogura y Álex Márquez, sexto.

La tercera fila estará encabezada por Pecco Bagnaia, séptimo, con Fabio Di Giannantonio octavo y Fabio Quartararo noveno. Johann Zarco, Brad Binder y Fermín Aldeguer ocuparán, respectivamente, las posiciones décima, undécima y duodécima para completar las cuatro primeras filas de la parrilla.

¿Quién sale desde la pole en MotoGP en Austria?

Jorge Martín saldrá desde la pole position en el GP de Austria 2026 de MotoGP después de firmar un 1:27.917 en la Q2 del Red Bull Ring. El piloto de Aprilia se llevó una de esas clasificaciones que se deciden prácticamente por una pestaña: Marc Márquez se quedó a solo 15 milésimas, mientras que Pedro Acosta cedió 71 para completar una primera fila totalmente española. Para Martín es su tercera pole de la temporada 2026 y la cuarta de su carrera en el Red Bull Ring, un circuito que históricamente se le ha dado especialmente bien a una vuelta. Pero esta vez hay algo más en juego que salir desde la casilla número uno.

El madrileño llegó a Austria con 274 puntos, exactamente los mismos que Marc Márquez, aunque es el piloto de Ducati quien figura como líder del Mundial por desempate después de su victoria en Misano. Martín perdió allí un liderato que había mantenido durante buena parte de la temporada y ahora tendrá una oportunidad inmediata de recuperarlo: saldrá justo por delante de su gran rival tanto en la sprint como en la carrera del domingo.

Y todo ello en un fin de semana que había empezado con alguna incógnita física para Martín después de los problemas de síndrome compartimental sufridos en su brazo derecho en Misano. El viernes, sin embargo, sus sensaciones fueron positivas y ya avisó con la quinta posición en la Práctica. Un día después, el aviso se ha convertido en pole.

¿En qué posición sale Marc Márquez en MotoGP en Austria?

Marc Márquez saldrá segundo en el GP de Austria de MotoGP, desde el centro de la primera fila. Y difícilmente podría haber estado más cerca de hacerlo desde la pole: su 1:27.932 le dejó a únicamente 0.015 segundos de Jorge Martín.

El de Ducati llega al Red Bull Ring como líder del Mundial después de una remontada espectacular en las últimas carreras. Llegó a estar a más de 100 puntos de la cabeza, pero su victoria en Misano le permitió alcanzar a Martín a 274 y colocarse primero por desempate gracias a su mayor número de victorias. Ahora, casi como si el campeonato hubiese querido comprimir toda esa batalla en una sola imagen, ambos compartirán primera fila en Austria.

Márquez partirá además inmediatamente por delante de Pedro Acosta y por detrás de Martín, por lo que los primeros metros de la sprint y de la carrera prometen ser especialmente importantes. Primero y segundo del Mundial, empatados a puntos; primero y segundo en parrilla, separados por 15 milésimas. Difícil pedir mucho más.

¿En qué posición sale Pedro Acosta en MotoGP en Austria?

Pedro Acosta saldrá tercero en el GP de Austria 2026 de MotoGP y cerrará una primera fila completamente española. El piloto de KTM marcó un 1:27.988, quedándose a solo 71 milésimas de la pole de Jorge Martín y a 56 de Marc Márquez. Puede saber a poco después de lo visto el viernes. Acosta había sido el piloto a batir desde el comienzo del fin de semana, liderando tanto la FP1 como la Práctica y rebajando su registro hasta el 1:28.381 por la tarde. Cuando llegaron las vueltas definitivas de la Q2, Martín y Márquez encontraron ese último pequeño salto que le faltó al murciano.

Pero tercero y a 71 milésimas difícilmente puede considerarse una derrota. Acosta se mantiene en una posición privilegiada para luchar por la victoria en un circuito especialmente importante para KTM, que corre en casa, y después de demostrar desde el viernes que tiene ritmo para estar delante. Además, aunque ocupa la quinta posición del Mundial con 209 puntos, el propio Marc Márquez advirtió antes de la clasificación que todavía no le descarta de la lucha por el título.