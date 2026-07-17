Verstappen, contento con su viernes en Spa: "El coche ha estado bastante bien"

Max Verstappen fue el piloto más rápido en la FP1 del Gran Premio de Bélgica 2026, pero en la FP2 cayó hasta la tercera posición a 0.472s de Andrea Kimi Antonelli y a 0.282s de Lando Norris, una posición que él mismo consideraba como "más real".

Sin embargo, tras la jornada del viernes, el piloto holandés de Red Bull habló ante los medios de comunicación y aseguró que las cosas habían ido bien para ellos.

"Bueno, a mí me ha ido bien, la verdad es que no he tenido grandes problemas. El coche ha estado bastante bien posicionado. Probablemente en la FP2 se haya visto un poco más la diferencia real, pero eso, quiero decir, no es nada sorprendente, es lo que cabía esperar".

Pese a todo, Verstappen apunta a un aspecto a mejorar de cara al resto del fin de semana en Spa-Francorchamps: la gestión de la energía y la velocidad en recta comparado con el resto de equipos punteros de la parrilla.

"Es un circuito un poco complicado también en cuanto a la gestión de la energía. Parece que somos un poco más lentos en la recta en comparación con algunos de nuestros rivales, pero en cuanto al equilibrio, ha ido bastante bien", explicó.

Durante los entrenamientos, el piloto holandés se quejó en varias ocasiones de los cambios de marcha de su Red Bull RB22, pero tras la FP2 minimizó el drama.

"Siempre soy muy sensible a estas cosas, porque quiero trabajar en ello y mejorarlo. Creo que fue como una versión anterior del software; básicamente, el sistema tardó un poco en aprender los cambios de marcha, pero al final volvió a mejorar un poco", admitió.

En general, Verstappen acabó satisfecho la jornada del viernes en Spa: "Algunas cosas funcionaban bien y otras no, pero en general el coche se ha mantenido en un rango aceptable de funcionamiento y competitividad".

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images